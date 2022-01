Marché américain des médicaments contre la dépression Croissance notable du TCAC + 5% d’ici fin 2027 | Alkermes Plc, Allergan Plc, Bristol Myers Squibb Co., Eli Lilly et Cie., GlaxoSmithKline Plc

Les médicaments contre la dépression, ou antidépresseurs, sont une gamme de médicaments consommés pour le traitement de troubles mentaux tels que l’anxiété sociale et la dépression.

Le marché américain des médicaments contre la dépression devrait croître à un TCAC de + 5% en 2021-2027.

Ils sont destinés à équilibrer le fonctionnement des neurotransmetteurs tels que la sérotonine dans le cerveau, contrôlant ainsi l’humeur et les émotions du patient. La dépression et les troubles mentaux connexes sont caractérisés par l’absence d’émotions positives, une humeur basse constante et de nombreux symptômes cognitifs, physiques, comportementaux et émotionnels.

Ces médicaments peuvent aider à soulager les symptômes d’anxiété, de trouble affectif saisonnier et de dysthymie.

Acteurs Clés

Alkermes Plc, Allergan Plc, Bristol Myers Squibb Co., Eli Lilly et Cie., GlaxoSmithKline Plc, H. Lundbeck, Merck & Co., Inc., Pfizer Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd., et Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.

La prévalence croissante des troubles dépressifs majeurs aux États-Unis est le facteur clé de la croissance du marché. La dépression chez les adolescents et les adultes augmente en raison de plusieurs facteurs, notamment l’isolement social, les mauvaises habitudes alimentaires et le déséquilibre entre le travail et la vie personnelle.

En outre, l’augmentation de la population gériatrique aux États-Unis qui souffre d’isolement de la famille et des amis, ainsi que d’autres problèmes de santé, augmentent également la croissance du marché.

Cependant, il y a une prise de conscience croissante de la dépression en tant que problème psychologique et des méthodologies pour la guérir, ce qui a amélioré l’adoption de ces médicaments chez les patients de tous les groupes d’âge.

Les principaux moteurs, opportunités, difficultés et tendances à venir du marché américain des médicaments contre la dépression sont bien expliqués aux téléspectateurs pour leur meilleure compréhension. De même, ses principaux produits, utilisateurs finaux, applications et détails technologiques sont mis en évidence dans le présent rapport.

Il examine également l’état de croissance dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique. Les difficultés majeures qui peuvent entraver la croissance du marché sont également mentionnées dans le rapport.

Segmentation du Marché

Par Classe de médicaments – Antipsychotiques Atypiques, Inhibiteurs de la Recapture de la Sérotonine-Noradrénaline (IRSN), Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine (ISRS), Stimulants du Système Nerveux Central (SNC), Antidépresseurs Tricycliques, Inhibiteurs de la Monoamine Oxydase et autres.

Par canal de distribution – Hôpitaux, pharmacies de détail, en ligne et autres.

Analyse Régionale:

* Les États-Unis

• Canada

* Reste de l’Amérique du Nord

Principaux points forts du marché américain des médicaments contre la dépression:

– Analyse approfondie complète du marché parent.

– Des informations détaillées sur les facteurs qui accéléreront la croissance du marché américain des médicaments contre la dépression au cours des cinq prochaines années.

– Des prévisions précises sur les tendances à venir et les changements de comportement des consommateurs.

– Analyse de marché ancienne, en cours et projetée en termes de volume et de valeur.

– La croissance de l’industrie américaine des médicaments contre la dépression à travers les Amériques, l’APAC et la région EMEA.

– Des détails complets sur les facteurs qui défieront la croissance des sociétés américaines de médicaments contre la dépression.

TOC détaillé du Rapport d’étude de Marché des Médicaments contre la dépression aux États-Unis-

– Introduction et Aperçu du Marché des Médicaments contre la Dépression aux États-Unis

– Marché américain des Médicaments contre la Dépression, par Application

– Analyse de la Chaîne de l’Industrie des Médicaments contre la Dépression aux États-Unis

– Marché américain des Médicaments contre la Dépression, par Type

– Industrie Fabrication, Consommation, Exportation, Importation par Régions

– Valeur de l’industrie ($) par Région

– État du marché américain des Médicaments contre la Dépression et Analyse SWOT par régions

– Grande région du Marché américain des Médicaments contre la Dépression

i) Ventes sur le Marché américain des Médicaments contre la Dépression

ii) Revenus et parts de marché des médicaments contre la dépression aux États-Unis

– Liste des Grandes Entreprises

– Conclusion

