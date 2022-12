Marché Asie-Pacifique des allergènes alimentaires et des tests d’intolérance Lancements et développement de nouveaux produits par analyse de la stratégie concurrentielle

‘ Marché des tests d’allergènes alimentaires et d’intolérance en Asie-Pacifique ‘le nouveau rapport de recherche s’ajoute à la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s’étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises, avec des tableaux et des figures. Le rapport d’étude de marché Asie-Pacifique sur les allergènes alimentaires et les tests d’intolérance présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. En gardant à l’esprit le point de vue de l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts du secteur a travaillé en profondeur pour formuler ce rapport d’étude de marché sur les allergènes alimentaires et les tests d’intolérance en Asie-Pacifique. La recherche et l’analyse effectuées dans ce rapport sur les tests d’allergènes alimentaires et d’intolérance en Asie-Pacifique aident les clients à prévoir les investissements dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit. Pour transformer des informations complexes sur le marché en une version plus simple, des outils et des techniques bien établis sont utilisés pour la génération du rapport Asie-Pacifique sur les allergènes alimentaires et les tests d’intolérance.

Le marché des tests d’allergènes et d’intolérances alimentaires est favorable et vise à réduire la progression de la maladie. Data Bridge Market Research analyse que le marché des allergènes alimentaires et des tests d’intolérance croîtra à un TCAC de 7,1 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Définition du marché

L’allergie alimentaire est une réaction du système immunitaire qui survient peu de temps après avoir mangé un certain aliment. Même une infime quantité d’aliment allergène peut déclencher des signes et des symptômes tels que des problèmes digestifs, de l’urticaire ou des voies respiratoires enflées. Chez certaines personnes, une allergie alimentaire peut provoquer des symptômes graves ou même une réaction potentiellement mortelle connue sous le nom d’anaphylaxie. Une intolérance alimentaire, d’autre part, se produit lorsqu’une personne a de la difficulté à digérer un aliment particulier. Cela peut entraîner des symptômes tels que des gaz intestinaux, des douleurs abdominales ou de la diarrhée. Les tests d’allergènes et d’intolérances alimentaires sont l’analyse scientifique des aliments et de leur contenu pour la détection des allergènes. Il est fait pour fournir des informations sur les divers composants allergiques des aliments, y compris la structure, la composition et les propriétés physicochimiques de l’aliment.

Les tests et analyses alimentaires sont essentiels pour la sécurité alimentaire afin de garantir que les aliments peuvent être consommés sans danger. Il s’agit notamment d’alimenter le réseau de laboratoires d’analyses alimentaires, d’assurer la qualité des analyses alimentaires, d’investir dans les ressources humaines et de mener des activités de surveillance, et d’éduquer les consommateurs.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, prix en USD Segments couverts Par type de test (test d’allergène, test d’intolérance), méthode (in-vitro, in-vivo), utilisateur final (utilisateur final du test d’allergène, utilisateur final du test d’intolérance) Pays couverts Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique Acteurs du marché couverts SGS SA, Agilent Technologies, Inc., NEOGEN Corporation, ALS Limited, Mérieux NutriSciences, Eurofins Scientific, Intertek Group plc, TÜV SÜD, Bureau Veritas, Symbio Laboratories, RJ Hill Laboratories Limited, NSF International, Healthy Stuff Online Limited, QIMA, IFP INSTITUT FÜR PRODUKTQUALITÄT GMBH, ADPEN LABORATORIES, INC., AsureQuality, Microbac Laboratories, Inc, Romer Labs Division Holding GmbH, FOOD SAFETY NET SERVICES, PCAS Labs, Element Materials Technology, OMIC USA Inc., entre autres.

Dynamique du marché des tests d’allergènes alimentaires et d’intolérance

Conducteurs

Augmentation de la prévalence des allergies et intolérances alimentaires

Selon l’Organisation mondiale de la santé, les allergies touchent jusqu’à 40 % de la population mondiale, et la proportion de personnes atteintes dans les grandes villes et les pays industrialisés est en augmentation. Ils peuvent causer des maladies chroniques et, dans le cas de certaines allergies alimentaires, peuvent être mortels. L’allergie alimentaire est devenue un grave problème de santé publique. La prévalence des allergies alimentaires est estimée à environ 2 à 4 % chez les adultes et 6 à 8 % chez les enfants. Dans les pays occidentaux, les allergies alimentaires diagnostiquées par provocation atteignent 10 %, la prévalence la plus élevée étant observée chez les jeunes enfants. Il existe également des preuves croissantes d’une prévalence croissante dans les pays en développement, les taux d’allergies alimentaires diagnostiquées par provocation en Chine et en Afrique étant similaires à ceux des pays occidentaux. Une observation intéressante est que les enfants d’ascendance est-asiatique ou africaine nés dans un environnement occidental sont plus à risque d’allergie alimentaire que les enfants de race blanche. cette découverte intrigante souligne l’importance des interactions génome-environnement et prévoit des augmentations futures des allergies alimentaires en Asie et en Afrique alors que la croissance économique se poursuit dans ces régions. Alors que l’allergie au lait de vache et aux œufs sont deux des allergies alimentaires les plus courantes dans la plupart des pays, divers schémas d’allergie alimentaire peuvent être observés dans des régions géographiques individuelles déterminées par les habitudes alimentaires de chaque pays. De plus, avec les réactions indésirables non toxiques (hypersensibilité), le taux de prévalence des allergies alimentaires augmente de façon exponentielle.

Une variété d’aliments sensibles aux allergènes crée un besoin de tests

Des aliments pour bébés à la boulangerie et à la confiserie , en passant par les produits laitiers, les boissons, les produits de commodité et les produits à base de viande, tous sont susceptibles de provoquer des allergies, ce qui crée un vaste marché des tests d’allergènes alimentaires. De plus, en raison de la mauvaise qualité des aliments pour animaux, il est toujours possible que la viande provoque des allergies chez l’homme. Même si l’industrie alimentaire et des boissons observe une augmentation de la demande d’additifs pour l’alimentation animale capables d’améliorer la qualité des aliments, le marché des tests d’intolérances alimentaires reste important pour améliorer les allergies causées par la viande.

Bien que plus de 170 aliments aient été identifiés comme provoquant des allergies alimentaires chez les consommateurs sensibles, l’USDA et la FDA ont identifié huit aliments allergènes majeurs, sur la base de la FALCPA de 2004 (Loi sur l’étiquetage des allergènes alimentaires et la protection des consommateurs).

Opportunité

Tests d’allergènes alimentaires dans les marchés émergents

Selon l’Organisation mondiale des allergies (WAO), l’anaphylaxie dans les salles d’urgence variait entre 222, 300-350 et 3 000 épisodes sur une base annuelle en Hongrie, au Japon et en Chine respectivement. En outre, l’organisation estime que le taux de prévalence de l’anaphylaxie est de 2 %, 0,1 % et 0,6-1 % de la population aux États-Unis, en Corée et en Australie. La Food Drugs Administration (FDA) a fait de la sécurité alimentaire un aspect impératif de l’industrie alimentaire, qui agit comme un facteur moteur pour le marché. En outre, il y a eu une augmentation perceptible du nombre de personnes souffrant d’allergies alimentaires depuis les années 1990, ce qui fait du marché des tests d’allergènes alimentaires un segment important dans des pays comme l’Europe, les États-Unis et d’autres.

Contraintes/Défis

De nombreux obstacles entravent le diagnostic correct des allergies alimentaires (AF) dans le monde en développement, car il est prouvé que les connaissances sur les allergies alimentaires par les parents et les professionnels de la santé sont insuffisantes et que les tests de diagnostic in vitro ne sont pas facilement accessibles. Un diagnostic précoce de l’AF est important pour le pronostic et une bonne gestion nutritionnelle. Cependant, même dans les pays développés, un retard de diagnostic de 4 mois est signalé, en particulier chez les nourrissons présentant des manifestations moins graves d’allergie au lait non médiée par les IgE. Cette situation est probablement pire dans les pays en développement ; Aguilar-Jasso et al. ont trouvé un retard de 38 mois dans le diagnostic de l’AF dans le nord-ouest du Mexique.

Le manque d’infrastructures et de ressources de contrôle des aliments dans les pays en développement et les difficultés techniques lors de l’échantillonnage, des tests et de l’identification des protéines devraient entraver la croissance du marché. Les pays du Moyen-Orient et d’Afrique et d’autres pays à faible revenu restent actuellement limités en raison d’une faible sensibilisation aux allergènes alimentaires et aux tests d’intolérance. Le manque d’initiative gouvernementale, la mauvaise conjoncture et surtout le manque de sensibilisation des particuliers aux allergies liées à l’alimentation vont freiner le marché

Cependant, chaque pays est limité par les directives réglementées par différentes autorités qui devraient constituer un défi pour la croissance du marché des tests d’allergènes et d’intolérances alimentaires.

DEVELOPPEMENTS récents

En décembre 2020, Eurofins Scientific a lancé la gamme de produits SENSI Strip Allergen pour détecter les allergènes alimentaires dans les produits alimentaires emballés. Ce nouveau lancement de produit a aidé l’entreprise à enrichir son portefeuille de produits

En octobre 2020, NEOGEN Corporation a lancé une nouvelle méthode d’extraction alimentaire pour étendre les capacités des tests d’allergènes alimentaires Reveal 3-D pour le test direct des produits alimentaires. Le nouveau produit Reveal 3-D permet le dépistage rapide d’échantillons d’aliments et d’ingrédients. Le tampon est disponible pour les tests sur les œufs, la noix de coco, les noisettes, le soja, les arachides et les amandes. Ce nouveau lancement de produit a aidé l’entreprise à élargir son portefeuille de produits de sécurité alimentaire

Principaux acteurs clés du rapport sur le marché des tests d’allergènes alimentaires et d’intolérance en Asie-Pacifique: entreprise

Segmentation du marché :

Le marché des tests d’allergènes et d’intolérances alimentaires est classé en trois segments notables qui sont basés sur le type de test, la méthode et l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Type d’allergène

Test allergène

Test d’intolérance

Sur la base du type de test, le marché des tests d’allergènes alimentaires et d’intolérance est segmenté en tests d’allergènes et tests d’intolérance.

Méthode

In-vitro

In vivo

Sur la base de la méthode, le marché des tests d’allergènes et d’intolérances alimentaires est segmenté en in-vitro et in-vivo

Utilisateur final

Utilisateur final des tests d’allergènes

Utilisateur final du test d’intolérance Sur la base de l’utilisateur final, le marché des tests d’allergènes et d’intolérances alimentaires est segmenté en utilisateur final de tests d’allergènes et utilisateur final de tests d’intolérance.

Analyse/aperçus régionaux du marché des allergènes alimentaires et des tests d’intolérance en Asie-Pacifique

Le marché des tests d’allergènes et d’intolérances alimentaires est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par type de test, méthode et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les régions couvertes par le rapport sur le marché des tests d’allergènes et d’intolérances alimentaires sont la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l’Australie, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines, le reste de l’Asie-Pacifique.

La Chine devrait dominer le marché de l’Asie-Pacifique en raison de la tendance à la hausse de la consommation d’aliments transformés.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché du marché Asie-Pacifique Allergènes alimentaires et tests d’intolérance?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché Asie-Pacifique Allergènes alimentaires et tests d’intolérance?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

Quels sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Asie-Pacifique Allergènes alimentaires et tests d’intolérance?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Asie-Pacifique Allergènes alimentaires et tests d’intolérance?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché Asie-Pacifique des allergènes alimentaires et des tests d’intolérance auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries Asie-Pacifique des allergènes alimentaires et des tests d’intolérance?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

