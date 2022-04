marché Automotive E-Compressor , croissance avec étude de l’industrie, analyse détaillée | Prévisions mondiales jusqu’en 2029

Le rapport donne des informations sur le marché Automotive E-Compressor au niveau territorial, qui a en outre été bifurqué au niveau national pour fournir une vue détaillée aux organisations. Un centre inhabituel a été attribué aux participants essentiels dans la zone de profil de l’organisation. Cette partie intègre les revenus monétaires, la présence géologique et les grandes lignes de l’entreprise, les articles proposés et les techniques clés adoptées par les joueurs pour rester en tête de l’opposition. L’exploration essentielle a été menée avec des spécialistes de l’industrie, y compris des vice-présidents, des conseillers, des superviseurs d’articles et des chefs de réseau de magasins.

Le marché des compresseurs électriques automobiles atteindra une valeur estimée à 29,92 milliards USD d’ici 2028 et croîtra à un taux de 32,75% au cours de la période de prévision 2021 à 2028. L’augmentation du soutien gouvernemental à l’industrie automobile agit comme le facteur vital de l’escalade de la demande pour le marché des compresseurs électroniques automobiles au cours de la période de prévision 2021-2028.

Les e-compresseurs automobiles sont des compresseurs hermétiquement scellés et fonctionnent également avec leur propre moteur à l’intérieur, de sorte que les bornes du compresseur sont utilisées pour le transfert de puissance. La borne du compresseur aide à prévenir les fuites de réfrigérant et dirige le transfert d’une grande quantité d’énergie de la batterie vers le compresseur de climatisation dans les véhicules hybrides et électriques.

Le rapport se concentre également sur les difficultés, les limites et les facteurs de développement du marché, les avancées, les ouvertures, le réseau de magasins de l’industrie, etc. Il fournit également des données relatives à la qualité engageante, au taux de développement et à la taille du marché de chaque fragment, ce qui aide à comprendre la partie dans laquelle investir de l’argent ou étendre ses activités. L’exploration facultative dépend d’ensembles de données ouverts, tout comme payants, tels que les déclarations publiques, les rapports annuels, les dépôts auprès de la SEC, les analyses contextuelles, D&B Hoovers et Factiva.

Le marché mondial des compresseurs électriques automobiles est divisé en un type qui comprend

Par canal de vente (OEM, marché secondaire), type de véhicule (véhicule de tourisme, véhicule léger et camions moyens et lourds, autobus et autocars),

Type (Swash, Wobble, Vis, Scroll, Autres),

Groupe motopropulseur (véhicule ICE, véhicule électrique),

Cooling Capacity (Less than 20 CC, 20 to 40 CC, 20 to 40 CC, More than 60 CC),

Component (Compressor Section, Motor, Inverter, Oil Separator, Others),

Some of the distinguished players in the market include

Denso Corporation, Sanden Corporation, Mahle Behr GmbH, Toyota Industries Corporation, Hanon Systems, Robert Bosch GmbH, Valeo S.A., Marelli, SCHOTT AG and Mitsubishi Heavy Industries Automotive Thermal Systems Co., Ltd. among other

Geographically, the market has been segmented into

North America (United States, Canada and Mexico)

Europe (Germany, France, United Kingdom, Russia, Italy, and Rest of Europe)

Asia-Pacific (China, Japan, Korea, India, Southeast Asia, and Australia)

South America (Brazil, Argentina, Colombia, and Rest of South America)

Middle East & Africa (Saudi Arabia, UAE, Egypt, South Africa, and Rest of Middle East & Africa)

Key Points of the Report

The analysis of growth trends of Global Automotive E-Compressor market is based upon the CAGR calculated from 2022-2029.

To analyse the functioning of the market in each region, the market share and growth rate of each geographical region are evaluated.

It includes all of the necessary details on the market’s major producers, customers, and distributors.

