Marché américain du retraitement des endoscopes: acteurs clés mondiaux, tendances, part, taille de l’industrie, segmentation, opportunités et prévisions jusqu’en 2029

Les endoscopes sont utilisés pour identifier, diagnostiquer et traiter les troubles gastro-intestinaux (GI) malins à un stade précoce. Cependant, en raison de leur construction compliquée et de leur large éventail d’applications dans les opérations médicales, le risque de transmission d’infection associé aux endoscopes est généralement considérable. En conséquence, les organisations de santé de nombreux pays ont développé un système strict de retraitement des endoscopes.pour accroître la sécurité et prévenir la propagation des infections. Selon ces réglementations, les endoscopes doivent passer par plusieurs phases de nettoyage et de désinfection en profondeur avant d’être utilisés sur des patients. De nombreux fabricants introduisent également des AER (Automatic Endoscope Reprocessors) pour un fonctionnement cohérent, précis et rentable. En exposant les surfaces extérieures et les canaux internes des endoscopes réutilisables à des désinfectants de haut niveau ou à des solutions de stérilisation chimiques liquides, les LDE aident à détruire les bactéries.

Selon les estimations de l’American Cancer Society, le nombre de nouveaux cas de cancer colorectal aux États-Unis fin 2018 a atteint 97 220, tandis que le nombre de nouveaux cas de cancer rectal a atteint 43 030. Cette incidence élevée indique la demande de dépistage par des dispositifs coloscopiques ou des dispositifs sigmoïdoscopiques, ce qui stimule encore la croissance du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché du retraitement des endoscopes de 1,85 milliard de dollars en 2021 atteindra 3,45 milliards de dollars en 2029 et devrait croître à un TCAC de 8,10 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. , taux de croissance, segments de marché, couverture géographique, marché acteurs et scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Market Research comprend également une analyse experte détaillée, l’épidémiologie du patient, l’analyse de la canalisation, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du retraitement des endoscopes sont :

Cantel Medical (États-Unis)

ASP (États-Unis)

Olympus Corporation (Japon)

Ecolab (États-Unis)

STERIS (Irlande)

Getinge AB (Suède)

Wassenburg Medical (Pays-Bas)

CONMED Corporation (États-Unis)

Belimed SA (Suisse)

Endo-Technik W. Griesat (Allemagne)

Ultrasons personnalisés.com (États-Unis)

Steelco SpA (Italie)

BES Rehab Ltd (Royaume-Uni)

ARC Group of Companies Inc. (Canada)

Recherche Metrex, LLC. (Canada)

Richard Wolf GmbH (Allemagne)

MEDALKAN (Grèce)

Micro-Scientific, LLC (États-Unis)

Borer Chemie AG (Suisse)

Tuttnauer (Pays-Bas)

GAB (Canada)

Summit Imaging, Inc. (États-Unis)

Medonica Co. LTD (Corée du Sud)

SHINVA MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD (Chine)

Medical Devices Group Srl (Italie)

Dynamique du marché du retraitement des endoscopes

Conducteurs

Augmentation de la prévalence des maladies digestives

L’augmentation de la prévalence des maladies digestives due à l’évolution des modes de vie a entraîné une augmentation des examens endoscopiques, moteur du marché. Au cours de la période de prévision de 2029, la prévalence croissante des lancements de produits innovants pour la sécurité des patients générera de nouvelles opportunités qui affecteront la croissance du marché du retraitement des endoscopes. En avril, Advanced Sterilization Products (ASP) a reçu les certifications 510(k) pour son retraiteur d’endoscope automatisé ASP AEROFLEX AER. C’est le plus rapide, avec un temps de cycle de 22 minutes. En tant que nouveau produit, il entraînera une augmentation des revenus et l’expansion du portefeuille de produits.

Augmenter les appareils endoscopiques

L’incidence croissante des infections liées à l’endoscopie, l’augmentation des investissements hospitaliers dans les outils d’endoscopie et le nombre croissant de troubles nécessitant des opérations endoscopiques stimulent le marché du retraitement des endoscopes. Les dispositifs endoscopiques sont les plus couramment utilisés dans la détection et le traitement des maladies. La prévalence croissante des troubles détectables par endoscopie a augmenté la demande pour ces dispositifs.

Désir croissant de procédures

Les procédures souhaitées entraînent une récupération plus rapide, moins d’infections postopératoires, moins d’inconfort, moins de cicatrices, un meilleur contrôle des saignements et une plus grande précision devrait augmenter la demande de divers dispositifs endoscopiques. Les principaux acteurs de l’industrie s’efforcent d’obtenir l’approbation de nouveaux articles afin d’élargir leur portefeuille de produits. Par exemple, le retraiteur automatisé d’endoscopes ASP AEROFLEX d’Advanced Sterilization Products a été approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis en avril 2019. En raison du nombre croissant de dispositifs de retraitement endoscopique sur le marché, l’industrie devrait croître rapidement. .

Opportunités

La demande d’endoscopes flexibles pour identifier et traiter le cancer et les maladies gastro-intestinales est stimulée par la croissance de la population pédiatrique, qui est plus vulnérable à des maladies spécifiques. Les dispositifs d’endoscopie sont également utilisés pour explorer les symptômes atypiques tels que la dysphagie, la diarrhée, la perte de poids, les brûlures d’estomac et le sang dans les selles, ce qui conduit au développement du retraitement des endoscopes pour réduire le risque d’infection. En outre, les organisations de santé mettent en œuvre des programmes de formation au niveau des établissements pour aider les établissements de santé à réaliser un retraitement des endoscopes cohérent et de haute qualité. Ceci, combiné à une concentration croissante sur l’amélioration des critères de retraitement,

Portée du marché américain du retraitement des endoscopes

Le marché du retraitement des endoscopes est segmenté en fonction des produits, des modalités, du type de processus et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs des informations et des informations précieuses sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Des produits

Équipement

consommables

Modalité

Reprocesseurs endoscopiques de paillasse

Reprocesseurs endoscopiques autonomes

Type de processus

Assainisseurs de nettoyage automatisés

Solutions de nettoyage manuel

utilisateur final

hôpitaux

Centres de Chirurgie Ambulatoire (ASCS)

Cliniques

centres de diagnostic

Les autres

