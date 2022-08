Marché américain des graines de cannabis – Aperçu, tendances, applications, types, recherche, prévisions 2029

Marché américain des graines de cannabis

El mercado de semillas de cannabis de EE. UU. se valoró en USD 484,44 millones en 2021 y se espera que alcance los USD 2.089,72 millones para 2029, registrando una CAGR del 16,70 % en 2022-2029. Las “semillas regulares” representan el segmento de tipo de semilla más grande en el mercado de semillas de cannabis dentro del período previsto, ya que la mayoría de las empresas fabrican semillas regulares y también no requieren muchos esfuerzos y son fáciles de cultivar. El informe de mercado elaborado por el equipo de investigación de mercado de Data Bridge incluye un análisis experto en profundidad, análisis de importación/exportación, análisis de precios, análisis de consumo de producción, análisis de patentes y comportamiento del consumidor.

El estudio y análisis realizado en este informe de la industria también ayuda a determinar los tipos de consumidores, sus puntos de vista sobre el producto, sus intenciones de compra y sus ideas para el avance de un producto. Los esfuerzos meticulosos de pronosticadores experimentados, analistas bien versados ​​e investigadores expertos dan como resultado un informe de investigación de mercado de Semillas de cannabis de EE. UU. De primera calidad. Es un informe de mercado profesional y detallado que destaca los impulsores primarios y secundarios, la cuota de mercado, el posible volumen de ventas, los segmentos principales y el análisis geográfico. Además, los actores clave, las principales colaboraciones, fusiones y adquisiciones junto con las tendencias de innovación y las políticas comerciales se revisan en el informe del mercado de semillas de cannabis de EE. UU.

Los conocimientos del mercado cubiertos en el informe de mercado de Semillas de cannabis de EE. UU. Simplifican la gestión de marketing de bienes y servicios de manera efectiva. Aquí, se brinda una descripción general del mercado en términos de impulsores, restricciones, oportunidades y desafíos, donde cada uno de estos parámetros se estudia escrupulosamente. Todos los datos y estadísticas proporcionados en este informe de mercado están respaldados por las herramientas y técnicas más recientes y comprobadas, como el análisis FODA y el análisis de las cinco fuerzas de Porter. Con los conocimientos de mercado más recientes y actualizados mencionados en el informe, las empresas pueden concentrarse para mejorar sus estrategias de marketing, promoción y ventas. Este informe del mercado de semillas de cannabis de EE. UU. es una guía maravillosa para obtener ideas prácticas, mejorar la toma de decisiones y mejorar las estrategias comerciales.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de semillas de cannabis son

Bodega de semillas (EE. UU.)

EMPRESA DE SEMILLAS DE HUMBOLDT (EE. UU.)

LA GRANJA DE BARNEY (Países Bajos)

Dinafem Seeds (España)

Tropical Seeds Co. (India)

Semillas dulces (EE. UU.)

Serious Seeds (Países Bajos)

Sensi Seeds (Ámsterdam)

Green House Seed Co. (Países Bajos)

Love Growing Marijuana (Países Bajos)

DeliciousSeeds (Reino Unido)

Christiania Seeds (Dinamarca)

Nymera (Francia)

THSeeds (Países Bajos)

Royal Queen Seeds (Barcelona)

Dutch Passion (Países Bajos)

Paradise Seeds BV (Países Bajos)

Crop King Seeds (Canadá)

Sección 01: resumen ejecutivo

Sección 02: alcance del informe

Sección 03: metodología de la investigación

Sección 04: introducción

Sección 05: Panorama del mercado de semillas de cannabis de EE. UU.

Sección 06: Tamaño del mercado de semillas de cannabis de EE. UU.

Sección 07: análisis de las cinco fuerzas

Sección 08: Segmentación del mercado de semillas de cannabis de EE. UU. por tecnología

Sección 09: Semillas de cannabis de EE. UU. Segmentación del mercado por aplicación

Sección 10: panorama del cliente

Sección 11: Semillas de cannabis de EE. UU. Segmentación del mercado por usuario final

Sección 12: paisaje regional

Section 13 : cadre décisionnel

Section 14 : Moteurs et défis

Section 15 : Tendances du marché américain des graines de cannabis

Section 16 : Paysage concurrentiel

Section 17 : profils d’entreprises

Article 18 : Annexe

Analyse régionale du marché américain Graines de cannabis :

APAC (Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Inde et reste de l’APAC ; le reste de l’APAC est en outre segmenté en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam et Sri Lanka)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Russie, reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est ensuite segmenté en Belgique, Danemark, Autriche, Norvège, Suède, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud)

MEA (Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud)

