Marché composé du marché de la technologie SLAM: opportunités commerciales, tendances actuelles, défis du marché en 2027

Le marché mondial de la technologie SLAM devrait valoir 1 829,4 millions USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché mondial de la technologie de localisation et de cartographie simultanées (SLAM) devrait connaître une croissance significative, en raison de l’adoption croissante des applications UAV.

La prévalence croissante de la technologie de cartographie devrait propulser davantage la croissance du marché au cours de la période prévue. En outre, l’adoption rapide des véhicules autonomes dans le monde devrait également augmenter le marché au cours de la période prévue. Le coût d’installation élevé de cette technologie et les problèmes de sécurité du système devraient entraver la croissance du marché au cours de la période prévue.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/389

Le rapport de recherche sur le marché mondial de la technologie SLAM contient les dernières informations sur les spécifications et le portefeuille de produits, les avancées technologiques, le type de produit et la fabrication. Des facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute sont pris en compte lors de la formulation de ce rapport. Le rapport fournit des données détaillées sur les principaux acteurs du marché ainsi que leur analyse SWOT, leur situation financière, leur développement technologique et de produits et leurs récents plans stratégiques d’expansion commerciale.

Principales conclusions du rapport :

En août 2020, Mobeewave a été racheté par Apple Inc. Apple s’est mis en concurrence avec Jack Dorsey’s Square, qui était un pionnier des technologies de paiement sur mobile et tablette, avec cet accord. De plus, Apple offrira des paiements simples et rapides sans aucune autre application en intégrant la technologie de Mobeewave.

Le plus grand marché sur la période de prévision est représenté par le segment 2D en raison de la technologie SLAM dans la robotique industrielle.

Au cours de la période de prévision, le segment de la robotique devrait détenir le plus grand marché avec un TCAC de 38,6 % en raison de l’utilisation intensive de la technologie SLAM dans de nombreuses applications robotiques pour un suivi précis de la localisation en extérieur et en intérieur.

Pour en savoir plus sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/slam-technology-market

Le rapport couvre en outre une analyse SWOT complète et l’analyse des cinq forces de Porter pour offrir une compréhension complète du paysage concurrentiel et du scénario de chaque acteur du marché. Le rapport fournit également une analyse approfondie des applications et des types de produits proposés sur le marché

Research a segmenté le marché mondial de la technologie SLAM en fonction du type, de l’offre, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

EmergenMillions USD ; 2017-2027)

basé sur des graphiques

Filtre de Kalman étendu

rapide

Perspectives d’offre

2D

3D

(Revenus, Millions USD ; 2017-2027)

UAV

Véhicule autonome

Robotique

Réalité augmentée Réalité

virtuelle

Autres

Fin -Perspectives d’utilisation (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

Automobile

Défense

Exploitation minière

Fabrication

Agriculture

Logistique

Foresterie

Commercial

Ménage

Acheter maintenant @ https://www.emergenresearch.com/select-license/389

Le rapport étudie également les principales entreprises du marché de la technologie SLAM ainsi que l’analyse de leurs stratégies commerciales, leurs activités de fusions et acquisitions, leurs plans d’investissement, leur portefeuille de produits, leur situation financière, leur marge bénéficiaire brute. , et les capacités de production et de fabrication.

Sur la base du paysage concurrentiel, le rapport de marché analyse les principales entreprises opérant dans le secteur :

Apple Inc., Microsoft Corporation, Facebook, Inc., Alphabet Inc., Aethon Inc., Fetch Robotics, Inc., Intel Corporation, Amazon Robotics ( Kiva Systems), Skydio, Inc. et Clearpath Robotics, Inc., entre autres.

Segmentation régionale

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Demander une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/389

Le rapport aborde les points clés suivants :

Le rapport estime la taille attendue du marché de 2020 à 2027

Le rapport fournit une prévision des moteurs du marché, des contraintes et des opportunités futures pour le Marché de la technologie SLAM

Le rapport analyse plus en détail l’évolution de la dynamique du marché

Analyse régionale et segmentation du marché avec analyse des régions et des segments qui devraient dominer la croissance du marché

Cartographie étendue du paysage concurrentiel avec les profils des principaux concurrents

Analyse approfondie des stratégies commerciales et des collaborations telles que les fusions et acquisitions adoptées par les principales entreprises

Prévisions de revenus, périmètre pays, informations sur les applications et informations sur les produits

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/389

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

À propos de nous :

Chez Emergen Research, nous croyons en l’avancement de la technologie. Nous développons une société d’études de marché et de conseil en stratégie avec une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez nos services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-slam-technology-market