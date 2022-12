Marché Asie-Pacifique du polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB)

Un rapport d’étude de marché mondial Asie-Pacifique sur le polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB) comprend les informations les plus importantes sur le marché qui amènent les entreprises au plus haut niveau de croissance et de succès. Pour réussir sur ce marché concurrentiel, les entreprises doivent rechercher une meilleure solution pour affiner leurs stratégies commerciales et c’est là que ce rapport semble très utile. Les informations et les données fournies par le biais de ce rapport peuvent être très cruciales lorsqu’il s’agit de dominer le marché ou de créer une marque sur le marché en tant que nouvel émergent. Un excellent rapport Asie-Pacifique sur le polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB) donne aux clients un aperçu exploitable du marché avec lequel ils peuvent créer des stratégies commerciales durables et rentables.

En outre, le rapport d’étude de marché Asie-Pacifique sur le polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB) prévoit la taille du marché avec des informations sur les revenus des principaux fournisseurs, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que le type de segment et de marché. application. Il s’agit d’un rapport professionnel et détaillé qui se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, la taille du marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Ce rapport sur le marché est un aperçu absolu de l’industrie mondiale du polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB) en Asie-Pacifique qui est rédigée de sorte qu’un individu non qualifié ainsi qu’un professionnel puisse facilement extrapoler l’ensemble du marché du polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB) en Asie-Pacifique en quelques secondes.

Définition du marché

Le polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB) est un oligomère du composé chimique butadiène avec des groupes fonctionnels hydroxyle complétés à l’extrémité individuelle. Les polymères de polyuréthane sont produits par la réaction de polybutadiène à terminaison hydroxyle avec des isocyanates . C’est un liquide qui est translucide et a une couleur semblable à celle du papier ciré et une texture de viscosité comme celle du sirop de maïs. Le principal domaine d’application des composés HTPB est le propergol solide. En raison de propriétés telles qu’une excellente hydrophobicité, de faibles températures de transition vitreuse et une faible teneur en volatils, ces polybutadiènes sont principalement utilisés dans les industries aérospatiale et de la défense.

DEVELOPPEMENTS récents

En juillet 2019, Entegris a annoncé avoir acquis MPD Chemicals, la société mère de Monomer-Polymer & Dajac Labs. Cette acquisition a permis de développer et de diversifier le portefeuille de matériaux d’ingénierie d’Entegris.

En novembre 2014, Evonik Industries AG a ouvert une nouvelle usine de polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB) à Marl. Evonik a commercialisé le HTPB sous le nom de marque POLYVEST HT et, parallèlement, la société a élargi son portefeuille de produits polybutadiènes avec un nouveau grade fonctionnalisé. Ce développement a aidé l’entreprise à créer de la bonne volonté pour l’entreprise.

Portée du marché du polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB) en Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique du polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB) est segmenté en fonction du produit, de l’application et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Polybutadiènes à terminaison hydroxyle de faible poids moléculaire

Polybutadiènes conventionnels à terminaison hydroxyle

Sur la base du produit, le marché du polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB) de l’Asie-Pacifique est segmenté en polybutadiènes à terminaison hydroxyle conventionnels et en polybutadiènes à terminaison hydroxyle de faible poids moléculaire.

Application

Carburant de fusée

Polyuréthane

Peinture

Matériau en caoutchouc

Autres

Sur la base des applications, le marché Asie-Pacifique du polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB) est segmenté en carburant pour fusée, matériau en caoutchouc, peinture, polyuréthane et autres.

Utilisation finale

Aérospatial et Défense

Automobile

Bâtiment et construction

Électrique et Électronique

Emballage

Autres

Analyse de la part de marché du polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB) en Asie-Pacifique

Le paysage concurrentiel du marché du polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB) fournit des détails sur le concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Asie-Pacifique, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur du produit et étendue, dominance des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché du polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB).

Certains des principaux acteurs du marché engagés sur le marché du polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB) en Asie-Pacifique sont Evonik Industries AG, Idemitsu Kosan Co., Ltd., Cray Valley (une filiale de TotalEnergies), Polymer Source. Inc., NIPPON SODA CO., LTD., Island Pyrochemical Industries (IPI), entre autres.

Analyse/aperçus régionaux du marché du polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB) en Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique du polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB) est analysé, et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, application et utilisation finale, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB) sont la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines et le reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans le Asie-Pacifique (APAC).

La Chine domine le marché du polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB) en raison de la demande accrue de HTPB dans l’industrie automobile. La Chine est suivie par l’Inde et devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la demande croissante de polybutadiène à terminaison hydroxyle (HTPB) de l’industrie aérospatiale et de la défense dans la région. L’Inde est suivie par le Japon et devrait connaître une croissance significative en raison de l’application croissante du HTPB dans diverses applications industrielles telles que la peinture, le carburant pour fusée et les adhésifs.

