Marché américain des drogues psychédéliques par source, type, drogues, application et devrait atteindre 9818,68 millions USD d’ici 2029

Le rapport commercial sur le marché américain des drogues psychédéliques est une analyse méticuleuse du scénario existant du marché, qui couvre plusieurs dynamiques de marché. Des données compétentes et des techniques de prévision brillantes utilisées dans ce rapport de marché sont synonymes de précision et d’exactitude. Le rapport contient de nombreuses informations et solutions commerciales qui permettront de rester en tête de la concurrence. La façon la plus précise de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance actuelle et, par conséquent, ce rapport a été structuré en analysant de nombreux fragments du scénario de marché actuel et à venir. Le rapport d’étude de marché de classe mondiale est encadré avec les outils les plus excellents et les plus sophistiqués de collecte, d’enregistrement, d’estimation et d’analyse des données de marché.

Les différents aspects d’un rapport d’étude de marché vont des dernières tendances, de la segmentation du marché, de la nouvelle entrée sur le marché, des prévisions de l’industrie, de l’analyse du marché cible, des orientations futures, de l’identification des opportunités, de l’analyse stratégique, des informations sur l’innovation. Ce rapport explique plusieurs facteurs de marché tels que les estimations et les prévisions du marché, les stratégies d’entrée, l’analyse des opportunités, le positionnement sur le marché, le paysage concurrentiel, le positionnement du produit, l’évaluation du marché et les études de viabilité. Les moteurs du marché, les contraintes du marché, les opportunités et les défis sont également évalués dans ce rapport sous un aperçu du marché qui donne des informations utiles aux entreprises pour prendre les bonnes mesures.

Data Bridge Market Research analyse que le marché américain des drogues psychédéliques était évalué à 2834,72 millions USD en 2021 et devrait atteindre 9818,68 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 16,8% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché américain des drogues psychédéliques sont :

Avadel (Irlande)

Celon Pharma SA (Pologne)

Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis)

Hikma Pharmaceuticals PLC (Royaume-Uni)

Amnéal Pharmaceuticals LLC. (NOUS)

NeuroRx, Inc. (États-Unis)

Jazz Pharmaceuticals, Inc. (Irlande)

COMPAS (Royaume-Uni)

Develco Pharma Schweiz AG (Suisse)

Douglas Pharmaceuticals Limited (Nouvelle-Zélande)

Analyse et taille du marché

Ces dernières années, le marché des drogues psychédéliques devrait croître rapidement au cours de la période de prévision. Partout dans le monde, les gens sont de plus en plus conscients des problèmes de santé mentale. Les maladies mentales touchent 13 % de la population mondiale, selon une étude publiée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2021. Selon le rapport, une année sur cinq est invalide en raison de problèmes de santé mentale. Les gens ont cherché un traitement en raison de leur état grave. En outre, certains groupes ont lancé des campagnes de sensibilisation du public pour promouvoir l’utilisation de médicaments psychédéliques pour traiter les maladies mentales.

Définition du marché

Les drogues psychédéliques sont utilisées pour améliorer ou modifier les perceptions sensorielles, les processus cognitifs, les niveaux d’énergie et les expériences spirituelles. Les trois formes de drogues psychédéliques sont les empathogènes, les drogues dissociatives et les drogues sérotoninergiques. Ces médicaments sont utilisés pour traiter le trouble dépressif majeur, la dépression résistante au traitement, le trouble panique, le trouble de stress post-traumatique et la dépendance aux opiacés , entre autres conditions.

Portée du rapport et segmentation du marché

Métrique du rapport Des détails Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Source (Synthétique, Naturel), Type (Empathogènes, Dissociatifs, Autres), Médicaments (Acide gamma-hydroxybutyrique, Kétamine, Psilocybine, Autres), Application (Narcolepsie, Dépression résistante au traitement, Trouble dépressif majeur, Dépendance aux opiacés, Trouble de stress post-traumatique , autres), voie d’administration (orale, inhalation, injectable), utilisateur final (hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile, autres), canal de distribution (pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, pharmacie en ligne) Acteurs du marché couverts Avadel (Irlande), Celon Pharma SA (Pologne), Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis), Hikma Pharmaceuticals PLC (Royaume-Uni), Amneal Pharmaceuticals LLC. (États-Unis), NeuroRx, Inc. (États-Unis), Jazz Pharmaceuticals, Inc. (Irlande), COMPASS (Royaume-Uni), Develco Pharma Schweiz AG (Suisse), Douglas Pharmaceuticals Limited (Nouvelle-Zélande) Opportunités de marché Augmentation du nombre de marchés émergents Augmentation du nombre d’activités de recherche et développement Hausse des approbations de médicaments et des lancements de nouveaux produits Des investissements en hausse pour le développement de technologies de pointe

Dynamique du marché américain des drogues psychédéliques

Conducteurs

Augmentation de la prévalence de la dépression et des troubles mentaux

L’utilisation accrue de substances illicites a augmenté la dépression et les problèmes mentaux. En raison de la prévalence croissante de la dépression et des maladies mentales, la demande de substances psychédéliques devrait augmenter, propulsant l’industrie vers l’avant.

Sensibilisation croissante à la santé mentale

Les substances psychédéliques sont devenues plus connues grâce aux publicités, aux initiatives de sensibilisation du public et à d’autres moyens. Les gens ont été encouragés à choisir le traitement approprié pour les processus et les spécialistes des troubles mentaux en raison des campagnes de sensibilisation, ce qui a accru la demande de médicaments psychédéliques. En conséquence, une sensibilisation accrue à la santé mentale est susceptible d’être un moteur clé de l’expansion du marché.

Accroître les investissements dans les infrastructures de santé

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché des drogues psychédéliques est la hausse des dépenses de santé qui contribue à améliorer son infrastructure.

De plus, la décentralisation des pharmacies élargira le marché des drogues psychédéliques. De plus, un revenu disponible élevé et une acceptation croissante des drogues psychédéliques pour le traitement de la dépression élargiront le marché des drogues psychédéliques. Parallèlement à cela, l’augmentation de la population gériatrique et l’introduction de nouveaux médicaments psychédéliques amélioreront le taux de croissance du marché.

Opportunités

Augmentation du nombre d’activités de recherche et développement

De plus, la croissance du marché est alimentée par une augmentation du nombre d’activités de recherche et développement. Cela offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des drogues psychédéliques. Parallèlement à cela, l’augmentation des approbations de médicaments et les lancements de nouveaux produits propulseront davantage le taux de croissance du marché.

De plus, l’augmentation des investissements pour le développement de technologies de pointe et l’augmentation du nombre de marchés émergents offriront en outre des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des drogues psychédéliques au cours de la période de prévision.

Contraintes/Défis

D’autre part, le retard dans le processus d’approbation des médicaments et la mauvaise communication entre les médecins et les pharmaciens entraveront le taux de croissance du marché. La pénurie de professionnels qualifiés et le manque d’infrastructures de soins de santé dans les économies en développement mettront à l’épreuve le marché des drogues psychédéliques. De plus, des politiques réglementaires strictes et des effets secondaires croissants des drogues psychédéliques freineront et entraveront davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des drogues psychédéliques fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des drogues psychédéliques, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Analyse épidémiologique des patients

Le marché des médicaments psychédéliques vous fournit également une analyse de marché détaillée pour l’analyse, le pronostic et les remèdes des patients. La prévalence, l’incidence, la mortalité, les taux d’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. Les analyses d’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché sont analysées pour créer un modèle statistique multivarié de cohorte plus robuste pour prévoir le marché pendant la période de croissance.

Impact du COVID-19 sur le marché américain des drogues psychédéliques

Depuis son apparition en décembre 2019, le virus COVID-19 s’est propagé dans presque tous les pays, ce qui a incité l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à le déclarer urgence de santé publique.

Le marché est en croissance en raison de la demande accrue de drogues psychédéliques pendant l’épidémie de COVID-19. Les taux d’infection au COVID-19 augmentaient dans le monde. Partout dans le monde, les gens ont été confrontés à un traumatisme et à un stress considérables à la suite de l’imposition soudaine du confinement par les gouvernements du monde entier.

Développement récent

En janvier 2020, Janssen Pharmaceuticals, Inc,. a soumis une demande de Varian de type II pour le spray nasal SPRAVATO à l’Agence européenne des médicaments. La proposition demande que le spray nasal soit utilisé plus largement comme traitement aigu et à court terme des symptômes de la dépression. Cela aiderait l’entreprise à générer des revenus.

Portée du marché américain des drogues psychédéliques

Le marché des drogues psychédéliques est segmenté en fonction de la source, du type, de la drogue, de l’application, de la voie d’administration, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

La source

Synthétique

Naturel

Taper

Empathogènes

Dissociatifs

Autres

Médicaments

Acide gamma-hydroxybutyrique

Kétamine

Psilocybine

Autres

Application

Narcolepsie

Dépression résistante au traitement

Trouble dépressif majeur

Dépendance aux opiacés

Trouble de stress post-traumatique

Autres

Voie d’administration

Oral

Inhalation

Injectables

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Soins à domicile

Autres

Canal de distribution

Hôpitaux Pharmacie

Pharmacie de détail

Pharmacie en ligne

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des drogues psychédéliques aux États-Unis

Le paysage concurrentiel du marché des drogues psychédéliques fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Amérique du Nord, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des drogues psychédéliques.

Méthodologie de recherche : marché américain des drogues psychédéliques

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’Amérique du Nord par rapport à l’analyse régionale et de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

