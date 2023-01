Marché de la chirurgie mini-invasive: taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions d’ici 2029

Un rapport de recherche récent publié par l’étude Data Bridge Market intitulé « Marché mondial de la chirurgie mini-invasive » (y compris les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, l’Asie du Sud-Est, etc.), qui met en évidence les opportunités, l’analyse des risques et tire parti des décisions stratégiques et tactiques – soutien. Le rapport d’étude de marché sur la chirurgie mini-invasive à grande échelle est généré à partir d’une combinaison des meilleures informations de l’industrie, de solutions pratiques, de solutions de talents et des dernières technologies. Il fournit une explication d’une enquête systématique des scénarios existants du marché mondial en tenant compte de plusieurs dynamiques de marché.

Le marché mondial de la chirurgie mini-invasive était évalué à 38 069,4 millions USD en 2021 et devrait atteindre 73 116,25 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

La chirurgie mini-invasive est une intervention chirurgicale pratiquée par de petites incisions au lieu de grandes incisions. La chirurgie mini-invasive est connue comme une technique avec moins de complications, des séjours hospitaliers plus courts et moins de douleur. La chirurgie mini-invasive est pratiquée dans diverses chirurgies telles que la chirurgie thoracique, la gastro-entérologie, la chirurgie cardiaque et le reflux gastro-œsophagien.

Une variété de techniques sont utilisées par les chirurgiens pour opérer avec un minimum de dommages corporels. La chirurgie mini-invasive peut réaliser à la fois une chirurgie diagnostique et curative. L’augmentation du nombre de chirurgies alimente la croissance du marché de la chirurgie mini-invasive.

Les principaux acteurs opérant sur le marché de la chirurgie mini-invasive sont Stryker (États-Unis), CONMED Corporation (États-Unis), Intuitive Surgical (États-Unis), NuVasive, Inc. (États-Unis), Fortimedix Surgical (Pays-Bas), Microline Surgical (États-Unis), Cirtec ( États-Unis) États-Unis), OmniGuide Holdings, Inc. (États-Unis), Arthrex, Inc. (Allemagne), Eximis Surgical, Inc. (États-Unis), B. Braun Melsungen, AG (Allemagne), Medtronic (Irlande), Johnson & Johnson Services , Inc. (États-Unis), Abbott (États-Unis), Zimmer Biomet (États-Unis), Smith+Nephew (Royaume-Uni), Applied Medical Resources Corporation (États-Unis), Silex Medical, LLC (États-Unis), Freudenberg Medical (États-Unis) et BEMA MEDICAL ( Allemagne), etc.

Points saillants des éléments clés suivants du marché mondial de la chirurgie mini-invasive:

