Marché de la courroie de distribution 2023 Analyse mondiale de l’industrie et principaux fournisseurs

La courroie de distribution ou bien la chaîne de distribution est très importante car elle empêche les pistons de heurter les soupapes. Les courroies de distribution automobiles sont essentiellement des courroies dentées ou des courroies d’entraînement avec des dents sur la surface intérieure. Une chaîne de distribution est une simple chaîne à rouleaux.

Les principaux moteurs du marché des courroies de distribution sont l’utilisation de matériaux renforcés de fibres dans les courroies de distribution et la préférence croissante des clients pour la longévité de leurs véhicules. Presque aucune vibration n’est produite et le problème d’anti-glissement est généré. Le poids de la courroie de distribution est moindre, elle peut donc être utilisée en toute sécurité. Certains des facteurs de retenue sur le marché sont coûteux par rapport aux cordes. Et la capacité de transfert de puissance est relativement moindre. Les fabricants, ainsi que les équipementiers, explorent diverses activités de recherche et développement, c’est l’opportunité du marché de la courroie de distribution.

On estime que le segment des voitures particulières domine le marché mondial des courroies de distribution, par type de véhicule. L’augmentation du revenu disponible des consommateurs et l’augmentation du nombre de propriétaires de véhicules ont entraîné une augmentation de la production de voitures particulières équipées d’un moteur à combustion interne (ICE) et propulsé la croissance du marché de la courroie de distribution dans ce segment.

Un taux d’investissement en augmentation rapide par les principaux équipementiers pour intensifier la résistance et la durabilité de la courroie de distribution devrait avoir un impact positif sur le marché des courroies de distribution automobiles. Les progrès technologiques dans l’industrie automobile ont entraîné une réorientation vers des composants légers. De nos jours, les moteurs de voiture hautement sophistiqués fonctionnent à des températures plus élevées, à des vitesses plus élevées et produisent plus de puissance, nécessitant des matériaux hautement techniques pour respecter les intervalles de remplacement à kilométrage élevé, comme l’exigent les équipementiers.

Au niveau régional, l’Asie-Pacifique a réussi à être le plus grand marché pour les courroies de distribution automobiles en raison de la production croissante de véhicules en Chine, suivie de l’Inde. La Chine et l’Inde sont parmi les marchés à la croissance la plus rapide au monde pour la fabrication automobile et la fabrication d’accessoires en raison de faibles coûts de production. La production croissante d’automobiles dans la région européenne a entraîné une demande croissante de courroies de distribution automobiles. Cependant, l’industrie automobile mondiale a subi plusieurs changements structurels tels que les changements technologiques dans les moteurs, l’électrification des automobiles, les normes et réglementations en matière d’émissions, les changements en matière de sûreté et de sécurité et la connectivité, entre autres.

Principaux acteurs opérant sur le marché mondial des courroies de distribution, B&B Manufacturing, ContiTech, The Carlstar Group, Gates Corporation, JK Fenner Limited, ACDelco, Federal-Mogul Motorparts Corporation, Bando USA, Dayco, Ningbo Beidi Synchronous Belt, Goodyear SKF, , Ningbo Fulong Synchronous Belt, MAHLE Aftermarket et Tsubaki.

Portée du marché mondial des courroies de distribution du marché

mondial des courroies de distribution, par

produit

Marché mondial des courroies de distribution, par canal de vente

OEM

Aftermarket

Marché mondial des courroies de distribution, par type de véhicule

Voitures

particulières LCV

HCV

Marché mondial des courroies de distribution, par région

Amérique du Nord

Europe

Asie Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique du Sud

