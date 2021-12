Marché audio 3D Nouvelles opportunités, détails de segmentation avec faits financiers d’ici 2028

Le marché de l’audio 3D devrait passer de 5 611,50 millions de dollars US en 2021 à 15 000,34 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 15,1 % de 2021 à 2028.

Ces facteurs stimulent les ventes de systèmes audio dans ces régions. Les économies en développement ont connu une croissance régulière après la récession, ce qui s’est traduit par une augmentation du revenu disponible. Dans les pays occidentaux, où les consommateurs ont des revenus disponibles élevés, la valeur et le volume élevés des ventes d’équipements audio sont motivés par la préférence pour les fonctionnalités et technologies avancées intégrées dans les appareils. L’adoption croissante de technologies de pointe telles que la fonction de transfert liée à la tête (HRTF) dans le secteur des médias et du divertissement.

Principaux acteurs du marché de l’audio 3D :

• Barco

• Chère réalité

• Laboratoires Dolby, Inc

• Auro Technologies

• Particules sonores S.A.

• XPERI HOLDING CORPORATION

• Waves Audio Ltd.

• Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

• Fraunhofer

• Mimi Hearing Technologies GmbH.

• VisiSonics

Aperçu du marché – Marché audio 3D

Potentiel de l’audio 3D pour être le prochain grand podcast émergeant comme une tendance importante sur le marché de l’audio 3D

Les acteurs du marché se concentrent constamment sur des dépenses considérables pour améliorer les fonctionnalités de podcasting en créant de précieuses bibliothèques de contenu. La tendance croissante à intégrer la technologie audio 3D à la musique et aux séries épisodiques disponibles sur les plateformes de streaming en ligne. Par exemple, iHeart Media a annoncé son investissement dans l’audio binaural/3D qui repère efficacement les auditeurs dans la salle d’enregistrement et leur donne l’impression que la performance se passe autour d’eux. L’audio 3D peut être ressenti en temps réel à l’aide de microphones 3D ou d’AirPods. De même, en 2020, Spotify a signé un accord avec Warner Bros. pour produire et distribuer une liste originale de podcasts narratifs scénarisés, qui seraient exclusivement concédés sous licence à Spotify pour une période spécifique. Par conséquent, de telles stratégies stimulent la tendance du podcasting audio 3D.

Aperçu des segments de composants

Le marché de l’audio 3D, par type d’amplificateur, est segmenté en canaux mono, 2 canaux, 4 canaux et 6 canaux. Les fournisseurs de produits électroniques utilisent couramment des audios 3D à entrée analogique sans filtre à haute efficacité pour gérer les besoins en énergie des haut-parleurs audio portables conçus dans les téléphones portables, les tablettes et les appareils de navigation personnels. Ces amplificateurs permettent une connexion directe à une batterie, minimisant ainsi les pertes et réduisant le nombre de composants.

Les segments et sous-sections du marché de l’audio 3D sont présentés ci-dessous :

Impact du Covid-19 et analyse globale –

• Par Composant (Matériel, Logiciel, Services) ; Industries d’utilisation finale (consommation, automobile, médias et divertissement, jeux, commercial)

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché audio 3D

Selon le dernier rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les États-Unis, l’Espagne, l’Inde, l’Italie, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Russie, la Turquie, le Brésil, l’Iran et la Chine sont parmi les pays les plus touchés en raison de la Pandémie de covid19. En 2020, l’économie mondiale a subi des conséquences importantes de la pandémie en raison de perturbations dans les secteurs de l’électronique et des semi-conducteurs et de la fabrication, entre autres.

Principaux points clés du marché audio 3D

• Aperçu du marché de l’audio 3D

• Concurrence sur le marché de l’audio 3D

• Marché de l’audio 3D, revenus et tendance des prix

• Analyse du marché audio 3D par application

• Profils d’entreprises et chiffres clés du marché de l’audio 3D

• Dynamique du marché

• Méthodologie et source de données

