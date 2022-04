Marché de la culture cellulaire 3D 2022: aperçu de l’industrie, technologie clé, segments, analyse SWOT et recherche prévisionnelle 2030

États-Unis – La taille du marché mondial de la culture cellulaire 3D devrait atteindre plus de 2 768,8 millions USD d’ici 2026. La culture cellulaire 3D est un groupe de cellules biotiques autorisées à se cultiver dans des milieux artificiels en trois dimensions. Ce type de culture cellulaire est utilisé dans l’ingénierie tissulaire et la découverte de médicaments, en raison de sa propriété de fournir des données pronostiques pour des tests in vivo et des statistiques physiologiquement pertinentes.

Les cultures cellulaires 3D ont une durée de vie plus longue ainsi qu’une plus grande stabilité par rapport au système de culture cellulaire 2D. Cette propriété les rend appropriés pour les études à long terme et les effets à long terme du médicament sur les cellules. Les systèmes de culture cellulaire 3D sont principalement cultivés dans des colonies de cellules 3D ou des bioréacteurs. Des études de recherche ont estimé qu’elles fonctionnent de la même manière que les cellules naturelles. grâce à quoi ils ont des applications dans la recherche en oncologie.

L’augmentation de la fréquence de plusieurs types de cancers et le besoin d’un traitement efficace et abordable sont les principaux moteurs de la croissance du marché de la culture cellulaire 3D. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 2015, on estime à environ 8,8 millions de décès dus au cancer dans le monde. En outre, le développement de tests 3D optimisés, l’augmentation des investissements dans les soins de santé, l’augmentation des investissements en R&D et d’autres activités associées à la recherche propulsent également de manière significative la croissance du marché de la culture cellulaire 3D. Les cultures de cellules 3D sont principalement utilisées pour tester l’efficacité du développement de nouveaux médicaments, qui peuvent ensuite être utilisés pour le traitement de maladies chroniques telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires et neurologiques. Cela pousse la mise en œuvre de la culture cellulaire 3D par les industries biotechnologiques et pharmaceutiques,

Le Marché de la culture cellulaire 3D global est segmenté en fonction du type de produits, des applications, des utilisateurs finaux et de la géographie. Sur la base du type de produit, le marché mondial de la culture cellulaire 3D est segmenté en plates-formes basées sur des échafaudages, bioréacteurs, gels, micropuces et services. Les plates-formes basées sur des échafaudages sont en outre classées en échafaudages macroporeux, échafaudages microporeux, échafaudages nanoporeux, plates-formes sans échafaudage et échafaudages solides. Les cultures basées sur des échafaudages devraient partager le marché le plus élevé en 2017. La disponibilité d’un nombre substantiel de produits basés sur la culture cellulaire 3D à structure maintenue est attributive de la part estimée de ce segment.

Sur la base des applications, le marché mondial de la culture cellulaire 3D est segmenté en découverte de médicaments, recherche sur les cellules souches, recherche sur le cancer et médecine régénérative. En 2017, l’application dans la recherche sur le cancer est estimée constituer la plus grande demande pour le marché des cultures cellulaires 3D. Sur la base des utilisateurs finaux, le marché mondial de la culture cellulaire 3D est segmenté en instituts universitaires, sociétés de biotechnologie et pharmaceutiques et laboratoires de recherche sous contrat. Les secteurs de la biotechnologie et de la pharmacie ont dominé le marché en 2017, en raison de l’application développée de la technologie dans les procédures de découverte de médicaments afin d’effectuer un dépistage et une validation par le conseil bien organisés.

Parmi les principaux acteurs clés du marché mondial de la culture cellulaire 3D figurent 3D Biotek, Advanced Biomatrix, Becton et Dickinson Company (BD), corning Incorporated, Global cell solutions Inc., Thermo Fisher Scientific Inc., VWR Corporation, Nanofiber solutions, Lonza Group Ltd. ., Synthecon incorporé, et Tecan Trading AG entre autres.

