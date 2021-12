Marché de la caséine et des dérivés 2021 – Tendances actuelles Paysage concurrentiel, ventes, part, segments, nouvelle opportunité, types, taille, coût, perspectives 2026

Ce rapport sur le marché de la caséine et des dérivés est également doté d’une enquête exhaustive sur les principaux acteurs du marché, basée sur une gamme d’objectifs d’une organisation tels que le profilage, la présentation du produit, la quantité de production, les matières premières requises et la santé financière. de l’organisation. Il explique également la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances mondiales de l’industrie. Le rapport met en lumière l’ensemble des tendances du marché et analyse l’effet des acheteurs, des consommateurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché.

L’attention sur les joueurs écrasants Fonterra Co-operative Group; Ingrédients Lactalis; Arla Foods amba; Danone Nutricia ; FrieslandCampina; Eriefoods.com; Produits laitiers Westland; Saputo inc.; Milkfood Limited; Kaskat ; Produits alimentaires Avani; protéines AMCO ; Charotar Casein Company; Gaspari Nutrition; Clarion Casein Ltd.; Epi-ingrédients; Armor Protéines SAS; Om Industries; Caséine Classik ; Produits de caséine Venus ; Produits laitiers Umiya Pvt. Ltd. ; Société nationale de la caséine ; Devson Impex Private Limited ; AGROCOMPLEX Sp. zoo; Merck KGaA ; Ornua Co-operative Limited et All American Dairy Products, Inc., entre autres.

Le marché mondial de la caséine et des dérivés devrait atteindre une valeur estimée à 7,37 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC substantiel au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à la prise de conscience croissante des bienfaits nutritionnels de la caséine et de ses dérivés dans un contexte d’évolution de la mentalité des consommateurs favorisant l’adoption d’un mode de vie plus sain.

Quelles idées et concepts sont couverts dans le rapport ?

– Les bilans comptabilisés par toutes les zones et la part de marché enregistrée par chaque région sont mentionnés dans le rapport.

– L’étude résume le taux de croissance de la consommation de produits dans les régions applicables ainsi que leur part de marché de la consommation.

– Les données concernant le taux de consommation du marché de l’industrie de la caséine et des dérivés de toutes les provinces, en fonction des régions applicables et des types de produits, sont inculquées dans le rapport.

Analyse régionale du marché de l’industrie de la caséine et des dérivés:

– Le marché de l’industrie de la caséine et des dérivés, en ce qui concerne la portée provinciale, est segmenté en États-Unis, Europe, Japon, Chine, Inde et Asie du Sud-Est. Le rapport comprend également des informations concernant les produits utilisés dans les topographies.

Structure unique du rapport

Tendances du marché de la caséine et de ses dérivés | Segment de l’industrie par produit (caséine, hydrolysats de caséine, dérivés de caséine, autres), application (aliments et boissons, industrie, cosmétiques, produits pharmaceutiques, peintures et revêtements), géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

En septembre 2018, Epi-ingrédients a annoncé le lancement de « Epiprot 60 UL » qui est un concentré de protéines de lait composé à 60% de protéines natives. Ce concentré est produit directement à partir de lait frais grâce au processus de chaleur ultra-basse qui aide à la conservation de la caséine 80/20/protéine de lactosérum indigène. Cela contribuera à l’amélioration des offres de protéines de lait de l’entreprise en aidant à fournir à leurs clients des protéines de lait de la plus haute qualité.

Facteurs de marché:

Demande croissante des applications alimentaires et boissons en raison de ses avantages nutritionnels ; ce facteur devrait augmenter la croissance du marché

Augmentation de la demande pour le produit de l’industrie des peintures et revêtements ainsi que des industries pharmaceutiques en raison de son utilisation comme stabilisant et émulsifiant et comme tonique thérapeutique

Préférence croissante pour un régime riche en protéines et des suppléments protéiques dans un contexte d’augmentation du taux de population urbaine dans le monde ; ce facteur devrait augmenter la croissance du marché

Contraintes du marché :

L’augmentation de la population mondiale souffrant d’intolérance au lactose devrait restreindre la croissance du marché

Les inquiétudes concernant les effets négatifs drastiques de l’utilisation de grandes quantités de caséine sur la santé des individus devraient également freiner la croissance du marché.

Ce rapport couvre les tendances complètes à venir et présentes applicables au marché ainsi que les restrictions et les moteurs du développement commercial. Il propose des prévisions de l’industrie pour les années à venir. Cette recherche analyse les principaux marchés et leurs sous-segments, l’évolution des modèles et des pressions sur l’industrie, les perspectives stratégiques et les situations changeantes de l’offre et de la demande, quantifie les opportunités avec la taille du marché et prévoit le marché, et surveille les développements / opportunités / défis émergents .

Augmenter le revenu disponible

Certains des principaux points saillants de la table des matières couvrent :

Analyse du marché régional de l’industrie de la caséine et des dérivés

– Production de l’industrie de la caséine et des dérivés par régions

– Production mondiale de l’industrie de la caséine et des dérivés par régions

– Revenus mondiaux de l’industrie de la caséine et des dérivés par régions

– Consommation de l’industrie de la caséine et des dérivés par régions

Analyse du marché du segment de l’industrie de la caséine et des dérivés (par type)

– Production mondiale de l’industrie de la caséine et des dérivés par type

– Revenus mondiaux de l’industrie de la caséine et des dérivés par type

– Prix de l’industrie de la caséine et des dérivés par type

Analyse du marché du segment de l’industrie de la caséine et des dérivés (par application)

– Consommation mondiale de l’industrie de la caséine et des dérivés par application

– Part de marché mondiale de la consommation de l’industrie de la caséine et des dérivés par application (2014-2019)

Analyse des principaux fabricants de l’industrie de la caséine et des dérivés

– Sites de production de l’industrie de la caséine et des dérivés et zone desservie

– Présentation du produit, application et spécifications

– Production, revenus, prix départ usine et marge brute de l’industrie de la caséine et des dérivés (2014-2019)

– Principales activités et marchés desservis

Enfin, le rapport de l’industrie Caséine et dérivés se concentre sur les sources de données, à savoir. sources primaires et secondaires, répartition du marché et triangulation des données, estimation de la taille du marché, programmes et conception de recherche, approche et méthodologie de recherche, et avis de non-responsabilité de l’éditeur.