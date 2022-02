Marché de la blockchain 227 996,6 millions de dollars d’ici 2028 Prévisions de croissance à 72,9% CAGR Au cours de 2021 à 2028 Impact COVID et analyse mondiale par TheInsightPartners.com

Selon notre nouvelle étude de recherche sur les prévisions du marché de la blockchain jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale par composant (solutions et services), application (paiements, échanges, contrats intelligents, documentation, identité numérique, gouvernance, risque et conformité, et autres ), et l’industrie verticale (BFSI, vente au détail, gouvernement, transport et logistique, soins de santé, automobile, médias et divertissement, et autres) on estime qu’il croîtra à un TCAC de 72,9 % de 2021 à 2028 .

La technologie blockchain et ses applications dans le secteur bancaire, des services financiers et des assurances (BFSI) ont attiré beaucoup d’attention au cours des dernières années, principalement en raison de sa capacité à transformer les fondements et les modèles commerciaux des industries existantes. Actuellement, en dehors des applications de crypto-monnaie, les autres applications pratiques majeures de Blockchain sont toujours dans le secteur bancaire et financier ; Cependant, diverses entreprises et institutions développent rapidement des solutions basées sur la Blockchain pour résoudre des problèmes commerciaux complexes. En termes généraux, Blockchain est un sous-ensemble d’une technologie de grand livre distribué (DLT) plus large, et il combine trois concepts importants – la cryptographie, les contrats intelligents et la conception de grand livre distribué. La technologie des registres distribués (DLT) est une approche en émergence rapide qui enregistre et partage des données dans divers magasins de données/grands livres. DLT facilite l’enregistrement, le partage et la synchronisation des transactions et des données sur un réseau distribué de différents participants au réseau.

Le marché mondial de la blockchain devrait afficher une très forte croissance dans un avenir proche. Les principaux facteurs moteurs contribuant à la croissance du marché comprennent l’adoption généralisée des solutions Blockchain dans le secteur BFSI ; des avantages tels qu’une plus grande transparence, une plus grande efficacité opérationnelle et des économies de coûts substantielles ; et une augmentation du nombre de startups innovantes. Au cours de la période de prévision, des tendances telles que l’augmentation du soutien et des initiatives gouvernementales et une combinaison de Blockchain et d’intelligence artificielle pour les applications avancées devraient offrir des opportunités intéressantes aux acteurs opérant sur le marché de la Blockchain.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché de la blockchain

Alors que la pandémie de COVID-19 a posé des problèmes importants aux organisations du monde entier, le marché de la Blockchain n’a cessé de croître pendant la crise. Plus important encore, tout au long de l’épidémie, les travailleurs de la santé ont commencé à utiliser les chats, les e-mails, les téléphones et les conversations vidéo pour traiter les patients à distance, empêchant ainsi la propagation du virus. L’utilisation d’outils de test d’intrusion pour des transactions en ligne sécurisées et des données conversationnelles a augmenté pour cette raison. L’adoption du marché de la Blockchain par diverses entreprises pour offrir une sécurité optimale dans un environnement chaotique est également un élément crucial qui anime le marché vertical de la Blockchain. La pandémie de COVID-19 a touché tous les aspects de la société, y compris les particuliers et les entreprises. L’écosystème Internet est devenu de plus en plus important à l’échelle mondiale. La dépendance à l’égard des entreprises en ligne s’est considérablement accrue en raison de l’épidémie de COVID-19. Internet est utilisé par BFSI, les soins de santé et les sciences de la vie, la fabrication, la vente au détail, le transport et la logistique, et d’autres industries pour fournir des services essentiels aux consommateurs. La demande pour une Blockchain a augmenté parmi les fournisseurs. Divers gouvernements et organismes de réglementation ont forcé les organisations publiques et privées à accepter de nouvelles techniques de télétravail et à préserver la distance sociale à la suite de la pandémie de COVID-19. Depuis lors, les pratiques commerciales numériques et l’utilisation des e-mails sur les serveurs domestiques sont devenues le nouveau plan de continuité des activités (PCA) pour diverses entreprises. et d’autres industries pour fournir des services essentiels aux consommateurs. La demande pour une Blockchain a augmenté parmi les fournisseurs. Divers gouvernements et organismes de réglementation ont forcé les organisations publiques et privées à accepter de nouvelles techniques de télétravail et à préserver la distance sociale à la suite de la pandémie de COVID-19. Depuis lors, les pratiques commerciales numériques et l’utilisation des e-mails sur les serveurs domestiques sont devenues le nouveau plan de continuité des activités (PCA) pour diverses entreprises. et d’autres industries pour fournir des services essentiels aux consommateurs. La demande pour une Blockchain a augmenté parmi les fournisseurs. Divers gouvernements et organismes de réglementation ont forcé les organisations publiques et privées à accepter de nouvelles techniques de télétravail et à préserver la distance sociale à la suite de la pandémie de COVID-19. Depuis lors, les pratiques commerciales numériques et l’utilisation des e-mails sur les serveurs domestiques sont devenues le nouveau plan de continuité des activités (PCA) pour diverses entreprises.

Aperçu du marché de la blockchain

Toutes les grandes industries du monde, y compris la BFSI, la vente au détail, la logistique et le transport, la santé, l’automobile, les médias et le divertissement et le gouvernement, adoptent et investissent dans des technologies perturbatrices telles que la Blockchain, l’intelligence artificielle, l’Internet des objets (IoT), le big data, et l’analyse prédictive. L’adoption croissante de la technologie Blockchain est motivée par les cas d’utilisation réussis et la preuve des concepts Blockchain dans diverses industries, ce qui a entraîné une transparence accrue, une efficacité opérationnelle améliorée et des coûts réduits. La nature des entreprises devient très compétitive dans tous les secteurs du monde, et pour être compétitives efficacement, les entreprises s’appuient aujourd’hui sur l’intégration de la technologie dans diverses fonctions commerciales pour accroître la transparence et l’efficacité opérationnelles.

La blockchain a plusieurs applications dans le secteur financier, notamment les paiements, les marchés de capitaux, les services commerciaux, la gestion des investissements et du patrimoine, ainsi que les bourses de valeurs mobilières et de matières premières. Des économies de coûts substantielles sont l’un des principaux moteurs de l’adoption croissante de la Blockchain dans ce secteur.

L’utilisation de la technologie Blockchain a rendu les transactions plus transparentes dans les principales industries. Cette transparence aide à prévenir la fraude et les activités non autorisées dans des secteurs tels que les services financiers, le gouvernement et la santé, où des données sensibles sont partagées entre les participants. La blockchain rationalise et automatise les processus traditionnels, lourds en papier, qui prennent du temps et sont sujets aux erreurs humaines. Cela rend les transactions rapides et efficaces, augmentant ainsi l’efficacité opérationnelle.

Les questions prédominantes auxquelles répond ce rapport sont :

Quels segments seront performants dans la Blockchain au cours des années prévues ?

Sur quels marchés les entreprises doivent-elles autoriser leur présence ?

Quels sont les taux de croissance prévus pour le marché?

Quels sont les défauts durables de l’industrie?

Comment la part de marché modifie-t-elle leurs valeurs selon les différentes marques de fabrication ?

Quelles sont les qualités et les lacunes des principaux acteurs ?

Quels sont les principaux résultats et effets finaux de l’étude des cinq forces de l’industrie ?

