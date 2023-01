Marché de l’ emballage en bois – Étude approfondie sur l’analyse et les prévisions d’impact du COVID19 par régions, types de produits et taux de croissance les plus performants

Marché de l’ emballage en bois – Étude approfondie sur l’analyse et les prévisions d’impact du COVID19 par régions, types de produits et taux de croissance les plus performants

Le rapport d’analyse du marché des emballages en bois donne une évaluation des différents segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans le cadre de prévision approximatif. L’étude de marché comprend une analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle chaque segment est comparé en fonction de la taille de son marché, de son taux de croissance et de son attractivité générale. Toutes les informations, faits et statistiques couverts dans le rapport conduisent à des idées concrètes, à une prise de décision améliorée et à de meilleures stratégies commerciales. Le rapport sur le marché des emballages en bois contient des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des emballages en bois était évalué à 3,53 milliards USD en 2022 et devrait atteindre 5,58 millions USD d’ici 2030, enregistrant un TCAC de 5,89% au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. En plus des informations sur scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, des dispositions de réseau de distributeurs et partenaires, analyse détaillée et actualisée des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Obtenez un exemple exclusif de copie PDF du rapport sur le marché des emballages en bois pour comprendre la structure de l’étude complète, y compris la table des matières complète, les tableaux et les chiffres @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-wooden- marché-de-l-emballage

Définition du marché

Les emballages en bois comprennent principalement des caisses en bois, des palettes et des caisses en bois. Ces contenants d’emballage sont fabriqués à partir de nombreux types de bois tels que le bois de teck, le bois de santal et le contreplaqué. Ils sont devenus des solutions d’emballage parfaites qui sont utilisées dans diverses industries pour transporter et stocker une variété de produits.

Portée et segmentation du marché des emballages en bois

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de base 2022 Années historiques 2021 (personnalisable jusqu’en 2015 – 2020) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de produit (palettes, caisses et boîtes), application (aliments et boissons, expédition, transport, industrie de la construction, autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Israël, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts Boise Cascade (États-Unis), Celulosa Arauco Y Constitucion (Chili), Huber Wooden packagings LLC (États-Unis), Kahrs (Suède), Louisiana-Pacific Corporation (États-Unis), West Fraser (Canada), Patrick (États-Unis), Futamura (Japon) , Celanese Corporation (États-Unis), Hubei Golden Ring New Materials (Chine), Rotofil Srl (Italie), infocom Network Private Limited (Chine), Eastman Chemical Company (États-Unis), Sappi (Afrique du Sud), Tembec Inc. (Canada), UFP Industries, Inc., (États-Unis), Mondi (Royaume-Uni), Shur-way Group Inc. (Canada), ACKXPERT INDIA PVT LTD. (Inde), Brambles Ltd, (Australie), C&K Box Company (États-Unis), RRINGTON LUMBER & PALLET CO. (États-Unis) Opportunités de marché Adoption croissante des emballages en bois par rapport aux emballages en plastique

Demande croissante d’emballages écologiques

Dynamique du marché de l’emballage en bois

Conducteurs

Croissance des activités de construction

Les activités de construction et de construction connaissent une croissance rapide dans de nombreux pays, comme Singapour et l’Inde, en raison de l’augmentation du revenu par habitant des consommateurs et des réformes économiques. Les activités de construction nécessitent des emballages en bois pour transporter les produits de construction des fournisseurs aux chantiers de construction. Le gouvernement indien a lancé des projets, tels que « Le logement pour tous et 100 villes intelligentes d’ici 2022 », qui devraient stimuler le marché indien de la construction au cours de la période de prévision. Selon le rapport de l’International Trade Administration (ITA), la valeur de la construction était de 893,58 USD en Chine et devrait atteindre environ 968,06 USD d’ici 2019. Ces initiatives gouvernementales sont importantes pour l’augmentation des activités de construction et de construction qui agit comme un moteur pour le marché pendant la période de prévision

Augmentation de la demande en raison de propriétés supérieures

Les emballages en bois sont très demandés en raison de leurs propriétés supérieures telles que facilement disponibles dans le monde entier, bonne résistance, recyclables, rapides et faciles à fabriquer, facilement personnalisables et rigides pour le prix. Ce sont quelques-uns des principaux facteurs qui augmentent la demande d’emballages en bois sur le marché au cours de la période de prévision.

Opportunités

Demande croissante d’emballages écologiques

L’emballage en bois est une option écologique pour emballer plusieurs produits car ils sont en bois. Le bois peut facilement être biodégradable ou décomposable et vous donner la tranquillité d’esprit car cet emballage ne va pas directement à la décharge. Ainsi, la demande croissante d’emballages respectueux de l’environnement devrait créer d’immenses opportunités pour le marché des emballages en bois.

Adoption croissante des emballages en bois par rapport aux emballages en plastique

L’emballage est l’une des principales parties du marché. La demande croissante d’emballages en bois en raison de la prise de conscience croissante de l’impact négatif de l’utilisation du plastique sur l’environnement crée de nombreuses opportunités pour la croissance du marché. De plus, le prix normal des palettes en bois est deux fois moins cher que celui des palettes en plastique. Aujourd’hui, les fabricants de palettes en bois introduisent des palettes empilables qui contribuent à réduire l’espace au sol et les frais de stockage et de transit des marchandises. De plus, les produits d’emballage en bois présentent de nombreux avantages tels que la facilité de réparation, les tasseaux pour une robustesse accrue, la réutilisation, l’écologie, le frottement élevé, la tolérance à la température, la durabilité et la personnalisation, ce qui créera davantage d’opportunités pour le marché au cours de la période de prévision.

Contraintes/ Défis

Problèmes liés aux emballages en bois

l’augmentation des préoccupations concernant la croissance bactérienne à la surface des aliments et la volatilité du prix des matières premières devraient entraver la croissance du marché des emballages en bois en raison de la période de prévision, alors que le poids important des applications d’emballage en bois par rapport à d’autres solutions d’emballage peut défier la croissance du marché de l’emballage en bois.

Ce rapport sur le marché des emballages en bois fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, niches et dominance des applications de croissance du marché des catégories, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des emballages en bois, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact et scénario actuel du marché de la pénurie de matières premières et des retards d’expédition

Data Bridge Market Research propose une analyse de haut niveau du marché et fournit des informations en tenant compte de l’impact et de l’environnement actuel du marché de la pénurie de matières premières et des retards d’expédition. Cela se traduit par l’évaluation des possibilités stratégiques, la création de plans d’action efficaces et l’assistance aux entreprises dans la prise de décisions importantes.

Outre le rapport standard, nous proposons également une analyse approfondie du niveau d’approvisionnement à partir des retards d’expédition prévus, de la cartographie des distributeurs par région, de l’analyse des produits, de l’analyse de la production, des tendances de la cartographie des prix, de l’approvisionnement, de l’analyse des performances des catégories, des solutions de gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement, avancées l’analyse comparative et d’autres services d’approvisionnement et de soutien stratégique.

Développement récent

En 2019, Stora Enso a lancé un nouveau composite à base de bois nommé DuraSense. Ceci est principalement conçu pour les marques de cosmétiques, de nourriture et de luxe. L’objectif principal de ce lancement est de remplacer les emballages fossiles par des emballages renouvelables. Cela les aidera également à répondre à la demande croissante de bois pour réduire l’utilisation de plastiques.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des emballages en bois sont:

Boise Cascade (États-Unis)

Cellulose Arauco Y Constitucion (Chili)

Huber Emballages en bois LLC (États-Unis)

Kahrs (Suède)

Louisiana-Pacific Corporation (États-Unis)

Fraser Ouest (Canada)

Patrick (États-Unis)

Futamura (Japon)

Celanese Corporation (États-Unis)

Hubei Golden Ring Nouveaux matériaux (Chine)

Rotofil Srl (Italie)

weifang henglian international trading co.ltd (Chine)

nfocom Network Private Limited (Chine)

Eastman Chemical Company (États-Unis)

Sapi (Afrique du Sud)

Tembec inc. (Canada)

UFP Industries, Inc., (États-Unis)

Mondi (Royaume-Uni)

Groupe Shur-way inc. (Canada)

ACKXPERT INDE PVT LTD. (Inde)

Brambles Ltd, (Australie)

C&K Box Company (États-Unis)

RRINGTON LUMBER & PALLET CO. (États-Unis)

Raisons d’obtenir ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Accéder au rapport complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-wooden-packaging-market

Résumé des points clés du rapport sur le marché :

Le rapport souligne les tendances récentes et l’analyse SWOT

Le rapport se concentre sur les opportunités de croissance du marché Emballage en bois dans les années à venir

Il fournit une analyse concurrentielle avec une part de marché des principaux acteurs du marché, ainsi que des lancements de projets et des approches tactiques mises en œuvre par les acteurs au cours des cinq dernières années

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial des emballages en bois

Aperçu du marché mondial des emballages en bois

Concours mondiaux du marché des emballages en bois par les fabricants

Capacité mondiale d’emballage en bois, production, revenus (valeur) par région

Approvisionnement mondial en emballages en bois (production), consommation, exportation, importation par région

Production mondiale d’emballages en bois, revenus (valeur), tendance des prix par type

Analyse du marché mondial des emballages en bois par application

Profils / Analyse des fabricants mondiaux d’emballages en bois

Analyse des coûts de fabrication des emballages en bois

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Analyse de la stratégie marketing, Distributeurs/Traders

Analyse des facteurs d’effet de marché

Prévisions du marché mondial des emballages en bois

Résultats de la recherche et conclusion

annexe

Les nouvelles stratégies commerciales, défis et politiques sont mentionnés dans la table des matières, Demande TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-wooden-packaging-market

Portée du marché mondial de l’emballage en bois:

Le marché des emballages en bois est segmenté en fonction du type de produit et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Palettes

Étuis et boîtes

Application

Aliments et boissons

Expédition

Le transport

Industrie de construction

Autres

Ce rapport d’étude/d’analyse du marché des emballages en bois contient des réponses à vos questions suivantes

Quelle technologie de fabrication est utilisée pour Emballage en bois? Quels sont les développements en cours dans cette technologie ? Quelles tendances sont à l’origine de ces évolutions ?

Qui sont les principaux acteurs mondiaux de ce marché mondial Emballage en bois? Quels sont le profil de leur entreprise, leurs informations sur les produits et leurs coordonnées?

Quel était le statut du marché mondial des emballages en bois du marché des emballages en bois? Quels étaient la capacité, la valeur de production, le coût et le bénéfice du marché Emballage en bois?

Quel est le statut actuel du marché des emballages en bois de l’industrie des emballages en bois? Quelle est la concurrence sur le marché dans cette industrie, à la fois par entreprise et par pays ? Qu’est-ce que l’analyse du marché du marché Emballage en bois en tenant compte des applications et des types?

Quelles sont les projections de l’industrie mondiale de l’emballage en bois compte tenu de la capacité, de la production et de la valeur de production? Quelle sera l’estimation du coût et du profit ? Quelle sera la part de marché, l’offre et la consommation ? Qu’en est-il de l’importation et de l’exportation ?

Qu’est-ce que l’analyse de la chaîne du marché des emballages en bois par matières premières en amont et industrie en aval ?

Quel est l’impact économique sur l’industrie de l’emballage en bois ? Quels sont les résultats de l’analyse de l’environnement macroéconomique mondial ? Quelles sont les tendances de développement de l’environnement macroéconomique mondial ?

8. Quels sont la dynamique du marché Emballage en bois du marché Emballage en bois? Quels sont les défis et les opportunités ?

Quelles devraient être les stratégies d’entrée, les contre-mesures à l’impact économique et les canaux de commercialisation pour l’industrie de l’emballage en bois ?

Parcourir les rapports sur les tendances :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-packaging-pumps-and-dispensers-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-courier-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-food-grade-and-animal-feed-grade-salt-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-food-grade-and-animal-feed-grade-salt-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hair-scissors-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-liquid-chromatography-food-testing-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-insect-protein-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-meat-extract-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-phytonutrient-ingredients-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hemp-beer-market

Informations sur les études de marché sur les ponts de données :

Un moyen absolu de prédire l’avenir est de savoir ce qui se passe aujourd’hui !

Data Bridge Market Research se positionne comme la nouvelle société d’études de marché et de conseil à guichet unique avec une flexibilité inégalée et une approche holistique. Nous nous engageons à découvrir les meilleures opportunités du marché et à cultiver une intelligence efficace pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché. Data Bridge se consacre à fournir des solutions aux défis commerciaux complexes et à rendre le processus de prise de décision accessible. Data Bridge est l’aboutissement d’une pure sagesse et d’une expérience formulée et tissée à Pune en 2015.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans divers secteurs. Nous possédons plus de 40 % des sociétés Fortune 500 mondiales et avons un réseau mondial de plus de 5 000 clients. Data Bridge excelle à créer des clients satisfaits qui pensent à nos services et font confiance à nos efforts. Nous sommes satisfaits de notre cote de satisfaction client honorable de 99,9 %.

Contactez-nous :-

Étude de marché sur les ponts de données

États- Unis : +1 888 387 2818

Royaume- Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel :- Corporatesales@databridgemarketresearch.com