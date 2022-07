Marché de la céramique: croissance, part, analyse et prévisions de l’industrie mondiale d’ici 2029

Définition du marché

Les céramiques sont des matériaux inorganiques non métalliques qui sont de nature dure et cassante. Ces matériaux clairs sont façonnés en diverses formes à des fins diverses, y compris la faïence, la porcelaine et autres. La céramique est extrêmement malléable et ductile et thermiquement et chimiquement stable. La plupart des matériaux céramiques sont de bons isolants électriques ; cependant, les céramiques supraconductrices et les céramiques piézoélectriques sont des exceptions. Ces matériaux ont une large gamme d’applications dans diverses industries d’utilisateurs finaux telles que la construction et les soins de santé.

Le marché mondial de la céramique était évalué à 70,66 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 118,9 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,72% au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Téléchargez un exemple de copie avec la table des matières, les graphiques et la liste des figures @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-ceramics-market&Rohit

Analyse et taille du marché

La céramique est une industrie ancienne qui remonte à des milliers d’années. Depuis lors, l’industrie de la céramique a subi d’importants changements. Non seulement la céramique traditionnelle est devenue omniprésente, mais de nouveaux produits ont été développés au fil des ans pour tirer parti des propriétés uniques de ces matériaux. Par exemple, les chercheurs de l’Université Purdue ont utilisé un champ électrique pour créer de la céramique et ont conclu que lorsqu’un champ électrique est ajouté au processus sinistre, la céramique peut être remodelée aussi facilement que le métal et peut se déformer plastiquement même à température ambiante. Cela a ouvert la voie au développement de nouvelles céramiquesmatériaux qui peuvent être utilisés dans des applications à haute pression et à haute température sans succomber aux ruptures de rupture. En conséquence, la recherche et le développement constants devraient stimuler la croissance du marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la céramique sont

Dupont (États-Unis)

3M (États-Unis)

SOLVAY (Belgique)

Kajaria Ceramics Limited (Inde)

AGC Ceramics Co., Ltd. (Japon)

Halocarbon, LLC (États-Unis)

The Chemours Company (États-Unis)

Rogers Corporation (États-Unis)

LINTEC Corporation (Japon)

NITTO DENKO CORPORATION (Japon)

Kyocera Corporation (Japon)

CeramTec GmbH (États-Unis)

CoorsTek Inc., (États-Unis)

Saint-Gobain (États-Unis)

Morgan Advanced Materials (Royaume-Uni)

McDanel Advanced Ceramic Technologies (États-Unis)

Momentive (États-Unis)

Céramique RAK (EAU)

Mohawk Industries, Inc (États-Unis)

Morgan Advanced Materials (Royaume-Uni)

Unifrax (États-Unis)

Lire le rapport de recherche complet, cliquez ici @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-ceramics-market?Rohit

Portée du marché mondial de la céramique

Le marché de la céramique est segmenté en fonction du produit, de l’application et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Traditionnel

Avancé

Application

Articles sanitaires

Abrasifs

Briques et tuyaux

Carrelage

Poterie

Les autres

Utilisation finale

Bâtiment et construction

Industriel

Médical

Les autres

Analyse régionale du marché Céramique

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Les objectifs du rapport sont :

– Analyser et prévoir la taille du marché de l’industrie de la céramique sur le marché mondial.

– Pour étudier les acteurs clés mondiaux, l’analyse SWOT, la valeur et la part de marché mondiale des principaux acteurs.

– Pour déterminer, expliquer et prévoir le marché par type, utilisation finale et région.

– Analyser le potentiel et les avantages du marché, les opportunités et les défis, les contraintes et les risques des régions clés du monde.

– Pour découvrir les tendances et les facteurs importants qui stimulent ou freinent la croissance du marché.

– Analyser les opportunités du marché pour les parties prenantes en identifiant les segments à forte croissance.

– Analyser de manière critique chaque sous-marché en termes de tendance de croissance individuelle et de leur contribution au marché.

– Comprendre les développements concurrentiels tels que les accords, les extensions, les lancements de nouveaux produits et les possessions sur le marché.

– Décrire stratégiquement les acteurs clés et analyser en profondeur leurs stratégies de croissance.

Achetez ce rapport Premium, cliquez ici @ https://www.databridgemarketresearch.com/checkout/buy/enterprise/global-ceramics-market?Rohit

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge Market Research est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec un niveau de durabilité inégalé et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, la société a élargi ses départements, ainsi que sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se donne la main pour la croissance de la société. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Nous fournissons une variété de services tels que des rapports de l’industrie vérifiés sur le marché, des analyses de tendances technologiques, des études de marché formatives, des conseils stratégiques, des analyses de fournisseurs, des analyses de production et de demande, des études d’impact sur les consommateurs, etc.

Contactez-nous

Data Bridge Market Research

États-Unis : + 1 888 387 2818

Royaume-Uni : + 44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com