Marché de la construction de centres de données 2021 Les acteurs ciblant l’application pour stimuler la croissance d’ici 2030

La taille du marché mondial de la construction de centres de données était de 59,7 milliards USD en 2021 . On estime qu’il atteindra 163,2 milliards de dollars d’ici 2030 , enregistrant un TCAC de 13,47 % au cours de la période 2022-2030. La construction d’un centre de données est une tâche complexe qui nécessite une planification approfondie des exigences électriques, d’emplacement et mécaniques. De plus, les centres de données effectuent des tâches de mission. Toute imperfection dans la gestion de l’alimentation par rapport à la conception des bâtiments pourrait être catastrophique et augmenter les coûts pour les entreprises. Selon le Cloud Infrastructure Report 2021, 57 % des personnes interrogées ont déclaré que plus de la moitié de leur infrastructure se trouve dans le cloud, et 64 % pensent qu’elles seront entièrement dans le cloud public au cours des cinq prochaines années.

À l’instar de la publication de la loi sur le règlement général sur la protection des données (RGPD), les réglementations relatives aux problèmes de confidentialité ont contraint de nombreux fournisseurs à augmenter la construction de centres de données en Europe. Cela va dans le sens du stockage local des informations confidentielles et sensibles des citoyens européens. De plus, l’impact de l’informatique de pointe sur la construction de centres de données devrait être significatif. Une telle perturbation est alimentée par un déploiement de la 5G et réduirait la dépendance à l’égard de la construction de centres de données à grande échelle de 60 MW à l’avenir.

Définition du marché mondial de la construction de centres de données

La construction d’un centre de données est l’ensemble collectif de processus utilisés pour construire physiquement une installation de centre de données. Il combine les normes de construction et les exigences de l’environnement opérationnel du centre de données. Les centres de données sont un composant essentiel de toute entreprise, fournissant le stockage des données, la gestion, la sauvegarde, la récupération, le Big Data, l’apprentissage automatique, les applications de productivité et l’intelligence artificielle.

Impact du Covid-19 sur le marché mondial de la construction de centres de données

La pandémie de COVID-19 a entraîné des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement pour construire des centres de données. Les fermetures ont retardé l’achèvement des projets et provoqué une baisse de la demande des industries gravement touchées telles que l’hôtellerie, les loisirs et les activités de construction. Selon un récent rapport de l’Uptime Institute sur les risques liés au COVID-19, il existe des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et un potentiel de pénurie à long terme de pièces de rechange et de consommables critiques. Les opérateurs de centres de données avec des chaînes d’approvisionnement standardisées ont uniformisé les processus de construction, les composants préfabriqués et les contrats avec les fournisseurs pour résister aux interruptions temporaires.

Certains grands développeurs de centres de données de gros tels que Digital Reality et Cyrus One entretiennent des relations étroites avec des fournisseurs pour précommander des équipements tels que des générateurs et des onduleurs. Ils ont également un inventaire pour soutenir 8 à 12 mois de développement actif. De telles relations aident à cibler les perturbations de la chaîne d’approvisionnement à l’ère de la pandémie.

Dynamique du marché mondial de la construction de centres de données

Moteurs : demande croissante pour les applications SMAC (sociales, mobiles, analytiques et cloud)

La demande croissante de réseaux sociaux, mobiles, analytiques et cloud propulse la demande de centres de données à travers le monde. L’utilisation des plateformes de médias sociaux a considérablement augmenté au cours des dernières années, créant le besoin de stocker des données, conduisant finalement à la construction de nouveaux centres de données. Selon le rapport State of Social Media 2021 de Sprout Social, les consommateurs ont augmenté leur utilisation des médias sociaux de manière significative (27 %) ou légèrement (27 %) par rapport à il y a un an. 91 % des dirigeants prévoient que le budget marketing des médias sociaux de leur entreprise devrait augmenter sur trois ans. La majorité s’attend à ce qu’elle augmente de plus de 50 %. 78 % des consommateurs ont montré une volonté d’acheter auprès d’une marque, et 77 % choisiraient une marque plutôt qu’un concurrent après une expérience positive avec cette marque sur les réseaux sociaux.

De plus, avec la croissance de la technologie 5G, des villes intelligentes et des applications d’automatisation industrielle, l’adoption d’appareils intelligents devrait encore augmenter, entraînant la génération de nouvelles données. Le Big Data est sur le point d’avoir un impact sur l’infrastructure de stockage des centres de données. Les centres de données ont été conçus pour stocker des données relationnelles. Mais actuellement, les centres de données sont censés stocker différents types de données (comme : structurées, non structurées et semi-structurées, etc.).

Défis : défis liés à l’environnement, aux coûts et à la main-d’œuvre

Les principaux défis affectant la croissance du marché comprennent les défis liés à l’environnement, aux coûts et à la main-d’œuvre. Les centres de données consomment une grande quantité d’énergie, ce qui entraîne des réglementations strictes. Par exemple, en janvier 2021, la Commission européenne a annoncé le lancement du Climate Neutral Data Center Pact, un mouvement visant à supprimer l’empreinte environnementale du data center d’ici 2030, conduisant l’UE à devenir un continent climatiquement neutre d’ici 2050.

Des lois aussi strictes peuvent être observées dans d’autres parties du globe, telles que la Chine, le Japon et l’Inde. La réglementation crée une urgence pour les fournisseurs de s’associer à des fournisseurs de composants d’énergie renouvelable pour atteindre un PUE durable. Des facteurs tels que le COVID -19 et l’instabilité économique ont considérablement affecté les coûts de construction d’un centre de données. Par exemple, en raison de la COVID-19, la chaîne d’approvisionnement des infrastructures a été perturbée, ce qui a entraîné une augmentation des coûts d’approvisionnement en matériaux auprès d’autres fournisseurs.

Portée du marché mondial de la construction de centres de données

L’étude classe le marché de la construction de centres de données en fonction de l’infrastructure, du type de pneu, de la taille de l’entreprise et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial .

Par Infrastructure Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Infrastructure électrique ? Systèmes UPS ? Autre infrastructure électrique ?

Infrastructure mécanique ? Systèmes de refroidissement ? Racks ? Autre infrastructure mécanique ?

Construction générale

Par type de pneu Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Niveau I et II

Niveau III

Niveau IV

Par taille d’entreprise Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Petites et moyennes entreprises

Entreprise à grande échelle

Par les perspectives des utilisateurs finaux ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Banque, services financiers et assurance

Informatique et Télécommunications

Gouvernement et Défense

Soins de santé

Autres utilisateurs finaux

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment de la construction générale devrait représenter la plus grande part de marché par infrastructure

Le marché mondial de la construction de centres de données comprend la construction électrique, mécanique et générale en fonction du type . En 2021, le segment de la construction générale représentait la plus grande part de marché de 48,4 % sur le marché mondial de la construction de centres de données . Pendant plusieurs années, la construction de centres de données s’est concentrée sur quelques-uns des marchés clés, tels que les États-Unis, les régions européennes, telles qu’Amsterdam, Londres et Dublin, ainsi que d’autres endroits, dont Singapour, où des incitations fiscales, une alimentation électrique robuste, des options de construction et des entrepreneurs fiables et accessibles. Cependant, cela devrait changer. La demande de nouvelles constructions se déplace vers des marchés non traditionnels, où la voie est moins claire pour obtenir des permis, des terrains et de l’électricité.

En termes d’immobilier, le marché le plus cher est en Europe, et une grande partie de l’activité est concentrée sur les marchés FLPA (Francfort, Londres, Amsterdam et Paris). De plus, les États-Unis dominent le marché des centres de données avec la plus grande part du centre d’installations. Par exemple, la Virginie du Nord est le plus grand hub de centres de données au monde et compte plus de 270 mégawatts en construction. Les principaux FPI de centres de données, tels que Digital Realty Trust, Equinix et QTS Realty Trust, ont déposé des baux dans les zones en 2020.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial de la construction de centres de données a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . Dans le monde, l’Asie-Pacifique devrait détenir le TCAC le plus élevé de 15,5 % sur le marché mondial de la construction de centres de données au cours de la période de prévision . En Asie-Pacifique, la Chine détient la plus grande part de marché. La Chine s’est développée dans les centres de données avec le soutien des autorités gouvernementales. Récemment, le gouvernement chinois a publié un plan triennal (2021-2023) qui prévoit 200 exaflops d’informatique de centre de données d’ici 2023. Le plan exige également que de nouvelles installations deviennent plus efficaces, aient une efficacité d’utilisation de l’énergie (PUE) de 1,3 et avoir une consommation de 60 % d’ici la fin de 2023. Le plan stratégique oblige les fournisseurs de construction de centres de données à se concentrer sur les centres de données avec un PUE d’au moins 1,3 et pousse la croissance des centres de données verts.

De plus, l’Inde est le pays à la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique, avec un TCAC de 16,8 % au cours de la période de prévision. Le marché indien de la construction de centres de données est en plein essor en raison de la grande consommation de données et des exigences de localisation des données imposées par les lois indiennes. En 2019, le gouvernement indien a présenté un projet de loi sur la protection des données au parlement indien, qui propose le premier cadre de localisation des données à l’échelle de l’économie du pays. En outre, des mesures de localisation des données spécifiques au secteur ont été mises en œuvre dans différentes parties de l’économie indienne. Par exemple, le secteur des télécommunications exige déjà le stockage local et le traitement local des informations sur les abonnés et interdit

Principaux acteurs du marché

Le marché de la construction de centres de données est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels qu’IBM Corporation, GTN Data Center, Turner Construction Co., DPR Construction Inc., Fortis Construction, Hensel Phelps Construction Co. Inc., HITT Contracting Inc., JE Dunn Construction Group Inc., MA Mortenson Company Inc., AECOM Ltd, Gilbane Building Company Inc., Clune Construction Company LP, Nabholz Corporation, NTT Global Data Centers, CyrusOne Inc. et Cap Ingelec.