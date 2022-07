Marché cible des drones Demande élevée, tendances récentes, croissance future, scénario commercial, produit, technologie, part et prévisions 2020-2027

Dans le dernier rapport intitulé «Global Target Drones Market», publié par Emergen Research, notre équipe d’experts a effectué des recherches méticuleuses sur l’espace commercial mondial Target Drones, en enquêtant attentivement sur les tendances actuelles de l’industrie et la croissance estimée du marché. Le marché mondial Target Drones est prévu. devrait valoir 7,26 milliards de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Les principaux facteurs influençant la croissance du marché comprennent l’adoption croissante des drones cibles par les agences de défense et le bureau du renseignement, les nouveaux cas d’utilisation des drones dans les secteurs commerciaux et l’évolution de la technologie des caméras et des batteries, pour n’en nommer que quelques-uns.

L’accent mis sur l’intégration des drones cibles dans les organismes militaires et la forte augmentation des investissements dans les organismes de défense, de sécurité intérieure et de renseignement sont les principaux facteurs qui influent sur la croissance du marché.

En outre, l’augmentation considérable du conflit transfrontalier, l’élargissement du nombre de technologies de surveillance et de contrôle militaires existantes et leur mise à niveau supplémentaire en fonction de besoins spécifiques, ainsi que la guerre asymétrique ainsi que les conflits frontaliers entre pays sont quelques-unes des raisons supplémentaires de la croissance remarquable de le marché. La capacité des drones cibles ou des UAV cibles à décoller et à atterrir verticalement depuis ou sur un tout petit espace aide l’utilisateur du drone à opérer dans un voisinage plus petit sans aire d’atterrissage ou de décollage considérable requise. Ceux-ci ont été considérés comme une option préférable aux applications de la plupart des inspections où une plus grande précision de manœuvre et une capacité à garder un visuel ferme sur une seule cible spéciale pendant de longues périodes sont requises.

Le paysage du marché mondial des drones cibles devrait rester dans un paysage très concurrentiel et hautement consolidé composé d’un certain nombre de petites start-ups, de moyennes entreprises et de grands conglomérats. Au cours de l’ère projetée, la demande croissante de développement technologique et une plus grande diversification des produits proposés garantissent l’énorme potentiel des acteurs innovants.

Le rapport analyse les principaux acteurs du marché mondial des drones cibles en inspectant leur part de marché, les développements récents, les lancements de nouveaux produits, les partenariats, les fusions ou acquisitions et leurs marchés cibles. Ce rapport comprend également une analyse exhaustive de leurs profils de produits pour explorer les produits et les applications sur lesquels leurs opérations sont concentrées sur le marché mondial des drones cibles. De plus, le rapport donne deux prévisions de marché distinctes, l’une du point de vue du producteur et l’autre de celle du consommateur. Il offre également de précieuses recommandations aux acteurs nouveaux et établis du marché mondial des drones cibles. Il fournit également des informations utiles aux acteurs nouveaux et établis du marché mondial des drones cibles.

Airbus, The Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Skyrocket Toys LLC, Guangdong Cheerson Hobby Technology Co., Ltd, Hubsan Technology Company Ltd., Prox Dynamics, Microdrones, Aerix Drone, Acumen Robot Intelligence (ARI )

de la charge utile (Revenus : milliards USD ; Volume : milliers d’unités ; 2017-2027) caméras et des explosifs contrôle des de Systèmes



Perspectives2027) militaire commercial



(Revenus : milliards USD ; volume : milliers d’unités ; 2017-2027) à voilure fixe rotative



D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

En décembre 2019, Drone Aviation Holding Corp. a révélé sa fusion avec ComSovereign Corp, un consortium américain de la radio de télécommunications 5G, de l’alimentation et la photonique sur silicium, conçus pour la prochaine génération de réseaux mondiaux.

Un investissement croissant dans la R&D des systèmes de caméras et une concentration majeure sur sa modification ont créé un nombre notable de cas d’utilisation et une croissance remarquable sur le marché des drones cibles. Le sous-segment des caméras dans le segment des types détenait 41,2 % de part de marché en 2019.

Les régions de l’Asie-Pacifique dirigées par la Chine, l’Inde et la Corée du Sud allouent un budget considérable à leurs objectifs de défense et de maintien de l’ordre. En outre, les incidences croissantes des affrontements interpersonnels, de la guerre asymétrique, des activités terroristes, de la préparation des combats à venir, ainsi que du développement économique plus élevé et de l’amélioration de l’industrie manufacturière et des solutions de semi-conducteurs, contribuent délibérément à propulser l’application du marché.

