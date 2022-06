Marché de la cigarette électronique 2022 Analyse de l’industrie, opportunités, technologie, demande, principaux acteurs et prévisions de croissance 2030

États-Unis – Report Ocean (150+ marchés de pays analysés, fonctionnent sur plus de 1 00000+ rapports publiés et à venir chaque année.] présente un rapport de recherche et les meilleures stratégies gagnantes pour le marché de la cigarette électronique . Meilleurs experts en la matière, chercheurs et études de marché professionnels ont organisé ce rapport afin de s’assurer que les informations qu’il contient sont compilées à partir des sources les plus authentiques et que les prévisions sont de la plus grande précision.Pour prévoir la croissance du marché, les spécialistes emploient une variété de méthodologies et d’approches analytiques , y compris SWOT (méthodes d’analyse ), analyse PESTEL et analyse de régression. La cigarette électronique L’étude examine également les diverses réglementations et politiques mises en œuvre par l’entreprise. Ce rapport traite de l’industrie en termes de technologie de recherche et d’utilisation prospective précise, d’innovation et d’avancées futures sur le marché de la cigarette électronique .

La taille du marché mondial des cigarettes électroniques était de 21,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des cigarettes électroniques devrait atteindre 31,7 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Une batterie, un atomiseur et un inhalateur constituent ensemble une cigarette électronique, qui simule le tabagisme sans l’utilisation de tabac réel. L’appareil est rempli d’un liquide contenant ou sans nicotine qui est chauffé et transformé en vapeur avant inhalation, ce qui le rend moins nocif que les cigarettes traditionnelles.

Facteurs influençant le marché

La croissance du marché de la cigarette électronique est attribuée à la prise de conscience croissante des avantages des cigarettes électroniques chez les fumeurs. En outre, la disponibilité des cigarettes électroniques sur les plateformes de commerce électronique contribuera également à la croissance du marché mondial de la cigarette électronique.

L’introduction de divers types de cigarettes électroniques aromatisées gagnera également du terrain au cours de la période de prévision. En dehors de cela, le fait que les cigarettes électroniques soient sans tabac et aident les fumeurs à arrêter de fumer contribuera à la croissance du marché mondial de la cigarette électronique.

De nombreuses entreprises de cigarettes électroniques ont construit leurs points de vente et leurs magasins pour proposer des cigarettes électroniques aux consommateurs. Le nombre croissant de boutiques et de points de vente dédiés proposant des cigarettes électroniques accélérera la croissance du marché mondial. Au contraire, des règles et réglementations strictes associées à l’utilisation de cigarettes électroniques peuvent limiter la croissance du marché mondial.

Analyse d’impact du COVID-19

En raison de la pandémie de COVID-19, le marché mondial de la cigarette électronique a connu une forte baisse en termes de revenus. La pandémie a forcé les gens à faire attention à leur santé et à arrêter des habitudes comme le tabagisme afin de faire face à cette situation. Ainsi, il a entravé la demande de cigarettes électroniques tout au long de la période pandémique. De plus, les magasins de détail et les points de vente ont également cessé d’offrir leurs produits afin de se conformer aux règles gouvernementales, ce qui a entravé la croissance du marché de la cigarette électronique. Au contraire, la facilité des restrictions de verrouillage a augmenté les ventes de cigarettes électroniques comme auparavant. L’industrie des biens de consommation connaît une traction importante, ce qui entraînera également une augmentation des ventes d’e-cig dans les années à venir.

Analyse régionale L’

Amérique du Nord devrait dominer le marché de la cigarette électronique en raison de la tendance à la hausse du vapotage dans la région. De plus, la grande visibilité des cigarettes électroniques et la prise de conscience croissante des risques pour la santé associés au tabagisme contribueront à la croissance du marché de la cigarette électronique. Le marché pourrait connaître des opportunités de croissance potentielles en raison de l’adoption croissante de technologies de pointe dans la région.

Concurrents sur le marché

• Japan Tobacco, Inc.

• Kimree

• MCIG Inc.

• Nicotek LLC

• Njoy Inc

• Philip Morris International

• Reynolds American Inc.

• TruVape

• Vaporcorp

• Produit VMR

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des cigarettes électroniques se concentre sur le produit, le canal de distribution et la région.

Par type de produit

• Jetable

• Rechargeable

• Dispositifs modulaires

• Autres

Par canal de distribution

• En ligne

• Hors ligne

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

