Marché de la Chirurgie Orthopédique Assistée par Ordinateur : Un Taux de Croissance annuel de +5% d’ici 2028 / Smith & Nephew, Stryker, Zimmer Biomet, Johnson & Johnson Services, NuVasive, Medtronic, Integra LifeSciences, 3D Systems, B. Braun Melsungen AG

Le marché de la chirurgie orthopédique assistée par ordinateur atteint de manière exponentielle un TCAC de +5% d’ici 2028.

La chirurgie orthopédique assistée par ordinateur ou chirurgie orthopédique assistée par ordinateur (parfois abrégée en CAOS) est une discipline où la technologie informatique est appliquée avant, intra et / ou postopératoire pour améliorer le résultat des procédures chirurgicales orthopédiques.

La navigation assistée par ordinateur joue un rôle dans certaines procédures orthopédiques. Il permet aux chirurgiens d’obtenir une rétroaction en temps réel et offre le potentiel de diminuer les erreurs peropératoires et d’optimiser le résultat chirurgical. Les systèmes de navigation assistée par ordinateur peuvent être actifs ou passifs.

Parfois appelés chirurgie robotique, les dispositifs RAS permettent au chirurgien d’utiliser la technologie informatique et logicielle pour contrôler et déplacer les instruments chirurgicaux à travers une ou plusieurs petites incisions dans le corps du patient (minimalement invasives) pour une variété d’interventions chirurgicales. Une console, où le chirurgien est assis pendant la chirurgie.

L’Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part du marché de la chirurgie orthopédique assistée par ordinateur.

Les chirurgiens orthopédistes utilisent l’imagerie volumétrique pour évaluer les conditions orthopédiques et naviguer à travers des procédures complexes. Techniques fluoroscopiques. Un fluoroscope prend des rayons X en continu et les projette sur un écran numérique pour créer des vidéos des structures internes du corps telles que les os, les ligaments, les organes et les tendons.

Les principaux acteurs décrits dans le rapport comprennent:

* Smith & Nephew Plc.

• Stryker

* Zimmer Biomet

* Services de Johnson & Johnson Inc.

* NuVasive Inc.

* Medtronic

* Integra LifeSciences

* Systèmes 3D Inc.

* B. Braun Melsungen AG.

Ce rapport d’évaluation est une fusion de chaque donnée significative identifiant avec des informations impératives et sans équivoque du marché actuel qui choisissent délibérément les perspectives d’amélioration futures du marché de la chirurgie orthopédique assistée par ordinateur. Cette zone du rapport vise également à éclairer le rapport par utilisateurs sur les développements imprévus sans équivoque et les conséquences calamiteuses d’une scène étonnante, par exemple la pandémie globale qui a clairement eu des répercussions inégalées sur le marché.

Ce rapport est très bien enregistré pour introduire une enquête explicative pivotale influençant le marché de la chirurgie orthopédique assistée par ordinateur au milieu du choc COVID-19. Le rapport est donc destiné à prêter une compréhension flexible des différents influenceurs du marché intégrant un examen exhaustif des limites tout comme une planification de porte ouverte qui choisissent ensemble la direction de développement à venir du marché. À la lumière de la pandémie de COVID-19 en attente, cette offre de recherche soigneusement rédigée est en phase avec les améliorations continues du marché, tout comme les difficultés qui, ensemble, ont un impact substantiel sur l’orientation globale du développement du marché de la chirurgie orthopédique assistée par ordinateur.

Par Type De Produit

* Planificateurs et simulateurs chirurgicaux

* Systèmes de Navigation Chirurgicale

* Robots Chirurgicaux

Par Application

* Planification préopératoire

* Chirurgie de la Colonne Vertébrale

* Chirurgie de Remplacement du Genou

* Chirurgie de Remplacement de la Hanche

* Autres

Par Utilisateur Final

• Hôpital

* Centres Chirurgicaux Ambulatoires

* Instituts universitaires et de Recherche

En plus de présenter un aperçu éclairé des développements historiques et actuels spécifiques au marché, enclins à aider une décision commerciale prête pour l’avenir, ce rapport de recherche bien compilé sur le marché de la chirurgie orthopédique assistée par ordinateur présente également des détails vitaux sur diverses meilleures pratiques de l’industrie comprenant l’analyse SWOT et PESTEL pour localiser et manœuvrer adéquatement la portée des bénéfices.

Par conséquent, pour permettre et influencer une décision commerciale sans faille spécifique au marché, en s’alignant sur les meilleures pratiques de l’industrie, ce rapport de recherche spécifique sur le marché donne également un aperçu systématique des éléments déclencheurs de croissance vitaux comprenant des opportunités de marché, des obstacles et des défis persistants du marché, présentant également une perspective globale de divers moteurs et menaces qui influencent éventuellement la trajectoire de croissance sur le marché de la chirurgie orthopédique assistée par ordinateur.

La Segmentation Géographique De La Chirurgie Orthopédique Assistée Par Ordinateur Comprend:

– Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

– Europe (Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, Europe centrale et Orientale, CEI)

– Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée du Sud, ANASE, Inde, Reste de l’Asie-Pacifique)

– Amérique latine (Brésil, Reste de L.A.)

– Moyen-Orient et Afrique (Turquie, CCG, Reste du Moyen-Orient)

Quelques Points de TOC Majeurs:

Chapitre 1. Aperçu du Rapport

Chapitre 2. Tendances de Croissance

Chapitre 3. Part de Marché des Acteurs clés

Chapitre 4. Données ventilées par Type et Application

Chapitre 5. Marché par Utilisateurs Finaux / Application

Chapitre 6. Épidémie de COVID-19: Impact de l’Industrie de la Chirurgie Orthopédique Assistée par Ordinateur

Chapitre 7. Analyse des opportunités dans la crise du Covid-19

Chapitre 9. Force Motrice du Marché

Et Plus Encore…

Dans cette dernière publication de recherche, un aperçu complet du scénario actuel du marché a été décrit, dans le but d’aider les acteurs du marché, les parties prenantes, les analystes de recherche, les vétérans de l’industrie et autres à emprunter des indices perspicaces de ce rapport d’étude de marché prêt à l’emploi, influençant ainsi une discrétion commerciale définitive. Le rapport dans ses sections suivantes présente également un aperçu détaillé du spectre de la concurrence, profilant les principaux acteurs et leurs décisions commerciales conscientes, influençant la croissance du marché de la chirurgie orthopédique assistée par ordinateur.

