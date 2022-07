Marché de la certification alimentaire, croissance des revenus, facteurs clés, grandes entreprises, prévisions jusqu’en 2027

Le marché mondial de la certification alimentaire devrait atteindre une valeur de 6,90 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse récente d’Emergen Research. Le changement des habitudes de consommation des consommateurs, la préférence pour les aliments biologiques, l’élévation du niveau de vie et l’exigence des consommateurs pour des produits de qualité sont quelques-uns des facteurs essentiels qui animent le marché. La formulation de réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire a agi comme un fleuve du marché.

La certification alimentaire a été essentielle pour résoudre les problèmes critiques liés à la chaîne d’approvisionnement dans le secteur alimentaire. La certification contribue à la croissance de l’économie d’une nation par le biais des importations et des exportations.

Le marché mondial de la certification alimentaire devrait rester dans un paysage concurrentiel et très fragmenté au cours de la période de prévision, composé d’un grand nombre de petites start-ups, de moyennes entreprises et de grands conglomérats. Au cours de la période de prévision, la demande croissante d’avancées technologiques et la forte diversification des produits proposés sont susceptibles d’offrir un potentiel de croissance élevé aux nouveaux acteurs du marché.

La falsification des aliments et des boissons, la conscience de la santé et la consommation accrue de produits biologiques sont quelques-uns des principaux facteurs qui influencent le marché.

La portée de l’étude s’étend aux divers facteurs influençant le secteur de la certification des aliments, y compris le scénario de marché, le cadre réglementaire mis en œuvre par les autorités gouvernementales, l’analyse approfondie des données historiques, les tendances du marché, les développements technologiques les plus récents et essentiels, les innovations émergentes, les risques du marché , les facteurs préjudiciables à la croissance du marché et les défis auxquels sont confrontés les acteurs existants opérant dans le secteur.

Quelques-uns des principaux acteurs opérant dans le certification alimentaire sont :

Lloyd’s Register (Royaume-Uni), DEKRA , Intertek, International Certification Ltd, Asure Quality, Bureau Veritas, DNV, Eurofins, TQ Cert, TUV SUD

Étendue de la recherche :

Les segments couverts dans ce rapport sont :

Application Outlook (Volume : Million MT) (Revenu : USD Billion ; 2017– 2027) Viande transformée et volaille Aliments biologiques Produits laitiers Fruits Boissons Aliments pour nourrissons Autres



Type Perspectives (Volume : Millions de MT) (Revenus : Milliards USD ; 2017-2027) ISO 22000 Halal Casher SQF FSSAI BRC Autres



Perspectives de risque (Volume : Millions de MT) ( Chiffre d’affaires : milliards USD ; 2017-2027) Risque élevé Risque faible



@la volatilité des coûts observée à la fois dans les données historiques collectées pour la période 2017-2019 et les tendances potentielles pour les années de prévision 2020-2028, sur la base de la capacité optimale ainsi que des points de vue et des estimations de marché estimées. Ce rapport sur le marché mondial évalue également les données relatives aux vendeurs opérant dans le secteur et aux acheteurs, fournissant une base de données exhaustive des aspects cruciaux du secteur Certification alimentaire.

L’étude de veille professionnelle sur le marché de la certification alimentaire répond à certaines des questions les plus critiques :

Quelles sont les principales tendances du marché ?

Quels sont les moteurs du marché Certification Alimentaire?

Quels sont les freins à la croissance du marché ?

Quels sont les meilleurs fournisseurs dans cet espace ?

Quelles sont les menaces et les opportunités sur le marché pour les principaux fournisseurs ?

Quelles sont les forces ou les faiblesses des fournisseurs critiques ?

Quelles sont les opportunités futures pour les acteurs du marché Certification Alimentaire ?

Quels sont les principaux problèmes auxquels est confronté le marché mondial de la certification alimentaire?

À quoi ressemble le paysage concurrentiel ?

Certains aspects clés explorés dans ce rapport sont les suivants :

En septembre 2020, Intertek et quelques d’autres organisations ont entamé un nouveau partenariat pour lancer collectivement un tout nouveau programme d’audit partagé. Ce programme aiderait à créer une chaîne d’approvisionnement alimentaire sûre avec son audit, ce qui aiderait à la certification.

En mars 2019, DNV a créé un centre de recherche sur l’IA (intelligence artificielle) afin d’offrir des solutions meilleures et plus précises pour améliorer les enquêtes, l’inspection et l’audit des aliments à Shanghai, en Chine.

La certification ISO 22000 se concentre sur la sécurisation et le maintien d’une chaîne d’approvisionnement. Il a des principes de systèmes de gestion intégrés et il est formulé selon les principes HACCP du Codex Alimentarius et d’autres normes essentielles dans les systèmes de gestion ISO. Cette certification permet de maîtriser les risques dans l’industrie agroalimentaire. ISO 22000 spécifie que tous les dangers probables susceptibles de se produire dans une chaîne alimentaire doivent être identifiés et évalués. Par conséquent, il fournit des moyens de déterminer et de documenter pourquoi une organisation spécifique doit contrôler certains types de menaces identifiées.

Dans la région Amérique du Nord, les organismes de réglementation, via des audits, des suivis et des enquêtes, s’assurent que les entreprises opérant dans la Le secteur de la production d’alcool doit obligatoirement suivre les processus, règles et réglementations de gestion des aliments. Les directives et réglementations strictes de la FDA américaine obligent le fabricant ou le producteur à les suivre.

Dans l’ensemble, le rapport d’intelligence sur le marché de la certification alimentaire déduit des estimations précises du marché en utilisant les principes de répartition et de données Triangulation pour évaluer des facteurs tels que l’évolution de l’inclinaison des consommateurs, la base de connaissances existante, l’évaluation du marché et les sources vérifiées. Ces aspects pourraient jouer un rôle crucial dans la croissance potentielle du secteur mondial.

