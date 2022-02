Marché américain des drogues psychédéliques: perspective de l’industrie, analyse, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions, 2028

The first-class market report helps in attaining sustainable growth in the market by providing well-versed, specific, and most relevant product and market information. This market research report studies the market and the industry profoundly by considering several aspects. Inputs from a variety of industry experts, essential for the detailed market analysis, have been considered very carefully to generate this finest market research report. The company profiles of all the major market players and brands are included in the reliable report which emphasizes the moves like product launches, product enhancements, joint ventures, mergers, and acquisitions and their effect on the sales, import, export, revenue, and CAGR values.

Le marché américain des drogues psychédéliques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2021-2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 16,3 % au cours de la période de prévision 2021-2028 et devrait atteindre 6 859,95 millions USD d’ici 2028 contre 2 077,90 millions USD en 2019. L’acceptation croissante des médicaments psychédéliques pour traiter la dépression et augmenter la prévalence de la dépression et des troubles mentaux sont les facteurs de croissance du marché.

Scénario du marché américain des drogues psychédéliques

Selon Data Bridge Market Research, Jazz Pharmaceuticals, Inc. est le leader du marché américain des drogues psychédéliques et cette société détient une part de marché estimée à environ 70% à 80% du marché. Le leader du marché Jazz Pharmaceuticals, Inc. représente une part de marché estimée à environ 75,00 % aux États-Unis. Jazz Pharmaceuticals, Inc. est un leader des médicaments psychédéliques aux États-Unis et, en outre, la société est continuellement impliquée dans le développement de nouveaux produits pour augmenter son portefeuille de drogues psychédéliques. Le chiffre d’affaires des ventes de médicaments psychédéliques de Jazz Pharmaceuticals, Inc. a considérablement augmenté de 16 % pour générer un chiffre d’affaires de 1 525,18 millions USD en 2019 par rapport à 2018.

En octobre 2018, Jazz Pharmaceuticals plc a reçu l’autorisation de la FDA pour Xyrem (oxybate de sodium) pour le traitement de la somnolence diurne excessive ou de la cataplexie chez les patients pédiatriques atteints de narcolepsie. L’autorisation aidera la société à dominer le marché car Xyrem est le seul et unique traitement approuvé par la FDA disponible pour la cataplexie et la somnolence diurne excessive dans la narcolepsie chez les patients adultes.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Johnson & Johnson Services, Inc.

Jazz Pharmaceuticals, Inc.

Celon Pharma SA

BOUSSOLE

usonainstitute.org

Develco pharma suisse ag

Doughlas produits pharmaceutiques limités

NeuroRX, Inc.

Hikma Pharmaceuticals PLC

Amneal Pharmaceuticals, LLC.

AVADEL PHARMACEUTICALS, PLC

Étendue du marché américain des drogues psychédéliques

Toutes les analyses par pays du marché américain des drogues psychédéliques sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base de la source, le marché est segmenté en synthétique et naturel. Sur la base du type, le marché est segmenté en dissociatifs, empathogènes et sérotoninergiques (médicaments psychédéliques classiques). Sur la base de l’application, le marché est segmenté en narcolepsie, dépression résistante au traitement, trouble de stress post-traumatique, trouble dépressif majeur et autres. Sur la base de la voie d’administration, le marché est segmenté en oral, intranasal, parentéral et autres. Sur la base des médicaments, le marché est segmenté en acide gamma hydroxybutyrique (GHB), kétamine, 3, 4- méthylènedioxyméthamphétamine (ecstasy) et psilocybine. Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, clinique spécialisée, organisme de recherche et autres. Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie de préparation et autres.

Marché américain des drogues psychédéliques, par source

Sur la base du type, le marché est segmenté en dissociatifs, empathogènes et sérotoninergiques (drogues psychédéliques classiques). Le segment des dissociatifs domine le marché des médicaments psychédéliques car XYREM (oxybate de sodium, Jazz Pharmaceuticals Inc.) est le seul médicament psychédélique perturbateur approuvé pour le traitement de la narcolepsie.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en narcolepsie, dépression résistante au traitement, trouble de stress post-traumatique (SSPT), trouble dépressif majeur, autres. La narcolepsie en tant que dérivé de l’acide gamma hydroxybutyrique (GHB) domine le marché des médicaments psychédéliques et utilise principalement la médecine psychédélique et le médicament a été approuvé pour la narcolepsie. Pour cette raison, le segment de la narcolepsie domine le marché des drogues psychédéliques.

Sur la base de la voie d’administration, le marché est segmenté en oral, intranasal, parentéral, autres. La voie orale est dominante sur le marché des drogues psychédéliques, car Xyrem est le médicament le plus commercialisé disponible sur le marché sous forme posologique orale. De plus, l’adhésion du patient est très importante dans le traitement symptomatique de la maladie. L’administration orale du médicament est très pratique pour les patients par rapport à d’autres formes.

Sur la base des médicaments, le marché est segmenté en acide gamma hydroxybutyrique (GHB), kétamine, 3,4-méthylènedioxyméthamphétamine (ecstasy), psilocybine. L’acide gamma-hydroxybutyrique (GHB) domine le marché des drogues psychédéliques car Xyrem est principalement une drogue psychédélique et entre dans cette catégorie. Pour cette raison, le segment de l’acide gamma hydroxybutyrique (GHB) domine le marché des drogues psychédéliques.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, organismes de recherche, autres. Les hôpitaux dominent le marché des drogues psychédéliques en raison du nombre élevé de patients et la plupart des médicaments sont administrés sous la supervision d’un médecin. Pour cette raison, le segment hospitalier domine le marché des drogues psychédéliques.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie de préparation, autres. La pharmacie hospitalière détient la plus grande part de marché car ces médicaments traitent un plus grand nombre de patients dans les hôpitaux, la demande de médicaments augmente dans la pharmacie hospitalière.

Marché américain des drogues psychédéliques, analyse au niveau des pays

Le marché américain des drogues psychédéliques est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par source, type, application, voie d’administration, drogue, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

L’acceptation croissante des drogues psychédéliques pour le traitement de la dépression aux États-Unis est l’un des principaux facteurs de la demande croissante de drogues psychédéliques. Département de neurosciences, Faculté de médecine, Université norvégienne des sciences et technologies, Trondheim, Norvège, a déclaré qu’aux États-Unis, plus de 30 millions de personnes consomment des drogues psychédéliques. Ce facteur a augmenté les activités de recherche et développement dans les médicaments psychédéliques à travers les États-Unis. Par conséquent, ce facteur a conduit divers fabricants pharmaceutiques et thérapeutiques à se tourner vers les médicaments psychédéliques. Cela a en outre entraîné une concentration continue sur l’amélioration des drogues psychédéliques et la réduction des effets secondaires associés aux drogues psychédéliques. En raison de ces facteurs, le marché devrait croître au taux de croissance important au cours de la période de prévision 2022-2029.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

