Marché de la chirurgie robotique en urologie 2021 | Développement clé à observer États de l’industrie et perspectives d’ici 2028

Le marché de la chirurgie robotique en urologie devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2021-2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour croître à un TCAC de 11,7 % au cours de la période de prévision susmentionnée. La prise de conscience croissante parmi les médecins et les patients des avantages associés à l’utilisation de la chirurgie robotique en urologie a eu un impact direct sur la croissance du marché.

Aperçu du marché:

L’introduction d’équipements chirurgicaux modernes tels que l’équipement de chirurgie mini-invasive, la chirurgie à distance, entre autres, la fourniture de robots à faible coût, l’augmentation des cas de maladies rénales et urinaires, le nombre croissant de personnes gériatriques et les préférences croissantes pour les chirurgies mini-invasives sont quelques-uns des facteurs qui accélérera la croissance du marché de la chirurgie robotique urologique au cours de la période de prévision 2020-2027. D’autre part, l’augmentation des investissements pour le développement de produits avancés et techniques créera davantage de nouvelles et amples opportunités pour la croissance du marché de la chirurgie robotique urologique au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

L’indisponibilité de professionnels qualifiés et formés, le coût élevé de la chirurgie robotique et de l’équipement freinent le marché pour la croissance de la chirurgie robotique urologique au cours de la période de prévision susmentionnée.

Ce rapport sur le marché de la chirurgie robotique urologique fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la chirurgie robotique en urologie, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Concurrents clés:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la chirurgie robotique urologique sont Intuitive Surgical., THINK Surgical, Inc., Stryker, Renishaw plc., Medtronic, Titan Medical Inc., TransEnterix Surgical, Inc., AVRA Medical Robotics, Inc., Medrobotics Corporation. , Simbionix USA Corporation., parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

