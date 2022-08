Marché, applications et marché de l’informatique de découverte de médicaments: analyse de l’industrie, taille, part, croissance, prévisions futures.

Le rapport d’étude de marché sur l’informatique de découverte de médicaments est conçu avec une bonne combinaison d’informations sur l’industrie, de solutions intelligentes, de solutions pratiques et des technologies les plus récentes pour offrir une meilleure expérience utilisateur. Dans le cadre de la segmentation du marché, la recherche et l’analyse sont menées en fonction de divers segments de marché et de l’industrie tels que l’application, la verticale, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la géographie. Des outils et techniques compétents et avancés, y compris l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, ont été utilisés pour exécuter cette étude de marché. Les entreprises peuvent sûrement prévoir la réduction des risques et l’échec avec ce rapport de marché.

Le marché de l’informatique de découverte de médicaments devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 5,42 milliards USD d’ici 2028 et croîtra à un TCAC de 11,77% au cours de la période de prévision mentionnée. au dessus. L’informatique de découverte de médicaments utilise des algorithmes bioinformatiques sophistiqués pour traiter les données relatives aux médicaments, aux protéines, aux maladies, aux voies, à l’expression des gènes, ainsi que pour séquencer les données et étendre l’architecture flexible afin de créer de nouvelles approches et des algorithmes personnalisés pour divers aspects de la découverte de médicaments. faciliterait la diminution du coût de développement des médicaments.

Étendue du marché mondial de l’ informatique de découverte de médicaments et taille du marché

Le marché de l’informatique de découverte de médicaments est segmenté en fonction de la fonction, des solutions, du flux de travail, du mode et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Sur la base de la fonction, le marché de l’informatique de découverte de médicaments est segmenté en séquençage et analyse de données cibles, amarrage, modélisation moléculaire, préparation de bibliothèques et de bases de données, etc. D’autres ont été davantage segmentés en détection et caractérisation ADMET.

Sur la base des solutions, le marché informatique de la découverte de médicaments est segmenté en logiciels et services.

Sur la base du flux de travail, le marché de l’informatique de découverte de médicaments est segmenté en découverte de médicaments et développement de médicaments. La découverte de médicaments a été davantage segmentée en informatique d’identification et de validation, informatique de développement d’essais et traitement des informations de génération de leads. Le développement de médicaments a été davantage segmenté en optimisation des pistes, préparation de DHF, phase IA et phase IB/2.

Sur la base du mode, le marché de l’informatique de découverte de médicaments est segmenté en informatique interne et informatique externalisée.

Le segment des utilisateurs finaux du marché de l’informatique de découverte de médicaments est segmenté en sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organisations de recherche sous contrat (CROS) et autres.

Analyse au niveau national du marché de l’informatique de découverte de médicaments

Le marché de l’informatique de découverte de médicaments est analysé et les perspectives et tendances de la taille du marché sont fournies par pays, fonction, solutions, flux de travail, mode et utilisateur final, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’informatique de découverte de médicaments sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La région nord-américaine est en tête du marché de l’informatique de découverte de médicaments en raison des taux d’incidence élevés de différentes maladies infectieuses et oncologiques, ainsi que de la forte croissance des laboratoires de séquençage et de chimie de nouvelle génération dans la région . L’Asie-Pacifique devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la présence du secteur de la nanotechnologie des médicaments et de la recherche en cours sur les logiciels dans cette région particulière.

La section par pays du rapport sur le marché de Drug Discovery Informatics fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales sont pris en compte,

Certains des principaux acteurs clés de l’industrie : –

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’informatique de découverte de médicaments sont Jubilant Biosys, IBM, Infosys Limited, Eurofins Scientific, Thermo Fisher Scientific, PerkinElmer Inc., Schrödinger, Inc., Dassault Systèmes, Charles River Laboratories, Selvita, Certara, GVK Biosciences Private Limited , Collaborative Drug Discovery, Inc, OpenEye Scientific Software, IO Informatics, Inc., Albany Molecular Research Inc., Accenture, Cognizant, Insilico Medicine et Boehringer Ingelheim International GmbH, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Personnalisation disponible: marché mondial de l' informatique de découverte de médicaments

Le rapport peut être personnalisé pour inclure une analyse des tendances des prix des marques cibles comprenant un marché de pays supplémentaire (demandez la liste des pays), des données sur les résultats des essais cliniques, une revue de la littérature, un marché de renouvellement et une analyse de base de produits. L'analyse de marché des concurrents cibles peut être analysée de l'analyse basée sur la technologie aux stratégies de portefeuille de marché. Nous pouvons ajouter autant de concurrents que vous avez besoin de données dans le format et le style de données que vous recherchez.

