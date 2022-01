Marché de la certification des produits de construction en Europe Aperçu de l’industrie 2022, acteurs exécutifs mondiaux et croissance des avantages jusqu’en 2029

Le rapport sur le marché de la certification des produits de construction en Europe offre une excellente compréhension de la situation actuelle du marché avec la taille du marché historique et projetée à venir basée sur la croissance technologique, la valeur et le volume, projetant des fondamentaux rentables et leaders sur le marché. Le rapport de marché de première classe analyse les informations de marché liées à des actions, devises, produits de base et régions géographiques ou pays spécifiques. Une analyse SWOT a été effectuée lors de la construction de ce rapport de marché ainsi que de nombreuses autres étapes standard de recherche, d’analyse et de collecte de données. Le rapport de marché gagnant sur la certification des produits de construction en Europe fonctionne comme une source d’informations définitive pour offrir une vue télescopique des tendances, des situations, des opportunités et de l’état actuels du marché.

Le marché de la certification des produits de construction devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 8,7 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 14 775,02 USD. millions d’ici 2028. Le besoin croissant d’assurer la sécurité des produits et les attributs de performance est un facteur stimulant la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché de la certification des produits de construction fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits , expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché de la certification des produits de construction, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée et taille du marché de la certification des produits de construction en Europe

Sur la base des produits, le marché de la certification des produits de construction est segmenté en produits de construction et de construction, production d’électricité et stockage d’énergie, équipements industriels et pour sites dangereux, technologies de l’information et des communications, produits d’éclairage, équipements médicaux et de laboratoire, équipements de protection individuelle, outils et équipements de plein air et autres. En 2021, la catégorie des produits de construction et de construction détenait une part plus importante. Cela est principalement dû à l’attention extrême portée à la sécurité et à la qualité, au besoin croissant de se conformer aux réglementations de construction, à l’accent croissant mis sur la certification environnementale, à l’encouragement des économies d’énergie et à l’évaluation de la durabilité de ces produits. De plus, il comprend un grand nombre de produits individuels tels que le verre, la plomberie et le chauffage, le câblage, les ascenseurs et autres, Sur la base de l’application, le marché de la certification des produits de construction est segmenté en isolation, toiture, revêtement extérieur, finition intérieure et autres. En 2021, la catégorie finition intérieure détenait une plus grande part. Cela est principalement attribué à la demande croissante de projets de certification de construction de finition intérieure spécifiques, et cela inclut également des éléments d’espace intérieur tels que porte, plafond, éclairage, escalier, etc., grâce auxquels le segment domine le marché.



Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la certification des produits de construction est segmenté en industriel, commercial et résidentiel. En 2021, la catégorie industrielle détenait une part plus importante en raison de facteurs tels que des projets à revenus élevés avec une durée plus longue, une croissance croissante du secteur industriel, et cela comprend la construction d’usines, de centrales électriques, d’entrepôts, qui nécessitent un niveau élevé de produits certifiés avec une sécurité améliorée.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la certification des produits de construction en Europe sont le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Suisse, la Russie, la Belgique, la Turquie et le reste de l’Europe.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et l’analyse import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché européen de la certification des produits de construction comprennent:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont British Standards Institution, SGS SA, Centexbel, RINA SpA, CSA Group, Intertek Group plc, DNV GL, Bureau Veritas, Eurofins Scientific, ALS Limited, DEKRA CERTIFICATION BV, Applus+, UL LLC, TÜV SÜD , et TÜV Rheinland parmi d’autres acteurs nationaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Quelles informations le rapport sur la demande du marché de la certification des produits de construction en Europe fournit-il aux lecteurs?

Segmentation du marché en fonction du type de produit, de l’application et de la région.

Évaluation approfondie des revenus des ventes du marché de la certification des produits de construction en Europe, des sources tierces, ainsi qu’une analyse de divers indicateurs de croissance et des défis.

Collaborations, projets de R&D, acquisitions et lancements de produits de chaque acteur clé.

Les principaux pays de chaque région sont cartographiés en fonction de leur contribution au chiffre d’affaires du marché européen de la certification des produits de construction

L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence la capacité des acheteurs et des fournisseurs à permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales axées sur le profit et de renforcer leur réseau d’acheteurs de fournisseurs.

Le segment de positionnement des acteurs du marché facilite l’analyse comparative et fournit une compréhension claire de la position actuelle des acteurs clés de l’industrie de la certification des produits de construction en Europe.

Raisons d’acheter le rapport sur le marché de la certification des produits de construction en Europe:

Meilleure extension des activités de commerce et d’enchères concernant les entreprises par la fourniture de données prospectives pour les clients.

Compréhension complète des perspectives de vente du marché européen de la certification des produits de construction.

Identification de fournisseurs potentiels ainsi que de partenariats.

Le rapport de recherche sur la demande du marché Europe Construction Product Certification étudie les dernières tendances, une analyse concurrentielle à jour et approfondie, ainsi que diverses autres caractéristiques clés du marché mondial.

Les futurs partenaires, fournisseurs ou affiliés potentiels ont également été habilement formés au rapport.

L’analyse des tendances clés du marché de la certification des produits de construction en Europe fournit également des dynamiques qui influenceront les ventes et la demande futures au cours de la période de prévision.

