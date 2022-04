Marché de la construction de routes et d’autoroutes Chiffre d’affaires 2021, analyse des acteurs clés, état de développement et prévisions d’ici 2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché Construction de routes et autoroutes. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur la construction de routes et d’autoroutes présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

L’Inde possède le deuxième plus grand réseau routier du monde, composé d’autoroutes nationales (1,56,694 km), d’autoroutes nationales (1,32,500 km) et d’autres routes (56,08,477 km). Le secteur des routes et des autoroutes en Inde est en cours de développement ces dernières années, en raison de l’augmentation des partenariats public-privé, ainsi que du soutien et des investissements gouvernementaux adéquats dans le cadre de l’initiative Bharatmala Pariyojana. La construction d’autoroutes nationales en Inde devrait atteindre 65 000 km d’ici l’exercice 2022, avec une croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 81,59 % au cours de la période de l’exercice 2019 à l’exercice 2022. Dans le budget de l’Union de l’exercice 2020, le gouvernement indien a alloué un fonds de 1,12 tonne INR au ministère des Transports routiers et des Autoroutes pour l’amélioration de la connectivité routière à travers le pays.

Aperçu des segments de marché

Au cours de l’exercice 2018, le gouvernement indien a construit des routes de 1 348 km dans le Maharashtra pour assurer un transport fluide du fret vers et depuis les ports. La National Highways Authority of India a attribué divers projets de construction de routes et d’autoroutes à des entreprises, notamment Dilip Buildcon (~ 37,59 %), IRB Infrastructure, PNC Infrastructure et Ashoka Buildcon.

Au 3 mai 2019, ~ 52% des projets de partenariat public-privé en Inde sont liés à la construction de routes et de ponts, en particulier pour atteindre l’objectif ambitieux du gouvernement indien d’achever la construction de ~ 65 000 km de routes et d’autoroutes par le fin de l’exercice 2022. Parmi les autoroutes nationales construites jusqu’à présent en Inde, ~ 59% sont des routes à double voie, ~ 27% sont des routes à voie unique et le reste sont des routes à quatre, six ou huit voies, en longueur.

Principaux moteurs de croissance du marché

En septembre 2018, les routes représentaient environ 59% du transport total de marchandises à travers l’Inde. L’arrivée de touristes a augmenté en avril 2019 d’environ 3,5 % par rapport à avril 2018. Pour fournir un accès aux routes carrossables aux propriétaires de voitures, permettre un transport de marchandises fluide et répondre aux préférences des touristes, le ministère des Transports routiers et des Autoroutes a été mettant l’accent sur la construction de routes et d’autoroutes à travers le pays.

Le gouvernement indien s’attache à améliorer les infrastructures routières à travers le pays. Dans le cadre du projet Bharatmala Pariyojana, le gouvernement a lancé la construction de 34 800 km de routes et d’autoroutes d’ici la fin de l’exercice 2022, couvrant différentes régions de l’Inde. Le gouvernement a également entrepris le programme spécial de développement routier accéléré pour le projet du nord-est, en particulier pour l’amélioration des infrastructures routières et de transport dans la région du nord-est de l’Inde.

Entreprises couvertes

Ashoka Buildcon Limited

Dilip Buildcon Limited

GVK Power & Infrastructure Limited

IRB Infrastructure Developers Limited

KNR Construction Limited

MEP Infrastructure Developers

Patel Engineering Limited

Reliance Infrastructure Limited

Sadbhav Engineering Limited

Larsen & Toubro Infrastructure Development Projects Limited

