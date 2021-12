Marché de la biologie synthétique 2021-2027 | Dernière analyse d’impact COVID19 | Connaître les acteurs de la marque : Merck, Agilent, Novozymes, GenScript, ATUM

Aperçu du marché mondial de la biologie synthétique :

Le marché mondial de la biologie synthétique devrait atteindre 30,28 milliards de dollars d’ici 2027, avec un TCAC de 23,63 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de la biologie synthétique sont la demande croissante d’alternatives aux carburants, l’application croissante de la biologie synthétique, l’augmentation des investissements dans la biologie synthétique, la réduction des coûts de séquençage et de synthèse de l’ADN et l’augmentation des investissements et des activités de R&D.

Le marché mondial de la biologie synthétique est segmenté en fonction de l’outil, de la technologie, de l’application et des produits. Le marché de la biologie synthétique couvre une estimation du marché de segments distincts, à la fois en volume et en valeur, couvre également les données des clients de diverses entreprises, ce qui est impératif pour les fabricants.

Sur la base de l’outil, le marché est segmenté en oligonucléotides et ADN synthétique, enzymes, kits de technologie de clonage , cellules synthétiques, organismes châssis et acides xénonucléiques.

Sur la base de la technologie, le marché est divisé en synthèse de gènes, ingénierie du génome, séquençage, bioinformatique, clonage, mutagenèse dirigée, mesure et modélisation, microfluides et nanotechnologie.

Sur la base de l’application, le marché est divisé en applications médicales, applications industrielles, agro-alimentaire et applications environnementales.

Sur la base du produit, le marché est divisé en ADN synthétique, oligos synthétiques, gènes synthétiques, outils logiciels, organismes châssis, clones synthétiques et cellules synthétiques.

En termes d’analyse géographique, l’APAC devrait dominer le marché de la biologie synthétique au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 en raison du nombre croissant de sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques et de l’augmentation des installations de soins de santé et des sciences de la vie, ce qui devrait améliorer le marché de la biologie synthétique en période de prévision de 2020 à 2027.

Principaux acteurs clés du marché mondial de la biologie synthétique : Thermo Fisher Scientific Inc., Merck KGaA, Agilent Technologies, Inc., Novozymes, PRECIGEN : Advancing Medicine With Precision, GenScript, Twist Bioscience, Synthetic Genomics Inc., Codexis., Synthego, Eurofins Genomics GmbH, ATUM, TeselaGen., Integrated DNA Technologies, Inc., New England Biolabs (UK) Ltd., Igenbio, Inc., Evolva, Bristol-Myers Squibb Company et autres. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les stratégies clés adoptées par les grands acteurs.

Segment de région : le rapport sur le marché de la biologie synthétique est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, des parts de marché (%) et un taux de croissance (%) de la biologie synthétique dans ces régions, de 2013 à 2025 (prévision), couvrant : l’Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2027 ?

2 Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial de la biologie synthétique?

3 Quels sont les défis de la croissance du marché ?

4 Qui sont les acteurs clés du marché Biologie synthétique?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

Principaux points saillants du COT : marché mondial de la biologie synthétique

1 Aperçu du marché mondial de la biologie synthétique

2 compétitions mondiales du marché de la biologie synthétique par les fabricants

3 Capacité mondiale de biologie synthétique, production, revenus (valeur) par région (2021-2027)

4 Offre mondiale de biologie synthétique (production), consommation, exportation, importation par région (2021-2027)

5 Production mondiale de biologie synthétique, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse globale du marché de la biologie synthétique par application

7 profils/analyses mondiaux de fabricants de biologie synthétique

8 Analyse des coûts de fabrication de la biologie synthétique

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet du marché

12 Prévisions du marché mondial de la biologie synthétique (2021-2027)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

