Marché ciblé de la protéolyse: tendances, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions d’ici 2029

Un rapport de recherche récent publié dans l’enquête Data Bridge Market, intitulé «Marché mondial de la dégradation ciblée des protéines» (couvrant les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, l’Asie du Sud-Est, etc.), met en évidence les opportunités, l’analyse des risques et utilise des décisions stratégiques et tactiques. faire faire. Support Ce rapport de recherche fournit des informations clés sur le marché mondial de la protéolyse ciblée ainsi que des détails à jour et mis à jour sur l’industrie. Selon les dernières recherches, le marché de la dégradation ciblée des protéines couvre divers problèmes et défis sur le marché mondial.

Ce rapport de recherche présente des instruments financiers complets, des prévisions de produits et des taux de développement au cours de la période de prévision. En résumé, cette étude donne un aperçu général du marché de la dégradation ciblée des protéines en fonction de sa situation actuelle et de la taille du marché en termes de taille et de revenus. L’étude régionale du marché mondial de la protéolyse ciblée incluse dans le rapport aide les lecteurs à acquérir une compréhension approfondie de la façon dont les différents marchés géographiques se sont développés au cours des dernières années.

La protéolyse ciblée (TPD) est apparue dans un outil chimique frais et avancé et de manière informative. En sélectionnant les voies protéolytiques, la TPD favorise l’accord total des molécules protéiques à l’intérieur ou à l’extérieur de la cellule. La modalité originale utilise l’autophagie ou la voie endo-lysosomale tandis que la technologie unique de chimère ciblée par protéolyse (PROTAC) et l’adhésif moléculaire perturbent le système ubiquitine-protéasome.

Data Bridge Market Research a analysé que le marché ciblé de la protéolyse, qui était de 103,31 millions de dollars en 2021, passera à 224,7 millions de dollars en 2029 et connaîtra un TCAC de 10,20 % sur la période de prévision 2022-2029. Des informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la portée géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, organisées par l’équipe Data Bridge Market Research, le rapport sur le marché comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline et la tarification. Cadre analytique et réglementaire.

La protéolyse ciblée est une perception pharmacologique innovante qui offre des opportunités pratiques de développement de médicaments et devrait dévoiler un nouveau paradigme pour l’intervention thérapeutique moderne. Pour un certain nombre de raisons, les médicaments/produits thérapeutiques existants ont été partiels dans leur capacité à cibler des protéines pathologiquement importantes spécifiques.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la protéolyse ciblée comprennent:

Eli Lilly and Company ( États- Unis )

Gilead Sciences, Inc. (États-Unis)

GSK plc (Royaume-Uni)

Merck KGaA (Allemagne)

Mission Therapeutics (Royaume-Uni)

Novartis SA (Suisse)

Pfizer (États-Unis)

Aurigene Discovery Technologies (Inde)

Avista Pharmaceutical Solutions (États-Unis)

Barbara Ann Karmanos Cancer Center (États-Unis)

5 AM Venture Management LLC (États-Unis)

AbbVie Inc (États-Unis)

Groupe Almac (Royaume-Uni)

Amgen (États-Unis)

Bayer SA (Allemagne)

Biogène (États-Unis)

C4 Therapeutics Inc. (États-Unis)

Cosmobio États-Unis (États-Unis)

Roivant Sciences SA (Suisse)

Digestion ciblée des protéines Principaux avantages par rapport aux concurrents mondiaux :

Ce rapport fournit une analyse qualitative et quantitative des tendances du marché de la dégradation des protéines ciblées , des prévisions et de la taille du marché afin de déterminer de nouvelles opportunités.

L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence les forces des acheteurs et des fournisseurs qui permettent aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales stratégiques et de déterminer le niveau de concurrence dans une industrie.

Les facteurs ayant la plus grande influence et les principales poches d’investissement sont mis en évidence dans l’étude.

Il analyse les principaux pays de chaque région et mentionne leur contribution au chiffre d’affaires.

Le segment Positionnement des participants au marché fournit une compréhension du positionnement actuel des participants au marché actifs dans les ingrédients de soins personnels.

Table des matières:

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03: Paysage du marché mondial de la protéolyse ciblée

Partie 04: Taille du marché mondial de la protéolyse ciblée

Partie 05: Marché mondial de la protéolyse ciblée, par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Expérience client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Environnement du fournisseur

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

Informations clés liées à la dégradation des protéines cibles incluses dans le rapport :

Graphiques exclusifs et analyse illustrative des cinq forces de Porter de certaines des principales entreprises de ce marché Analyse de la chaîne de valeur des principaux acteurs du marché Tendances actuelles affectant la dynamique de ce marché dans différentes régions Fusions, acquisitions, collaborations et partenariats récents Croissance des revenus dans cette industrie au cours de la période de prévision Recherche sur la stratégie marketing et tendances de croissance Analyse des moteurs de croissance Segments et marchés émergents de la récréation par région Une évaluation empirique de la courbe de ce marché Gammes anciennes, actuelles et potentielles du marché en valeur potentielle et en volume

