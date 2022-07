marché de la coulée sous pression en aluminiumTaille, analyse des revenus, perspectives de l’industrie, prévisions, revenus du marché de la coulée sous pression en aluminium 2017-2027

Le marché mondial de l’ aluminium moulé devrait atteindre 57,85 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La croissance du secteur de la construction devrait alimenter la croissance du marché. Il est également prévu qu’une augmentation significative de la construction commerciale et résidentielle stimulera la demande de moulage sous pression d’aluminium au cours des prochaines années. L’urbanisation rapide a généré une vague d’activités de rénovation et de remodelage, augmentant la demande d’aluminium dans l’industrie de la construction. Parallèlement aux investissements croissants dans l’industrie de la construction, l’augmentation des infrastructures pour suivre les changements de mode de vie contribue à l’augmentation de la demande. L’innovation et la personnalisation des produits ne sont que quelques paramètres qui stimulent la croissance et l’augmentation du marché.

En raison de la haute précision conférée par cette méthode, le moulage sous pression de l’aluminium est un processus naturel de moulage de l’aluminium dans le monde entier. L’aluminium est un métal 2,5 fois plus léger que l’acier, le principal déclencheur qui devrait améliorer le marché de la coulée sous pression d’aluminium en temps salé. L’adoption croissante de pièces moulées à haute résistance et légères devrait stimuler la demande de produits finis, en particulier dans le secteur automobile. En raison des réglementations sur l’efficacité énergétique, les fabricants dépendent de ces produits.

L’Internet industriel des objets (IIoT) et l’industrie 4.0 sont de nouvelles technologies de moulage sous pression de l’aluminium. L’IdO industriel offre des avantages dans différents domaines, tels que les performances, les nouveaux modèles commerciaux, les nouvelles sources de revenus et la conformité à la gestion des risques et à la santé.

Bien que plusieurs paramètres puissent créer une croissance visible, d’autres facteurs peuvent restreindre le marché de la coulée de matrices en aluminium. L’un des inconvénients majeurs du moulage sous pression de l’aluminium est l’emprisonnement des gaz d’aluminium en raison de la porosité qui peut provoquer une distorsion du produit et endommager le produit.

L’impact du COVID-19 :

avec le ralentissement de la croissance économique mondiale, l’industrie du moulage sous pression de l’aluminium a également subi un certain impact. Pourtant, il a maintenu une performance relativement positive et les analystes estiment que la taille du marché sera encore élargie au cours des prochaines années, l’effet débilitant de la pandémie a retardé la reprise de la demande, tant au niveau national qu’à l’étranger. Avec une contribution de plus de 50 % de la consommation d’aluminium, le déclin des industries du transport et de la construction a eu un impact significatif sur le prix de l’aluminium. Les petites fonderies aident leurs fournisseurs à ouvrir leurs usines et commencent à changer la situation économique de l’effet papillon.

Les principaux participants sont Walbro, Alcoa Corporation, Gibbs Die Casting Corporation, Dynacast, Consolidated Metco Inc., Ryobi Ltd., Bodine Aluminium Inc., Matinea Honsel Germany GmbH, Aluminium Corporation of China Ltd. et Alcast Technologies, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

l’Asie-Pacifique était la plus grande région, avec près de 47,4 % de part de marché en 2019. La demande croissante de voitures dans des pays comme la Chine et l’Inde devrait stimuler la croissance au cours de la période de prévision. Des avantages tels que des coûts de main-d’œuvre bon marché en Chine et en Inde encouragent les fabricants à établir des installations de production régionales.

Les programmes politiques visant à promouvoir l’industrie automobile dans le monde visent à encourager la croissance des entreprises. Par exemple, les programmes du gouvernement canadien tels que le Programme de développement des fournisseurs automobiles aident les fournisseurs automobiles avec leurs technologies et processus de production.

L’aluminium aide à surveiller la température autour des modules de batterie par temps chaud ou froid en utilisant ses capacités de transfert thermique. Ainsi, le segment du transport de l’aviation à l’automobile sera le moteur de la croissance de la demande de moulage sous pression d’aluminium au cours de la période de prévision.

L’aluminium a une excellente résistance à la corrosion, ce qui donne un coup de pouce significatif au marché dans les industries où les pièces de fonderie doivent être utilisées dans des environnements humides et humides. Il est également prévu que la réduction durable des coûts due au juste prix des articles en aluminium moulé sous pression entraînerait une augmentation significative de la taille du marché.

en fonction du processus de production, du processus de chambre, de l’utilisateur final et de la région :

moulé

sous pressionMoulage sous pression à haute pression Moulage à basse pression

Autres

perspectives du processus de chambre (chiffre

2017-2027

Moulage

)

Automobile et aviation

Pompes et vannes

Composants industriels

Construction

Emballage

Autres

Segmentation du marché par régions:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie , reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Résumé des points clés du rapport :

l’étude de marché mondiale sur le moulage sous pression d’aluminium le rapport est une enquête ive étude offrant des informations clés sur les dernières tendances de croissance, les développements, les avancées technologiques et de produits, et le scénario de recherche et développement. Le rapport couvre également les aspects du marché qui influencent directement la croissance du marché. Ces caractéristiques comprennent les stratégies entreprises par les principaux acteurs, leurs tactiques d’expansion et les portefeuilles de produits des entreprises, ainsi que les facteurs micro et macro-économiques.

L’étude analyse également les aspects cruciaux du marché, notamment la R&D, les lancements de produits et les promotions de marques, les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises et le modèle de croissance aux niveaux régional et mondial. Le rapport propose une évaluation approfondie de facteurs tels que le coût, la capacité, les taux de production et de consommation, le revenu brut, la marge bénéficiaire, le rapport demande/offre, l’importation/exportation, la part de marché, la taille du marché et les tendances du marché.

Le marché mondial Moulage sous pression en aluminium comprend des informations pertinentes et vérifiées concernant le marché global, les principaux acteurs, ainsi que leur position sur le marché et leur situation financière. Le rapport utilise des outils analytiques avancés tels que l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse du retour sur investissement et l’analyse de faisabilité pour offrir une vue complète de la position sur le marché des principaux acteurs de l’industrie.

Pour résumer tout ce qui est indiqué ci-dessus, le rapport offre des informations clés sur le marché de l’aluminium moulé sous pression pour permettre au lecteur d’acquérir une compréhension complète du marché mondial de l’aluminium moulé sous pression grâce à des estimations précises, une vue panoramique du scénario de marché, du paysage concurrentiel, des facteurs influençant la croissance du marché, les facteurs moteurs, les contraintes, le cadre réglementaire, les perspectives et opportunités de croissance et les facteurs propulsant le marché vers l’avant. L’étude de recherche offre une vue approfondie de l’industrie pour offrir un avantage concurrentiel au lecteur et l’aider à formuler des plans d’investissement avantageux. Le rapport fournit un aperçu complet du marché avec des faits relatifs au passé, au présent et à l’avenir du marché mondial de la fonte d’aluminium.

Merci d'avoir lu le rapport.

