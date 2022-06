Marché de la cryothérapie 2022 – Analyse détaillée de la demande actuelle de l’industrie avec prévisions de croissance d’ici 2028

Le rapport de marché présente les meilleures solutions de marché et d’affaires à l’industrie sur ce marché en pleine révolution pour prospérer sur le marché. La définition du marché donne la portée d’un produit particulier en ce qui concerne les facteurs moteurs et les contraintes du marché. Avec l’étude de marché systématique et complète, ce rapport de recherche commerciale fournit les faits associés à tout sujet dans le domaine du marketing pour l’industrie. Les informations et les aperçus du marché soulignés dans les aident à maximiser ou à minimiser la production de biens en fonction des conditions de la demande.

Le marché mondial de la cryothérapie augmente progressivement avec un TCAC substantiel de 9,4 % au cours de la période de prévision 2019-2026. L’incidence croissante du cancer et des blessures sportives, la demande croissante de thérapies peu invasives et les progrès technologiques dans les équipements de cryothérapie sont les principaux moteurs de la croissance du marché.

Principaux acteurs du marché :

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial de la cryothérapie sont Quantum Cryogenics, Pacira BioSciences, Inc., AtriCure, Inc., BTG International Ltd., METRUM CRYOFLEX Sp. z oo Sp. K., Brymill Cryogenic Systems, Kriosystem – Care Sp. z oo, US CRYOTHERAPY, CryoConcepts LP, Erbe Medical India Pvt Ltd, Zimmer MedizinSysteme GmbH, Medtronic, Cortex Technology, , Special Medical Technology Co., Ltd., CooperSurgical Inc., Sanarus, PHYSIOMED AG, Cryomed sro CryosaunasCryoTherapeutics, CSA Medical, Inc. entre autres.

Analyse compétitive:

Le marché mondial de la cryothérapie est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché de la cryothérapie pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Développements clés sur le marché :

En mars 2019, Pacira BioSciences, Inc. a acquis MyoScience, Inc. Cette acquisition donne à Pacira BioSciences, Inc., les droits sur iovera, un dispositif médical de technologie de cryothérapie utilisé pour le traitement de la douleur non opioïde. Cette acquisition comprend également Exparel (bupivacaïne), un anesthésique local. La société envisage de développer une combinaison de cryothérapie d’iovera et d’exparel

En janvier 2019, Quantum Cryogenics a lancé CryoQube, la première chambre de cryothérapie corps entier « indirecte » au monde. Cette chambre de cryothérapie est différente des autres chambres de cryothérapie car elle n’inclut pas d’exposition directe à l’azote liquide, c’est pourquoi il s’agit d’une chambre de cryothérapie «indirecte». L’utilisation de CryoCube bénéficiera à la récupération des blessures musculaires et à l’amélioration des performances sportives

Définition du marché : marché mondial de la cryothérapie

La cryothérapie est aussi appelée thérapie par le froid. C’est une technique d’exposition de régions ciblées du corps à un environnement extrêmement froid. Cette thérapie peut être appliquée sur des points ciblés et sur tout le corps également. La cryothérapie est principalement utilisée dans le traitement de certains cancers tels que le cancer de la prostate et le traitement de la douleur. De plus, la cryothérapie est également utilisée dans le traitement des cellules cutanées anormales.

Selon les données rétrospectives, environ 87 % des dermatologues pratiquent la cryothérapie. Dans le traitement du carcinome basocellulaire, l’application de la cryothérapie réduit le taux de récidive jusqu’à 7,5 % pendant environ 5 ans. L’application de la cryothérapie est large et utile selon le module de traitement requis.

Marché mondial de la cryothérapie par type (cryothérapie corps entier, cryothérapie corps partiel, cryothérapie interne, autres), produits (dispositifs de cryochirurgie, appareils de cryothérapie localisés, cryochambres et autres), applications (cancer, gestion de la douleur, dermatologie, autres), utilisateurs finaux (hôpitaux , soins à domicile, cliniques spécialisées, autres), canal de distribution (pharmacie hospitalière, pharmacie en ligne, pharmacie de détail, autres), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Facteurs de marché

L’augmentation de l’incidence des cancers et des blessures sportives agit comme un moteur du marché

La demande croissante de procédures mini-invasives agit également comme un facteur stimulant la croissance de ce marché au cours de la période de prévision

Les progrès technologiques en vigueur dans les équipements de cryothérapie sont un autre facteur qui stimule la croissance du marché

La popularité croissante de la beauté, du bien-être et du fitness stimule la croissance de ce marché

Contraintes du marché

Les réglementations strictes concernant l’approbation des produits agissent comme un facteur limitant pour cette croissance du marché

L’utilisation de gaz cryogéniques dangereux utilisés dans plusieurs cryothérapies entravera également la croissance du marché

Le manque de sensibilisation aux avantages de la cryothérapie entrave la croissance du marché

Segmentation : marché mondial de la cryothérapie

Par type

Cryothérapie corps entier

Cryothérapie corporelle partielle

Cryothérapie interne

Les autres

Par Produits

Appareils de cryochirurgie

Appareils de cryothérapie localisés

Chambres cryogéniques

Les autres

Par demande

Cancer

Gestion de la douleur

Dermatologie

Les autres

Par les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Soins à domicile

Cliniques spécialisées

Les autres

Par canaux de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie en ligne

Pharmacie de détail

Les autres

