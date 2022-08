Marché de la biotechnologie agricole Entreprise, technologie, industrie, analyse de la recherche, portée, aperçu du marché, taille du marché, paysage concurrentiel et prévisions 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la biotechnologie agricole prévoit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,44 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Augmentation du taux de production de fruits et légumes, en particulier dans les économies en développement telles que la Chine et l’Inde, concentration croissante sur les dernières tendances du marché, application croissante de pratiques agricoles et d’élevage modernes et avancées, forte croissance dans les pays émergents et adoption élevée de technologies innovantes et la compétitivité accrue de l’industrie sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché de la biotechnologie agricole.

Aussi connue sous le nom d’agritech, la biotechnologie agricole est une science agricole consistant à appliquer un large éventail d’outils et de techniques scientifiques qui modifient des organismes vivants, ou des parties d’organismes, dans le but de développer des micro-organismes à des fins agricoles spécifiques. L’objectif derrière l’application de la biotechnologie agricole est d’améliorer la qualité des semences et des plantes, d’améliorer la santé des sols, d’améliorer la santé des animaux et de l’élevage et de développer des biocarburants.

Ce rapport sur le marché de la biotechnologie agricole fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché de la biotechnologie agricole, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour un résumé desanalyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial de la biotechnologie agricole et taille du marché

Le marché mondial de la biotechnologie agricole est segmenté en fonction du type de produit, du bétail, de la source et de la forme. La croissance inter-segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies de mise sur le marché pour déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

En fonction du type, le marché de la biotechnologie agricole est segmenté en diagnostic moléculaire, marqueurs moléculaires, culture tissulaire, vaccins, génie génétique et autres.

Sur la base des applications, le marché de la biotechnologie agricole est divisé en cultures transgéniques, culture de fleurs, suppléments nutritionnels, biocarburants, développement d’antibiotiques, développement de vaccins, etc.

En fonction du type d’organisme, le marché de la biotechnologie agricole est divisé en plantes, animaux, microbes et autres.

Basé sur la technologie, le marché de la biotechnologie agricole est fragmenté en outils d’édition du génome, interférence ARNi [acide ribonucléique], biopuces, séquençage de l’acide désoxyribonucléique [ADN] et biologie synthétique.

Selon le produit, le marché de la biotechnologie agricole est séparé en produits pour la protection des cultures, les semences transgéniques et les produits qui permettent la biologie synthétique. Les produits phytosanitaires sont subdivisés en biostimulants et biopesticides. Les graines transgéniques sont subdivisées en soja, fruits et légumes, maïs, coton et autres.

Analyse au niveau national du marché de la biotechnologie agricole

Le marché mondial de la biotechnologie agricole est segmenté en fonction du type de produit, du bétail, de la source et de la forme. Les pays couverts par le rapport sur le marché de la biotechnologie agricole sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Pologne, l’Irlande, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe en Europe, le Japon, la Chine. , Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Chili, Reste de l’Amérique du Sud comme une partie de l’Amérique du Sud, des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite, de l’Égypte, du Koweït, de l’Afrique du Sud, du reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché de la biotechnologie agricole en raison de l’acceptation croissante des techniques génétiques pour les cultures, de la réduction de l’utilisation des pesticides dans l’agriculture, tandis que l’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé en raison de l’accent mis sur les techniques agricoles modernes, favorisant l’utilisation personnelle jetable. . revenus et la demande croissante de nourriture due à l’augmentation de la population.

La section pays du rapport sur le marché de la biotechnologie agricole fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays.Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la gran o escasa competencia de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales mientras se proporciona un análisis de pronóstico de los datos du pays.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de la biotechnologie agricole

Le paysage concurrentiel du marché mondial de la biotechnologie agricole fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. du produit, domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’orientation des entreprises liées au marché de la biotechnologie agricole.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la biotechnologie agricole sont KWS SAAT SE & Co. KGaA, ChemChina, Corteva., Limagrain, MITSUI & CO., LTD., AgPlenus ltd., Biomica, Evogene Ltd., Canonic ltd., Bayer AG, Valent BioSciences LLC, Nufarm Limited, Marrone Bio Innovations., Performance Plants Inc., ADAMA Ltd.. Cargill, Incorporated., DuPont., Kemin Industries, Inc., Novozymes et DSM, entre autres.

