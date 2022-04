Marché de la bière 2021 Tendance continue, développements récents, paysage concurrentiel et prévisions régionales jusqu’en 2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché Bière. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur la bière présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs de croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La consommation d’alcool fait désormais partie des interactions sociales entre les jeunes en Inde. Le marché de la bière gagne lentement en importance, en raison d’une augmentation du revenu disponible, de la préférence pour les boissons à faible teneur en alcool et d’une acceptation sociale croissante. Certains des principaux acteurs qui opèrent sur le marché sont Mohan Meakin Ltd., Arbor Brewing Company India, United Breweries Ltd. (UB Group) et B9 Beverages Pvt. Ltd. (Bira 91).

Aperçu du marché :

En termes de volume, le marché de la bière était évalué à 5 533.73 millions de litres en 2020 et devrait atteindre 9 004.74 millions de litres d’ici 2025, en expansion à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 10.89 % au cours de la période 2021-2025. L’urbanisation et le changement de perspective sociétale, ainsi que le lancement de nouvelles variantes de bière à faible ou sans alcool, les progrès technologiques sont quelques-uns des facteurs importants qui propulsent la croissance du marché. L’introduction de la commande en ligne et la facilité de livraison à domicile dans certains États stimulent davantage le marché. Cependant, le faible taux de consommation par habitant, diverses réglementations gouvernementales et des politiques fiscales élevées dans la plupart des États de l’Inde freinent sa croissance.

Informations sectorielles :

Sur la base du type de produit, le marché peut être segmenté en bière forte, douce et artisanale. Le segment de la bière forte a contribué à la plus grande part des revenus en 2020. On estime que la bière artisanale est le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Le segment de la bière forte devrait atteindre 5 728,16 millions de litres en termes de volume d’ici 2025, continuant d’être le segment dominant. Le segment de la bière artisanale devrait croître à un taux de 108,59 % en termes de volume au cours de la période de prévision.

Analyse d’impact COVID-19 :

Au cours des premières étapes de la pandémie de COVID-19, le marché global a connu un énorme revers. La vente de boissons alcoolisées a été interrompue pendant environ 40 jours pendant les deux premières phases du confinement. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a associé la consommation d’alcool à l’affaiblissement de l’immunité. Cela a encore plus démotivé les consommateurs d’acheter de la bière même après la levée de l’interdiction au cours de la troisième phase du verrouillage. En outre, l’introduction de la taxe COVID (une taxe supplémentaire pour financer des dépenses supplémentaires à la suite de la pandémie) sur l’alcool dans divers États, a augmenté les prix de l’alcool, y compris la bière, d’une marge élevée. Cette augmentation des prix a entraîné une augmentation de la demande de bières de qualité inférieure à bas prix par rapport aux bières de qualité supérieure. Cependant, l’un des impacts positifs les plus importants du verrouillage de COVID-19 est l’introduction de la vente en ligne de la bière dans certains États, tels que le Chhattisgarh, le Bengale occidental, le Maharashtra et le Pendjab. Cela a augmenté la consommation à domicile de toutes les boissons alcoolisées, y compris la bière, augmentant ainsi la vente.

Entreprises couvertes :

Mohan Meakin Ltd.

United Breweries Ltd. (groupe UB)

Arbor Brewing Company Inde

B9 Beverages Pvt. Ltd. (Bira 91)

Carlsberg India Pvt.

Gateway Brewing Company Himalayan

Ales Pvt. (White Rhino)

Molson Coors India Pvt. Ltd

Sona Boissons Pvt. (Bière Simba)

Anheuser-Busch In Bev NV

