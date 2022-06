Marché aux pignons de pin | Tendances à venir, moteurs de croissance, opportunités et défis de l’industrie mondiale jusqu’en 2028

Le marché des pignons de pin devrait connaître une croissance du marché à un taux de 8,0% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 0,5 million USD d’ici 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des pignons de pin fournit une analyse et des informations concernant le divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la préférence pour les produits alimentaires biologiques par rapport aux produits conventionnels accélère la croissance du marché des pignons de pin.

Les pignons de pin sont connus pour être le type de graines comestibles extraites des pins. Outre l’utilisation des pignons de pin dans l’industrie alimentaire, l’huile dérivée des graines de pin est utilisée dans les produits cosmétiques et de beauté. Les pignons de pin complètent et améliorent le goût de nombreux aliments. Avec leur profil nutritionnel riche et leur saveur de noisette, ils sont idéaux pour les recettes de confiserie, de boulangerie et de collation.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Pignons de pin

Le paysage concurrentiel du marché des pignons de pin fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des pignons de pin.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des pignons de pin sont Pinoli Pine Nuts., ALTAIGA SIBERIAN PINE NUTS, PineFlavour, Almanda J. Chr. Magkoutas SA, SHILOH FARMS, Credé Natural Oils., Kenkko Corporation Ltd., JM van de Sandt BV, BARDAKCIGROUP, Bedemco Inc., Diamond Foods, Freeworld Trading Ltd, Red River Foods., JOHN B. SANFILIPPO & SON INC., RM Curtis & Co. Ltd., Voicevale Ltd, Sabra Dipping Company, Dashi International et Peyman entre autres.

Portée du marché mondial des noix de pin et taille du marché

Le marché des pignons de pin est segmenté en fonction du type, de la nature, de la forme, de l’utilisation finale et du canal de vente. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des pignons de pin est segmenté en pin sibérien, pin coréen, pin italien, pin chilgoza et pinyon à une feuille.

Sur la base de la nature, le marché des pignons de pin est segmenté en bio et conventionnel .

Sur la base de la forme, le marché des pignons de pin est segmenté en brut et transformé, en poudre et en huile.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des pignons de pin est segmenté en boulangerie, confiserie et desserts, collations et céréales pour petit-déjeuner, sauces et vinaigrettes, cosmétiques et soins personnels, vente au détail/ménage et autres.

Sur la base du canal de vente, le marché des pignons de pin est segmenté en entreprise à entreprise et entreprise à consommateur. Le business to consumer est en outre sous-segmenté en hypermarchés/supermarchés, magasins spécialisés, dépanneurs et vente au détail en ligne.

Couverture régionale :

La couverture régionale du marché est mentionnée dans le rapport, se concentrant principalement sur les régions :

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Région Asie et Pacifique

Le Moyen-Orient et l’Afrique

L’Europe 

Une évaluation de l’attractivité du marché au regard de la concurrence que les nouveaux acteurs et produits sont susceptibles de présenter aux plus anciens a été fournie dans la publication. Le rapport de recherche mentionne également les innovations, les nouveaux développements, les stratégies de marketing, les techniques de marque et les produits des principaux acteurs présents sur le marché mondial des pignons de pin. Pour présenter une vision claire du marché, le paysage concurrentiel a été analysé en profondeur à l’aide de l’analyse de la chaîne de valeur. Les opportunités et les menaces présentes à l’avenir pour les principaux acteurs du marché ont également été soulignées dans la publication.

