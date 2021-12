Marché de la crème glacée artisanale 2021-2028 Rapport de recherche sur les tendances et les exigences de l’industrie

Le rapport sur l’industrie de la crème glacée artisanale fournit un aperçu de base du marché, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle. L’analyse du marché Glace artisanale est fournie pour le marché international, y compris l’historique de développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des principales régions.

Les glaces artisanales sont fabriquées à la main avec des ingrédients naturels qui ne contiennent aucun conservateur, additif artificiel, émulsifiant ou stabilisant. Ces produits sont principalement fabriqués en petits lots et ont une durée de conservation plus courte de huit semaines par rapport aux crèmes glacées commerciales avec une durée de conservation de vingt-quatre mois.

Principaux acteurs clés : – Bi-Rite, Van Leeuwen, Gelato & Co, Jeni’s Splendid Ice Creams LLC., Lackey’s Artisan Ice Cream, McConnell’s Fine Ice Creams, The Saffron Ice Cream Company, Graeter’s Inc., ROGUEICECREAM, Gelato & Latte Este

Le marché mondial de la crème glacée artisanale connaît un taux de croissance notable et devrait continuer à le faire au cours de la période de prévision. La croissance du marché peut être attribuée à l’évolution des habitudes des clients, à l’augmentation du niveau de vie et à l’évolution des modes de vie. De plus, les consommateurs sont très sensibles à un mode de vie sain, alimentant la demande de crème glacée sans sucre ou faible en gras. De plus, les principaux acteurs du marché proposent également des innovations pour commercialiser la qualité de la substance. De plus, les problèmes de santé croissants tels que le diabète et l’intolérance à des ingrédients particuliers génèrent un besoin de collations spécialisées qui ne contiennent ni conservateurs ni arômes artificiels. Cela augmente le besoin de glaces artisanales riches en ingrédients naturels et fabriquées à la main sans conservateurs.

Le rapport met en évidence les stratégies de croissance clés adoptées par ces acteurs de l’industrie Crème Glacée Artisanale, y compris des détails tels que l’aperçu financier, les produits / services offerts, les développements notables et l’analyse SWOT.

Le marché mondial de la crème glacée artisanale est segmenté en fonction du type et du canal de distribution. En fonction du type, le marché mondial de la crème glacée artisanale est segmenté en conventionnel, sans lactose. Basé sur le canal de distribution, le marché est divisé en supermarchés et hypermarchés, magasins spécialisés, vente au détail en ligne et autres.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché de la crème glacée artisanale du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud et centrale après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché des glaces artisanales dans ces régions.

