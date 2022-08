Marché de la consommation de fibres de chanvre en Amérique du Nord d’une valeur de 12636,18 millions USD, d’ici 2029 à un TCAC de 25,0%

Définition du marché

La fibre de chanvre est la plus résistante et la plus solide de toutes les fibres naturelles puisqu’il s’agit d’une fibre de cellulose. Les fibres qui poussent à l’extérieur de la tige de la plante sont connues sous le nom de liber dans la plante de chanvre. La plante produit deux types de fibres : les fibres longues (libérales) et les fibres courtes (cœur). De nombreuses propriétés de la fibre, notamment la résistance, la durabilité et la capacité d’absorption, la rendent adaptée à un large éventail d’applications, notamment les textiles , les cordes, les pâtes et papiers et les matériaux de construction.

Le marché de la consommation de fibres de chanvre en Amérique du Nord était évalué à 2120 millions USD en 2021 et devrait atteindre 12636,18 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 25,0% au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de la consommation de fibre de chanvre

Le paysage concurrentiel du marché de la consommation de fibres de chanvre fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la consommation de fibres de chanvre.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la consommation de fibres de chanvre sont

Bast Fiber LLC (États-Unis)

Solutions textiles naturelles (États-Unis)

Legacy Hemp (États-Unis)

Textiles en bambou (Royaume-Uni)

Ecofibre (Australie)

Eartheasy (Canada)

GenCanna (États-Unis)

HempFlax Group BV (Pays-Bas)

Konoplex (Russie)

Crapaud & Co (États-Unis)

Son chanvre (Inde)

hempfabriclab (Inde)

Bastcore (États-Unis)

Chanvre des États de l’Ouest (États-Unis)

NHemco (Inde)

Hemp Inc. (États-Unis)

Huile de chanvre Canada (Canada)

HemPoland (Pologne)

Dun Agro Hemp Group (Pays-Bas)

Colorado Hemp Works, Inc. (États-Unis)



L’étude de marché fournit les détails des moteurs et des contraintes du marché pour le marché de la consommation de fibres de chanvre en Amérique du Nord à l’aide de l’analyse SWOT, ainsi que leur impact sur la demande au cours de la période de prévision. En réalisant la motivation des stratégies marketing de ses rivaux, les entreprises peuvent mettre en place des idées inventives et des objectifs de vente frappants qui, à leur tour, leur permettent d’obtenir un avantage concurrentiel sur leurs concurrents. Ce rapport d’analyse de marché est une étude professionnelle approfondie sur l’état actuel du marché. Il est supposé que des informations granulaires peuvent aider les clients à prendre des décisions commerciales efficaces et le rapport sur la consommation de fibres de chanvre en Amérique du Nord fournit la même chose.

Impact du COVID-19 sur le marché de la consommation de fibres de chanvre

La récente épidémie de coronavirus a eu un impact négatif sur le marché de la consommation de fibres de chanvre. Les graves perturbations dans diverses opérations de fabrication ainsi que dans les opérations de la chaîne d’approvisionnement en raison des divers verrouillages de précaution imposés par les gouvernements pour freiner la propagation de la maladie ont entraîné un énorme revers financier pour le marché. De plus, la diminution de la main-d’œuvre a également entraîné l’arrêt des activités de fabrication, ce qui a entraîné un énorme revers financier pour le marché. De plus, la demande des consommateurs a diminué, car les gens se concentrent désormais davantage sur la suppression des dépenses non essentielles de leur budget, car la situation économique générale de la plupart des gens a été gravement touchée par l’épidémie. Au cours de la période de prévision, les déterminants susmentionnés pèseront sur la trajectoire des revenus du marché.

Du côté positif, après COVID-19, il y aura un potentiel passionnant pour les ventes de fibres de chanvre en ligne. De plus, on estime que le marché se relance à mesure que les organismes de réglementation individuels commencent à assouplir ces verrouillages forcés. Les opérations suspendues et annulées se poursuivront et, par conséquent, le marché devrait se développer.

Portée du marché de la consommation de fibres de chanvre en Amérique du Nord

Le marché de la consommation de fibres de chanvre est segmenté en fonction du type et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Fibres longues (libérales)

Fibres courtes (noyau)

Application

Matériaux composites

Textiles

Pâtes et papiers

Les autres

De plus, l’analyse SWOT de la performance globale est effectuée pour identifier les capacités des participants. Les capacités de fabrication, la génération de ventes, l’efficacité, la disponibilité d’employés qualifiés, la présence régionale, les capacités de R&D et d’autres éléments ont tous un impact sur le succès interne total d’une agence. L’évaluation s’appuie sur des données qualitatives fiables, notamment sur des éléments socio-financiers, pour détecter les évolutions du marché et quantifier les opportunités d’amélioration du marché.

Au niveau régional, ce rapport se concentre sur différents domaines :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

Les marchés cibles sont examinés au niveau des divisions et des pays, ce qui aide à prévoir les secteurs à la croissance la plus rapide. Il aide les fournisseurs à capter le potentiel de capacité du marché, qu’ils peuvent utiliser pour pénétrer le marché. L’étude comprend un examen approfondi des tendances actuelles de l’industrie, du potentiel de développement, des problèmes et des défis.

