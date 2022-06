Marché américain des statines par concurrents, revenus, analyse des coûts, taille, part, croissance, prix, marge brute

Rapport d’étude de marché sur l’industrie américaine des statinesfournit aux clients les informations sur leur scénario commercial avec lesquelles ils peuvent élaborer des stratégies commerciales pour prospérer sur le marché. Le rapport sur le marché américain de l’industrie des statines a été structuré après une étude approfondie de divers segments de marché clés tels que la taille du marché, la part, la croissance, la demande, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs qui animent le marché. Selon ce rapport de marché, le marché universel devrait observer un taux de croissance modérément plus élevé au cours de la période de prévision. Ces résultats sont soumis aux mouvements d’acteurs ou de marques clés qui incluent des développements, des lancements de produits, des coentreprises, des fusions et acquisitions qui, à leur tour, changent la vision du visage mondial de l’industrie. Le rapport sur le marché américain des statines prend également en compte le profilage stratégique des principaux acteurs du marché,

Analyse et taille du marché mondial des statines aux États-Unis

La statine est un médicament hypolipidémiant consommé par les patients pour réduire leur taux de cholestérol sanguin. Ces médicaments aident à prévenir les crises cardiaques et l’athérosclérose et ont d’importants effets stabilisateurs de plaque et anti-inflammatoires. De plus, ces médicaments minimisent le stress oxydatif et l’inflammation vasculaire dans le corps. La statine interfère avec la production d’enzymes qui sont cruciales pour que le foie produise du cholestérol, abaissant ainsi le taux global de cholestérol sanguin dans le corps.

La prévalence croissante de l’hypercholestérolémie aux États-Unis augmente la demande de statines. Le trouble est principalement répandu dans la population gériatrique et les personnes souffrant d’autres affections, telles que les maladies cardiovasculaires (MCV), le diabète et l’obésité, ce qui augmente l’adoption des produits à travers le pays. Les statines les plus courantes disponibles sur le marché sont la rouvastatine, l’atorvastatine, la simvastatine et la lovastatine. En outre, l’utilisation croissante de thérapies combinées utilisant des statines avec d’autres composés diminuant le cholestérol, tels que l’ézétimibe, est également un facteur de croissance important pour le marché des statines.

Analyse et aperçu du marché

Le marché américain des statines devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 1,5 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 4 902,07 millions USD. d’ici 2029 contre 4 403,45 millions USD en 2021.

La liste des entreprises présentées dans le rapport sur le marché américain des statines est:

Pfizer Inc., Merck KGaA, Kowa Pharmaceuticals America, Inc., Dr. Reddy's Laboratories Ltd, Sandoz AG (filiale de Novartis), Novadoz Pharmaceuticals, Accord, Althera Pharmaceuticals, Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Salerno Pharma, COVIS PHARMA BV

