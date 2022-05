Marché de la crème non laitière | Aperçu mondial par taille de l’industrie, part de marché, tendances futures, facteurs de croissance et rapport de recherche sur les principaux acteurs 2028

Le marché de la crème non laitière devrait croître à un taux de 7,50% au cours de la période de prévision 2020 à 2027. Un nombre croissant de patients intolérants au lactose à travers le monde, ce qui agira comme un facteur pour le marché de la crème non laitière au cours de la période de prévision de 2020- 2027.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur les crèmes non laitières sont Nestlé SA, TreeHouse Foods, Inc, Danone, Custom Food Group, Compact Industries, Inc., Stancodex Private Limited., Super Group Ltd., Viceroy Holland, PT Santos Premium Krimer, Shandong Tianjiao Biotech Co., Ltd., ALMER MALAYSIA SDN BHD, Royal FrieslandCampina, Fujian Jumbo Grand Food Co., Ltd., Balchem ​​Inc., frusela, Korn Thai Co. Ltd., CoreFX Ingredients, Rich Products Co., Califia Farms , parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Portée du marché mondial des crèmes non laitières et taille du marché

Le marché des crèmes non laitières est segmenté en fonction de la nature, de la saveur, de la forme, du type, de la base, de l’utilisation finale, de l’emballage et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la nature, le marché de la crème non laitière est segmenté en biologique et conventionnel.

Basé sur la saveur, le marché de la crème non laitière est segmenté en saveurs originales/non aromatisées, vanille française, chocolat, noix de coco, noisette et autres.

Sur la base de la forme, le marché de la crème non laitière est segmenté en poudre et en liquide.

Sur la base du type, le marché des crèmes non laitières est segmenté en original, léger et sans gras.

Sur la base de la base, le marché de la crème non laitière est segmenté en lait à base de plantes et en huile végétale. Le lait à base de plantes a été segmenté en amande, noix de coco et autres. D’autres ont été segmentés en soja, chanvre et noix de cajou.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché de la crème non laitière est segmenté en HoReCa / restauration, transformation des aliments et des boissons, mélanges de café, mélanges de thé, produits de boulangerie et crèmes glacées, boissons RTD, aliments pour bébés, aliments préparés et emballés et produits ménagers / détail. La transformation des aliments et des boissons a été davantage segmentée en prémélanges alimentaires, soupes et sauces et mélanges pour boissons.

Sur la base de l’emballage, le marché de la crème non laitière est segmenté en détail et en vrac. La vente au détail a été segmentée en sachets, sacs, sachets, bidons, bouteilles et pots en plastique.

Le marché de la crème non laitière est également segmenté en fonction du canal de distribution. Le canal de distribution est segmenté en direct et indirect. L’indirect a été davantage segmenté en hypermarchés/supermarchés, épiceries modernes, magasins spécialisés et vente au détail en ligne.

