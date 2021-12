Marché de la chymosine avec impact de Covid-19, acteurs clés, taille, demandes, taux de croissance et prévisions jusqu’en 2026

Ce rapport sur le marché de la chymosine comprend également une enquête exhaustive des principaux acteurs du marché, basée sur une gamme d’objectifs d’une organisation tels que le profilage, la présentation du produit, la quantité de production, les matières premières requises et la santé financière du organisation. Il explique également la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances mondiales de l’industrie. Le rapport met en lumière l’ensemble des tendances du marché et analyse l’effet des acheteurs, des consommateurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché.

L’attention portée aux joueurs écrasants DSM, Merck KGaA, Vital Source Yeast Co., Ltd., The Cheesemaker, Modernist Pantry, LLC, PuNature Food Ingredients, Meito Sangyo.Co., WalcoRen, Iran Industrial Enzymes Company, Chr. Hansen Holding A/S, DuPont de Nemours, Inc,, sSUDERSHAN BIOTECH PRIVATE LIMITED, Renco, Mayasan, Corbion, BASF SE, Dow, Calza Clemente SR L, entre autres.

En avril 2019, Chr. Hansen a lancé CHY-MAX Supreme. Ce nouveau produit offre un rendement plus élevé et traite plus de lait et de fromage en un minimum de temps, tout en râpant et en tranchant le fromage avec moins de pertes et une dégradation limitée des protéines au fil du temps. CHY-MAX Supreme augmente la valeur en permettant aux fromagers de produire plus de fromage à partir de la même quantité de lait

Quelles idées et concepts sont couverts dans le rapport ?

– Les bilans comptabilisés par toutes les zones et la part de marché enregistrée par chaque région sont mentionnés dans le rapport.

– L’étude résume le taux de croissance de la consommation de produits dans les régions applicables ainsi que leur part de marché de la consommation.

– Les données concernant le taux de consommation du marché Chymosine Industry de toutes les provinces, en fonction des régions applicables et des types de produits, sont inculquées dans le rapport.

Analyse régionale du marché de l’industrie de la chymosine :

– Le marché de l’industrie de la chymosine, en ce qui concerne la portée provinciale, est segmenté en États-Unis, Europe, Japon, Chine, Inde et Asie du Sud-Est. Le rapport comprend également des informations concernant les produits utilisés dans les topographies.

Structure unique du rapport

Tendances du marché de la chymosine | Segment de l’industrie par type de produit (liquide de chymosine, poudre de chymosine, comprimés de chymosine), applications (aliments et boissons, pharmaceutique, génie biochimique, autres), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

La chymosine, également connue sous le nom de rénine, est une enzyme protéolytique liée à la pepsine produite par les cellules principales de l’estomac de certains animaux. Le lait liquide est efficacement converti en un fromage semi-solide de sorte que la chymosine peut être stockée dans l’abdomen pendant des périodes plus longues. L’augmentation de la production mondiale de fromage, combinée à une diminution du nombre de veaux tués, a encouragé la recherche de sources alternatives de chymosine. Une source alternative est l’utilisation de la chymosine recombinante des micro-organismes. Les champignons produisent principalement de la chymosine recombinante, mais elle peut également être générée par des bactéries.

Facteurs de marché

L’augmentation des chaînes de restauration rapide ainsi que les multinationales de l’alimentation et des boissons stimuleront la croissance du marché

L’augmentation de la population végétalienne pourrait stimuler la croissance du marché

La sensibilisation croissante à l’environnement est le facteur moteur de la croissance du marché

L’amélioration des méthodes de production de présure bon marché alimente le marché au cours de la période de prévision

Restriction du marché

Les effets secondaires de la présure microbienne sont le facteur restrictif de la croissance du marché

Enfin, le rapport de l’industrie Chymosine se concentre sur les sources de données, à savoir. sources primaires et secondaires, répartition du marché et triangulation des données, estimation de la taille du marché, programmes et conception de recherche, approche et méthodologie de recherche, et avis de non-responsabilité de l’éditeur.