Marché comestible infusé au cannabidiol (CBD) 2022 | Chiffre d’affaires mondial de l’industrie, stratégies clés, taux de croissance des entreprises, taille, part et applications Prévisions d’études de marché jusqu’en 2029

Le marché des produits comestibles infusés au cannabidiol (CBD) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché des produits comestibles infusés au cannabidiol (CBD) prévoit un TCAC de 25 % pour la période de prévision de 2022. -2029.

Les aliments infusés au cannabidiol (CBD) sont essentiellement les aliments et les boissons qui contiennent des cannabinoïdes extraits de la plante Cannabis Sativa. Ces médicaments peuvent être principalement classés en tétrahydrocannabinol (THC) et cannabidiol (CBD). Les comestibles infusés au cannabidiol (CBD) sont largement adoptés pour traiter l’insomnie, l’inflammation, la douleur chronique, la dépression , l’anxiété, l’hyperémèse, entre autres.

L’acceptation sociale croissante du cannabis est le principal facteur favorisant la croissance du marché des produits comestibles infusés au cannabidiol (CBD). En plus de cela, la popularité croissante de la marijuana récréative et l’adoption croissante du CBD dans différents secteurs verticaux sont d’autres facteurs importants agissant en tant que déterminants de la croissance du marché des produits comestibles infusés au cannabidiol (CBD) au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. L’augmentation de la demande de produits à base de cannabis et l’augmentation des dépenses de santé mondiales ont amorti la croissance globale de le marché. De plus, l’urbanisation rapide et le nombre croissant de la population devraient accélérer la croissance globale du marché. Cependant, le coût élevé du produit est censé entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, le manque d’investissements et de fonds dans le secteur du cannabis entravera la croissance globale du marché.

Les segments et sous-sections du marché Comestibles infusés au cannabidiol (CBD) sont présentés ci-dessous:

Par type de produit (fournisseur, payeur, sciences de la vie HCIT, HCIT opérationnel, infrastructure HCIT

Par utilisateur final (fournisseur, payeur, industrie pharmaceutique et biotechnologique, organisme de recherche clinique, autres)

Par source (chanvre, marijuana), forme (huile de traitement, distillat, isolat)

Par grade (alimentaire, thérapeutique)

Par application (alimentation et boissons, cosmétiques et soins personnels, pharmaceutique, autres)

La liste des entreprises présentées dans le rapport sur le marché des produits comestibles infusés au cannabidiol (CBD) est:

Société Bhang

CONFECTIONS KIVA

MARQUES VCC

Société de croissance de la canopée

Aurore Cannabis

Tilray

Aphria

HEXO

OrganiGram Holdings

…..

Les entreprises explorent le marché en adoptant les fusions et acquisitions, les expansions, les investissements, les lancements de nouveaux services et les collaborations comme leurs stratégies préférées. Les acteurs explorent de nouvelles zones géographiques par le biais d’expansions et d’acquisitions pour bénéficier d’un avantage concurrentiel grâce à des synergies combinées. L’analyste de recherche chez Data Bridge prédit que les fournisseurs américains contribueront à la croissance maximale du marché mondial des produits comestibles infusés au cannabidiol (CBD) tout au long de la période prévue.

Public cible clé

Fournisseurs de solutions comestibles infusées au cannabidiol (CBD), nouveaux entrants et investisseurs, capital-risqueurs, organismes gouvernementaux, entités corporatives, organismes de recherche gouvernementaux et privés et autres

Étendue du marché mondial des produits comestibles infusés au cannabidiol (CBD) et taille du marché

Le marché des produits comestibles infusés au cannabidiol (CBD) est segmenté en fonction de la source, du type, de la forme, de la qualité et de l’application. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la source, le marché des produits comestibles infusés au cannabidiol (CBD) est segmenté en chanvre et marijuana.

Sur la base du type, le marché des produits comestibles infusés au cannabidiol (CBD) est segmenté en produits inorganiques et biologiques.

Le segment de la forme du marché des produits comestibles infusés au cannabidiol (CBD) est divisé en huile de traitement, distillat et isolat

Le segment de qualité du marché des produits comestibles infusés au cannabidiol (CBD) est divisé en produits alimentaires et thérapeutiques.

Le segment des applications du marché des produits comestibles infusés au cannabidiol (CBD) est segmenté en produits de boulangerie, chocolats et barres, boissons, gommes et sprays et bonbons au sucre.

Points stratégiques couverts dans la table des matières des aperçus du marché mondial des produits comestibles infusés au cannabidiol (CBD) par application, type de produit, paysage concurrentiel et marché régional des prévisions 2029 :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et de la portée de la recherche sur le cannabidiol mondial ( CBD) Aperçu du marché des produits comestibles infusés par application, type de produit, paysage concurrentiel et marché des prévisions régionales 2029. (Introduction, Portée du rapport)Chapitre 2 : Résumé exclusif – les bases

