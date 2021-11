Marché de la blockchain 2028 Perspectives financières Stratégies de croissance des entreprises avec les principaux acteurs clés

Nouvelle analyse de la vue d’ensemble du marché de la blockchain, analyse des dépenses, importations, segmentation, acteurs clés et analyse des opportunités 2021. L’étude de marché de la blockchain comprend également une analyse concurrentielle approfondie des principaux acteurs du marché, ainsi que leurs profils d’entreprise, les principales observations liées au produit et les offres commerciales, les développements récents et les stratégies de marché clés.

La blockchain est un grand livre partagé et immuable qui facilite le processus d’enregistrement des transactions et de suivi des actifs dans un réseau d’entreprise. Une blockchain est essentiellement un registre numérique de transactions qui est dupliqué et distribué sur l’ensemble du réseau de systèmes informatiques sur la blockchain. La Blockchain originale est une technologie open source qui offre une alternative à l’intermédiaire traditionnel pour les transferts de la crypto-monnaie Bitcoin. Adoption étendue de la technologie Blockchain dans le secteur BFSI propulsant la croissance du marché Blockchain.

Le marché de la blockchain était évalué à 1,57 milliard de dollars US en 2018 et devrait atteindre 162,84 milliards de dollars US d’ici 2027 avec un taux de croissance du TCAC de 68,1% au cours de la période de prévision de 2019 à 2027.

L’Amérique du Nord est l’une des régions à la croissance la plus rapide en termes de développement technologique. Au cours des dernières années, la région a connu une adoption importante des solutions de blockchain dans tous les secteurs. La région Amérique du Nord contribue à la plus grande part de marché sur le marché mondial de la blockchain. En termes de revenus, on estime qu’il continuerait de dominer le marché mondial de la blockchain tout au long de la période de prévision de 2019 à 2027. L’adoption de la technologie blockchain est très élevée aux États-Unis. L’environnement hautement concurrentiel aux États-Unis et la forte présence de fournisseurs de technologies tels qu’IBM et Microsoft contribuent à la forte croissance du marché de la blockchain en Amérique du Nord.

En termes d’adoption de technologies et de cas d’utilisation, l’industrie BFSI est en tête du marché à travers le monde. Les solutions blockchain sont mises en œuvre dans les paiements, les envois de fonds, la gestion des identités, le traitement des fonds, la gestion des litiges, la gestion des risques et de nombreuses autres applications. Le secteur BFSI a été freiné en raison des limitations et des aspects obsolètes de la technologie informatique mainframe, mais avec l’entrée de l’industrie BFSI dans l’ère avancée du traitement des transactions en temps réel, la blockchain est une technologie de facilitation principale. Cette technologie est devenue progressivement attractive pour le secteur BFSI pour son registre inviolable. Avec de grands acteurs du marché tels qu’IBM, Accenture et Microsoft, de plus en plus de solutions Blockchain sont mises en œuvre dans les grandes banques et compagnies d’assurance. Ces facteurs stimulent le marché mondial de la blockchain.

