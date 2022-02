Marché de Kimchi Augmentation de la demande, part de l’industrie, croissance avec l’étude de l’industrie Détail de la pandémie Table des matières, liste des chiffres, profils des acteurs clés, opportunités de l’industrie et aperçu des investissements

L’ étude du marché mondial du kimchi avec plus de 100 tableaux de données de marché, Pie Chat, Graphs & Figures est maintenant publiée par Data Bridge Market Research. Le rapport présente une évaluation complète du marché couvrant les tendances futures, les facteurs de croissance actuels, les opinions attentives, les faits et les prévisions de données de marché validées par l’industrie jusqu’en 2026. Fournissant les informations clés concernant cette industrie, le rapport fournit une analyse approfondie des plus tendances récentes, scénario commercial actuel et futur, taille du marché et part des principaux acteurs commeCJ CHEILJEDANG CORP. ; DAESANG ; Groupe Dongwon ; Sinto Gourmet; Cosmos Food Co., Inc. ; vrais cornichons ; Aliments porte-bonheur ; Kimchi Premium de Mama O ; TOP GOURMET Food Industries Pte Ltd. ; Gourmet asiatique du roi.; MILKimchi Inc ; le Kimchi de Sunja ; Pulmuone Foods États-Unis ; Tazaki Foods Limited.; Elaia Holdings ; CHOI’S KIMCHI CO. ; Wildbrine Kimchi coréen; TAEJONG FD CO., LTD. ; DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL, LTD. ; Samjin Globalnet ;

Au cours de la période de prévision 2021 à 2028, le marché du Kimchi devrait se développer à un taux de 4,50 %. Augmentation de la demande de produits en tant qu’ingrédient qui fonctionnera au cours de la période de prévision 2021-2028 en tant que moteur du marché du kimchi.

Dans la cuisine coréenne, le kimchi est un aliment fermenté populaire. C’est un plat d’accompagnement typique avec une sélection d’assaisonnements, notamment de la poudre de piment, des oignons verts, de l’ail, du gingembre et autres, à base de légumes salés et fermentés, le plus souvent du chou et des radis coréens. Afin de rester au frais pendant les mois chauds et de ne pas geler pendant les mois d’hiver, le kimchi était généralement stocké sous terre dans des bocaux, période pendant laquelle il constituait un approvisionnement en légumes crucial.

Les préférences croissantes envers la consommation de régimes à base de plantes, la demande croissante de produits sains et nutritifs, la disponibilité facile du produit via divers canaux de distribution, le sous-produit des probiotiques de fermentation peuvent prévenir les infections chez les consommateurs et le kimchi contient de la vitamine A. qui peuvent aider à éliminer les radicaux libres qui causent le cancer font partie des facteurs majeurs et vitaux qui augmenteront probablement la croissance du marché du kimchi dans la période prévue de 2021-2028. D’autre part, le nombre croissant de développements de produits ainsi que les innovations en matière d’emballage et le développement de la technologie,

Analyse concurrentielle : marché mondial du Kimchi

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le kimchi sont CJ CHEILJEDANG CORP.; DAESANG ; Groupe Dongwon ; Sinto Gourmet; Cosmos Food Co., Inc. ; vrais cornichons ; Aliments porte-bonheur ; Kimchi Premium de Mama O ; TOP GOURMET Food Industries Pte Ltd. ; Gourmet asiatique du roi.; MILKimchi Inc ; le Kimchi de Sunja ; Pulmuone Foods États-Unis ; Tazaki Foods Limited.; Elaia Holdings ; CHOI’S KIMCHI CO. ; Wildbrine Kimchi coréen; TAEJONG FD CO., LTD. ; DUN & BRADSTREET INTERNATIONAL, LTD. ; Samjin Globalnet ; entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Avantages clés:

Ce rapport fournit une analyse quantitative des tendances, estimations et dynamiques actuelles jusqu’en 2021-2027, qui devrait aider à identifier les opportunités de marché existantes.

Les principaux pays de chaque région sont cartographiés en fonction des revenus du marché individuel.

Les conditions du marché du Kimchi par région et par pays ont été analysées en détail dans le rapport.

Les principaux acteurs du marché du Kimchi ont été répertoriés.

Cette étude évalue le paysage concurrentiel et l’analyse de la chaîne de valeur pour comprendre l’environnement concurrentiel à travers les zones géographiques.

Une analyse approfondie de la segmentation du marché Kimchi au sein du marché a été fournie, ce qui devrait contribuer aux opportunités de marché existantes.

Objectifs du marché mondial du kimchi :

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) influençant la croissance du marché Kimchi

2 Analyser et prévoir la taille du marché Kimchi, en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités sur le marché du Kimchi pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché du Kimchi en fonction du type de gisement et de l’industrie d’utilisation finale

5 Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences de base

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

8 Pour suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les expansions, les partenariats et les collaborations sur le marché Kimchi

Marché mondial du Kimchi : Table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial du Kimchi par régions

5 Analyse du marché mondial du Kimchi par type

6 Analyse du marché mondial du Kimchi par applications

7 Analyse du marché mondial du Kimchi par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial du Kimchi

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial du Kimchi 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

