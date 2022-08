Marché, applications et marché des technologies de l’information pour la santé (TI) – Analyse de l’industrie, taille, part, croissance, prévisions futures.

Le rapport d’étude de marché sur les technologies de l’information (TI) pour les soins de santé est conçu avec une bonne combinaison d’informations sur l’industrie, de solutions intelligentes, de solutions pratiques et de technologies les plus récentes pour offrir une meilleure expérience utilisateur. Dans le cadre de la segmentation du marché, la recherche et l’analyse sont menées en fonction de divers segments de marché et de l’industrie tels que l’application, la verticale, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la géographie. Des outils et techniques compétents et avancés, y compris l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, ont été utilisés pour exécuter cette étude de marché. Les entreprises peuvent sûrement prévoir la réduction des risques et l’échec avec ce rapport de marché.

Les technologies de l’information ont révolutionné l’industrie de la santé liée à l’application d’équipements médicaux, de technologies médicales et de dispositifs médicaux. Les technologies de l’information ont aidé le secteur de la santé à gérer son volume élevé de données non structurées et à maintenir l’inventaire des détails et des enregistrements. Data Bridge Market Research analyse que le marché des technologies de l’information (TI) de la santé devrait connaître un TCAC de 16,35 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 326,1 milliards USD en 2021, monterait en flèche pour atteindre 1 095,17 milliards USD d’ici 2029. contrôler la hausse des coûts des soins de santé et améliorer l’efficacité des services de soins de santé en réduisant les erreurs médicales. Le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline,

Dynamique du marché des technologies de l’information (TI) de la santé

Conducteurs

La prévalence accrue des maladies

La prévalence croissante des maladies chroniques et aiguës dans le monde est l’un des principaux facteurs responsables de la croissance de la valeur marchande. Le nombre croissant d’interventions chirurgicales, la prise de conscience croissante des avantages des chirurgies médicales assistées par robot et le nombre croissant d’accidents de la circulation sont tous responsables du taux de croissance du marché.

Compétences en recherche et développement.

L’augmentation des dépenses consacrées à la recherche et au développement des compétences, en particulier dans les économies développées et en développement liées aux instruments et appareils médicaux, créera des opportunités de croissance du marché encore plus lucratives. Les concours de recherche et développement menés pour l’intégration de technologies de pointe dans les établissements de santé stimulent également le taux de croissance du marché.

Investissements gouvernementaux dans les infrastructures de santé

L’augmentation du financement du gouvernement fédéral stimulera le taux de croissance du marché. En outre, la croissance et l’expansion du secteur de la santé tirées par des acteurs publics et privés, en particulier dans les économies en développement, créeront des opportunités de croissance lucratives sur le marché. De plus, le rendement élevé des investissements liés aux solutions informatiques de santé jouera également en faveur du marché.

En outre, l’augmentation du niveau de revenu personnel disponible, l’introduction de produits technologiques dans les hôpitaux, l’augmentation des investissements pour le développement de produits et dispositifs médicaux avancés et l’augmentation de la demande de solutions de télésanté et de mHealth de la part du grand nombre des utilisateurs de smartphones, affectent positivement le marché. taux de croissance.

Opportunités

De plus, un financement public-privé accru pour des activités de recherche ciblées, des niveaux accrus de données hospitalières, une sensibilisation accrue des patients aux procédures chirurgicales mini-invasives et une augmentation des innovations et du développement de produits grâce aux avancées technologiques à travers le monde élargiront les opportunités rentables pour le marché. acteurs au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, l’augmentation du nombre de collaborations stratégiques, l’augmentation du taux de pénétration d’Internet, l’augmentation du nombre d’hôpitaux et de laboratoires et l’augmentation des dépenses de santé par habitant augmenter encore le taux de croissance du marché à l’avenir.

Certains des principaux acteurs clés de l’industrie : –

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des technologies de l’information (TI) de la santé sont Allscripts Healthcare, LLC (États-Unis), Epic Systems Corporation (États-Unis), McKesson Corporation (États-Unis), Cerner Corporation (États-Unis), Siemens Healthcare GmbH (Allemagne). ), Carestream Health (États-Unis), Agfa-Gevaert Group (Belgique), athenahealth, Inc. (États-Unis), eClinicalWorks (États-Unis), GENERAL ELECTRIC (États-Unis), GREENWAY HEALTH, LLC. (États-Unis), Infor (États-Unis), Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), NXGN Management, LLC (États-Unis), Oracle (États-Unis), Siilo (Pays-Bas), BigHealth (États-Unis), Vida Health (États-Unis), SWORD Health (États-Unis) , NOVIGENIX SA (Suisse), Lantum (Royaume-Uni), BD (États-Unis), Bioaxis (Inde) et Ada Health GmbH (Allemagne), entre autres.

Étendue du marché mondial des technologies de l’information (TI) pour les soins de santé

Le marché des technologies de l’information (TI) de la santé est segmenté en fonction des produits et services, des composants, du mode de livraison et des utilisateurs finaux. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

produits et services

Solutions pour les fournisseurs de soins de santé

Solutions pour les payeurs de soins de santé

Services d’impartition des technologies de l’information sur les soins de santé

Composants

Prestations de service

Logiciel

Matériel

Mode de livraison

Sur la prémisse

basé sur le cloud

les utilisateurs finaux

fournisseurs

payeurs

Régions couvertes par le rapport de recherche :

Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG et Égypte)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada)

Amérique du Sud (Brésil, etc.)

Europe (Turquie, Allemagne, Russie, Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

