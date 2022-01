Marché Asie-Pacifique des allogreffes de pied et de cheville – Acteurs clés, taille, tendances, opportunités de croissance, analyse et prévisions jusqu’en 2028

Le marché des allogreffes de pied et de cheville devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 96,51 millions de dollars d’ici 2027, avec un TCAC de 5,35% au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. Le nombre croissant de blessures sportives contribuera à stimuler la croissance du marché des allogreffes de pied et de cheville.

Principaux acteurs clés :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des allogreffes de pied et de cheville sont CONMED Corporation, Wright Medical Group NV, RTI Surgical, Inc., Amniox Medical, Inc., RTI Surgical Holdings, Inc., Zimmer Biomet, Arthrex, Inc., JRF Ortho , Smith & Nephew, Tornier NV, Össur, Acumed, LLC, Extremity Medical, LLC, parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

ÉTENDUE DU MARCHÉ ET TAILLE DU MARCHÉ DE L’ALGREFFE DE PIED ET DE CHEVILLE EN ASIE-PACIFIQUE

Le marché des allogreffes de pied et de cheville est segmenté en fonction du type de chirurgie, du type de produit et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

En fonction du type de chirurgie, le marché des allogreffes de pied et de cheville est segmenté en reconstruction orthopédique, restauration du cartilage, réparation des tendons et ligaments des tissus mous et soins des plaies. La reconstruction orthopédique est en outre sous-segmentée en fractures sans consolidation, en procédures d’arthrodèse et en procédures d’ostéotomie. La restauration du cartilage est en outre sous-segmentée en réparation du dôme talien, réparation du plafond tibial, réparation métatarsienne, réparation de l’articulation talonaviculaire et réparation de l’articulation sous-talienne. La réparation des tendons et des ligaments des tissus mous est en outre sous-segmentée en augmentation des tendons, réparation des ligaments, remplacement des coussinets adipeux et réparation des plaques plantaires. Le soin des plaies est en outre subdivisé en traitement des ulcères de la cheville et traitement des ulcères neuropathiques du pied.

En fonction du type de produit, le marché des allogreffes de pied et de cheville est segmenté en coins d’allogreffe, tendons d’allogreffe, matrice dermique acellulaire d’allogreffe, matrice d’allogreffe de cartilage, allogreffes de peau et membranes amniotiques.

Le marché des allogreffes de pied et de cheville a également été segmenté en fonction de l’utilisateur final en hôpitaux, cliniques orthopédiques et centres ambulatoires.

Ce rapport d’étude de marché fournit une analyse granulaire de la part de marché, de la segmentation, des prévisions de revenus et des régions géographiques du marché. Le rapport comprend une étude professionnelle et approfondie sur l’état actuel qui se concentre sur les principaux moteurs et contraintes pour les principaux acteurs.

ANALYSE AU NIVEAU DU PAYS DU MARCHÉ DE L’ALLOGRAFT PIED ET CHEVILLE

Le marché des allogreffes de pied et de cheville est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de chirurgie, type de produit et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport sur le marché des allogreffes de pied et de cheville sont la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l’Australie, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines, le reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC).

L’Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 en raison de la Chine qui domine en tant que pays de la région en raison de l’adoption croissante de nouveaux produits avancés et du scénario croissant de blessures aux pieds et aux chevilles des personnes âgées. population ainsi que le nombre croissant d’accidents.

La section pays du rapport sur le marché des allogreffes de pied et de cheville fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements de réglementation sur le marché au niveau national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité de marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Table des matières:

1. INTRODUCTION

2 SEGMENTATION DU MARCHÉ

3 RÉSUMÉ ANALYTIQUE

4 APERÇUS PREMIUM

5 APERÇU DU MARCHÉ

6 PAR TYPE

7 PAR TYPE DE PRODUIT

8 PAR CANDIDATURE

9 PAR TYPE DE MATÉRIAU

10 PAR GÉOGRAPHIE

11 PROFIL DE L’ENTREPRISE

12 QUESTIONNAIRE

13 RAPPORTS CONNEXES

Caractéristiques du rapport :

1. Aperçu détaillé du marché parent

2. Évolution de la dynamique du marché de l’industrie

3. Stratégies des principaux acteurs et offres de produits

4. Moteurs et contraintes du marché

5. Évolutions clés du marché

