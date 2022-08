Marché, applications et marché de l’imagerie à bande étroite (NBI) – Analyse de l’industrie, taille, part, croissance, prévisions futures.

Le rapport d’étude de marché sur l’imagerie à bande étroite (NBI) est conçu avec une bonne combinaison d’informations sur l’industrie, de solutions intelligentes, de solutions pratiques et des technologies les plus récentes pour offrir une meilleure expérience utilisateur. Dans le cadre de la segmentation du marché, la recherche et l’analyse sont menées en fonction de divers segments de marché et de l’industrie tels que l’application, la verticale, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la géographie. Des outils et techniques compétents et avancés, y compris l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, ont été utilisés pour exécuter cette étude de marché. Les entreprises peuvent sûrement prévoir la réduction des risques et l’échec avec ce rapport de marché.

Le marché de l’imagerie à bande étroite (NBI) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus. L’imagerie à bande étroite (NBI) est un type de technologie optique innovante qui modifie la longueur d’onde centrale et la bande passante de la lumière d’un endoscope dans un éclairage à bande étroite. Dans cette technique, diverses longueurs d’onde sont appliquées à l’affichage afin que certains aspects soient plus clairs et puissent être mis au point. Il est utilisé dans diverses procédures d’endoscopie où les applications de ces longueurs d’onde aident à éliminer les cellules sanguines et autres corps étrangers, le cas échéant.

Étendue du marché mondial de l’ imagerie à bande étroite (NBI) et taille du marché

Le marché de l’imagerie à bande étroite (NBI) est segmenté en fonction du type et de l’application. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Sur la base du type, le marché de l’imagerie à bande étroite (NBI) est segmenté en systèmes séquentiels et systèmes non séquentiels.

Le segment des applications du marché de l’imagerie à bande étroite (NBI) est segmenté en endoscopie gastro -intestinale , cystoscopie, bronchoscopie, imagerie par résonance magnétique (IRM) et autres.

Analyse par pays du marché Imagerie à bande étroite (NBI)

Le marché Imagerie à bande étroite (NBI) est analysé et des informations sur la taille du marché et les tendances sont fournies par pays, type et application, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché Imagerie à bande étroite (NBI) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La région nord-américaine est en tête du marché de l’imagerie à bande étroite (NBI) en raison de politiques de remboursement favorables, d’un taux élevé d’activités de R&D, ainsi que de l’adoption et de l’utilisation de la haute technologie dans la région. L’Europe devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison du taux d’incidence élevé des chirurgies d’organes internes et de l’augmentation du nombre de patients atteints de cancer dans cette région particulière.

La section par pays du rapport sur le marché de Imagerie à bande étroite (NBI) fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché intérieur qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales sont pris en compte,

Certains des principaux acteurs clés de l’industrie : –

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’imagerie à bande étroite (NBI) sont OLYMPUS CORPORATION, HOYA Corporation, KARL STORZ SE & Co. KG., PENTAX Medical, Richard Wolf GmbH, Stryker, FUJIFILM Corporation, Medtronic, Boston Scientific Corporation, Cook, Astrodon Inc. et Capital Health, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Personnalisation disponible: marché mondial de l' imagerie à bande étroite (NBI)

Le rapport peut être personnalisé pour inclure une analyse des tendances des prix des marques cibles comprenant un marché de pays supplémentaire (demandez la liste des pays), des données sur les résultats des essais cliniques, une revue de la littérature, un marché de renouvellement et une analyse de base de produits. L'analyse de marché des concurrents cibles peut être analysée de l'analyse basée sur la technologie aux stratégies de portefeuille de marché.

