Marché de dépistage à haut contenu 2021 | Taille, croissance, analyse et prévisions de l’industrie des principaux fabricants 2028

Le marché du filtrage à haut contenu devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 1594,39 millions USD d’ici 2028, avec un TCAC de 11,0 % au cours de la période de prévision susmentionnée. La prise de conscience croissante parmi les médecins et les patients des avantages du dépistage à haut contenu, qui créera davantage d’opportunités lucratives pour la croissance du marché.

Scénario de marché du filtrage à haut contenu:

Le criblage à haut contenu, également connu sous le nom d’analyse à haut contenu ou cellomique, est une méthode utilisée pour identifier des substances telles que de petites molécules, des peptides ou de l’ARNi qui modifient le phénotype d’une cellule de la manière souhaitée dans la recherche biologique et la découverte de médicaments. La sélection à haut contenu comprend le programme de capture d’images, son évaluation et le stockage des données. Dans le criblage à haute teneur, les cellules sont d’abord produites avec la substance et après un certain temps, les arrangements et les composants moléculaires des cellules sont examinés.

Améliorations croissantes des solutions informatiques et des instruments d’imagerie, besoin croissant de maîtrise des coûts dans la recherche et le développement pharmaceutiques, augmentation des niveaux d’investissement du gouvernement pour le développement du secteur de la santé, augmentation du nombre de patients souffrant de maladies chroniques nécessitant un traitement intensif comme le VIH SIDA, l’épilepsie et la maladie de Parkinson, le besoin croissant de détermination et d’étude des niveaux de toxicité dans les phases initiales de la découverte de médicaments sont quelques-uns des facteurs majeurs et vitaux qui augmenteront probablement la croissance du marché du dépistage à haut contenu dans la période prévue de 2021-2028. D’autre part,

Les prix élevés des solutions ainsi que le manque d’opérateurs compétents et compétents qui agiront probablement comme un facteur de contraintes du marché pour la croissance du filtrage à haut contenu dans le délai prévu mentionné ci-dessus. Le manque d’infrastructures améliorées deviendra le défi le plus important et le plus important pour la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché du filtrage à haut contenu fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché du filtrage de contenu élevé, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du rapport :

Marché de la sélection à haut contenu rapport d’activité, il devient facile de comprendre les types de consommateurs, leurs opinions sur le produit, leurs intentions d’achat et leurs idées pour l’avancement d’un produit. Pour prendre connaissance de tous les facteurs ci-dessus, ce rapport de marché transparent, étendu et suprême est généré. Et pour cela, le rapport couvre également tous les principaux sujets de l’analyse des études de marché, notamment la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse de la concurrence, les développements majeurs du marché et une méthodologie de recherche admirable. Un rapport cohérent a été élaboré grâce aux efforts vigilants d’une équipe innovante et expérimentée d’analystes, de chercheurs, d’experts de l’industrie et de prévisionnistes. Ce rapport englobe également toutes les informations, y compris la définition du marché, les classifications, les développements clés, les applications,

TOP ACTEURS CLÉS du marché du filtrage à haut contenu

COMPAGNIE GENERALE D’ELECTRICITE

Danaher

PerkinElmer Inc.

Thermo Fisher Scientific Inc.

BD

BioTek Instruments, Inc.

Laboratoires Bio-Rad, Inc.

Tecan Trading SA

Yokogawa India Ltd.

Merck KGaA

TTP Labtech

Thorlabs, Inc.

Dispositifs moléculaires, LLC.

Société Olympe

Essen BioScience, Inc.

Evotec SA

Genedata SA

Technologie de signalisation cellulaire

Société Sysmex

Segmentation du marché :

Marché mondial du criblage à haut contenu, par produit (instruments, consommables, logiciels, services, accessoires), application (criblage primaire et secondaire, identification et validation des cibles, études de toxicité, profilage des composés, autres applications), utilisateur final (sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, Instituts universitaires et gouvernementaux, organismes de recherche sous contrat), technologie (microscopie, cytométrie en flux, spectrométrie de masse, transfert Western, ELISA, immunohistochimie, autres technologies), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas , Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Sud Afrique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël,Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2028

Par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Étendue du marché du filtrage de contenu élevé

Le marché de la diffusion à haut contenu est segmenté en fonction des pays suivants : États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Russie, Turquie, Suisse, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Corée du Sud, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans le cadre de l’Asie-Pacifique (APAC ), Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

Toutes les analyses par pays du marché du filtrage à haut contenu sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base du produit, le marché est segmenté en instruments, consommables, logiciels, services et accessoires. Basé sur l’utilisateur final, le marché est segmenté en sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, instituts universitaires et gouvernementaux et organismes de recherche sous contrat. Les applications couvertes par le rapport sont le dépistage primaire et secondaire, l’identification et la validation des cibles, les études de toxicité, le profilage des composés et d’autres applications.

Le criblage à haute teneur est une méthode utilisée pour mesurer et analyser les paramètres cellulaires à l’aide de l’imagerie microscopique. Il aide à fournir des données à partir de la population cellulaire, la méthode est également utilisée dans diverses applications telles que le dépistage primaire et secondaire, les études de toxicité, le profilage des composés, l’identification et la validation des cibles, entre autres applications.

Analyse au niveau du pays du marché du filtrage à haut contenu

Le marché du filtrage de contenu élevé est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, application, technologie et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du filtrage à haut contenu sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché du dépistage à haut contenu en raison de l’incidence croissante des maladies chroniques, de la prévalence croissante de la population gériatrique, de diverses collaborations avec des instituts de recherche, du revenu disponible élevé dans la région, tandis que l’Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance le plus élevé en la période de prévision de 2022-2029 en raison de l’augmentation du revenu disponible, du besoin croissant de nouveaux médicaments dans la région.

La section par pays du rapport sur le marché du filtrage à haut contenu fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

