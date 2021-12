Marché américain des drogues psychédéliques – Acteurs clés, taille, tendances, opportunités de croissance, analyse et prévisions jusqu’en 2028

Le marché américain des drogues psychédéliques devrait croître de 16,3% avec des facteurs tels que la prévalence croissante de la dépression et des troubles mentaux qui stimulent la croissance du marché américain des drogues psychédéliques

Principaux concurrents clés :

Johnson & Johnson Services, Inc. Jazz Pharmaceuticals, Inc. Celon Pharma SA COMPASS usonainstitute.org Develco pharma schweiz ag Doughlas Pharmaceuticals limited NeuroRX, Inc. Hikma Pharmaceuticals PLC Amneal Pharmaceuticals, LLC

Segmentation :

Par source (synthétique, naturel)

Type (Empathogènes, Dissociatifs, Autres)

Médicaments (acide gamma-hydroxybutyrique, kétamine, psilocybine, autres)

Application (Narcolepsie, Dépression résistante au traitement, Trouble dépressif majeur, Dépendance aux opiacés, Trouble de stress post-traumatique, Autres)

Voie d’administration (orale, par inhalation, injectable)

Utilisateur final (hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile, autres)

Canal de distribution (Pharmacie des hôpitaux, Pharmacie de détail, Pharmacie en ligne)

Fourni pour les grandes régions comme suit :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, reste des pays, etc.)

Indicateurs clés couverts par les tendances et prévisions de l’industrie du marché américain des médicaments psychédéliques jusqu’en 2028 Taille du marché américain des médicaments psychédéliques Cadre réglementaire et modifications des médicaments psychédéliques Pipeline de médicaments psychédéliques Troubles mentaux Épidémiologie Données des psychiatres en exercice Médicaments psychédéliques Développements récents pour les concurrents du marché Médicaments psychédéliques Valeur marchande récente pour différentes régions Données sur les ventes de drogues psychédéliques pour les concurrents du marché Étude sur les principaux fournisseurs et perturbateurs de drogues psychédéliques

De nombreux lancements et développements de produits sont également initiés par les sociétés du monde entier qui accélèrent également le marché américain des drogues psychédéliques.

Par exemple,

En septembre 2019, Jazz Pharmaceuticals, Inc. a publié des ensembles de données optimistes de l’étude de phase 3 de JZP-258 pour le traitement de la somnolence diurne excessive (EDS) et de la cataplexie chez les adultes atteints de narcolepsie. Les ensembles de données de l’étude clinique de phase 3 aideront l’entreprise à accroître sa présence sur le marché, car le produit est une formulation unique et contient 92 % de sodium en moins par rapport au Xyrem (oxybate de sodium).

En mars 2019, Johnson & Johnson Services, Inc. a reçu l’autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le spray nasal SPRAVATOTM (esketamine) antidépresseur CIII pour le traitement de la dépression résistante. L’autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis aidera l’entreprise à dominer le marché, car le produit est le premier nouveau mécanisme d’action pour le traitement du trouble dépressif majeur depuis des décennies.

