Marché australien des services de radiologie: perspectives mondiales de l’industrie, développement, croissance, demandes et acteurs clés, 2022-2029

Ce rapport sur le marché des services de radiologie comprend une évaluation large des perspectives de croissance et des contraintes du marché. Le rapport Services de radiologie fournit des estimations du taux de croissance et de la valeur marchande de l’industrie Services de radiologie en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. Le rapport sur le marché australien des services de radiologie étudie les compétences de l’industrie pour chaque région géographique en fonction des modèles d’achat des clients, des paramètres macroéconomiques, du taux de développement et des états de l’offre et de la demande du marché. En outre, ce rapport sur le marché des services de radiologie fournit également une estimation de haut en bas du marché en termes de revenus et de secteur d’activité en développement.

Taille et analyse du marché

Selon les estimations du National Cancer Institute (NCI), 39,5% des personnes recevront un diagnostic de cancer à un moment donné de leur vie. À l’échelle mondiale, 18,1 millions de nouveaux cas ont été signalés en 2018, et ce nombre devrait atteindre 29,5 millions d’ici 2040.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des services de radiologie, qui était de 1,33 milliard de dollars en 2021, monterait en flèche pour atteindre 4,73 milliards de dollars d’ici 2029 et devrait connaître un TCAC de 17,2 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché sélectionné par l’équipe de recherche de Data Bridge Market comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et cadre réglementaire.

Le rapport sépare également divers acteurs en grandes catégories de nouveaux arrivants en herbe et d’entrants établis sur le marché avec des histoires de réussite élaborées et une discrétion d’investissement qui renforcent leur position au milieu d’une concurrence stupéfiante et d’un îlot de concurrence en pleine expansion.

Certains des principaux acteurs opérant dans la segmentation du marché australien des services de radiologie sont : Hitachi Ltd. (Japon), Siemens (Allemagne), CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (Japon), GENERAL ELECTRIC (États-Unis), Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), Aspect Imaging Ltd. (Israël), Bruker (États-Unis), AURORA HEALTHCARE US CORP (États-Unis), FONAR Corp. (États-Unis), ESAOTE SPA (Italie), Neusoft Corporation (Chine), TOSHIBA CORPORATION (Japon), Sanrad Medical Systems Private Limited (Inde), FUJIFILM Holdings Corporation (Japon), ONEX Corporation (Canada), Hologic, Inc. (États-Unis), Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. (Chine), Quality Electrodynamics LLC (États-Unis), Shenzhen Anke High- tech Co. Ltd. (Chine), Magritek (Allemagne) et entre autres.

Portée et taille du marché des services de radiologie en Australie:

Le marché australien des services de radiologie est segmenté en fonction du type, du produit, de la procédure, de l’âge du patient, du type de rayonnement, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Écrire

Produit

Prestations de service

Traiter

Conventionnel

Numérique

âge du patient

Adultes

Pédiatrique

Type de rayonnement

Diagnostic

radiologie d’intervention

Définition du marché

La radiologie a pris de l’importance en tant qu’outil de diagnostic pour une variété de troubles et en tant qu’outil puissant pour surveiller le traitement et prédire les résultats. La radiologie est une spécialité médicale qui utilise les technologies d’imagerie pour diagnostiquer et traiter les troubles visibles à l’intérieur du corps. Les radiologues utilisent des techniques d’imagerie telles que les rayons X, l’imagerie par résonance magnétique (IRM), la tomodensitométrie (CT), la tomographie par émission de positrons (TEP) et les ultrasons pour traiter et diagnostiquer les affections.

Aperçus / analyses régionaux du marché australien des services de radiologie:

Sur le plan géographique, l’analyse détaillée de la consommation, des revenus et de la part de marché et du taux de croissance, historiques et prévisionnels (2022-2029) des régions suivantes.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des services de radiologie sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Analyse du paysage concurrentiel et de la part de marché des services de radiologie en Australie :

Le paysage concurrentiel du marché Services de radiologie fournit des détails sur un concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. du produit, domaine d’application. Les points de données fournis ci-dessus ne sont liés qu’à l’orientation des entreprises impliquées sur le marché Services de radiologie.

Méthodologie de recherche : Marché des services de radiologie en Australie :

La collecte et l’analyse des données de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles de marché cohérents et statistiques. De plus, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, demandez un appel d’analyste ou vous pouvez dérouler votre requête.

