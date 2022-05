Marché américain de l’analyse des soins de santé 2022 – Demandes de l’industrie, taille et part, développements récents, croissance mondiale, tendances, principaux fournisseurs en exploitation et prévisions jusqu’en 2029

Le rapport sur le marché de l’analyse de la santé aux États-Unis est le rapport supérieur et complet qui offre aux professionnels de nombreux aspects du marché et de l’industrie de l’analyse de la santé aux États-Unis. Des solutions innovantes et superlatives sont toujours demandées par les entreprises d’aujourd’hui pour prospérer sur ce marché en évolution rapide. Ce rapport détaillé se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, la taille du marché, le volume des ventes, les principaux segments et l’analyse géographique. Pour fournir une analyse de fond absolue de l’industrie américaine de l’analyse des soins de santé, ce rapport comprend une évaluation du marché parental. Le rapport d’étude de marché sur l’analyse des soins de santé aux États-Unis présente également un aperçu exhaustif des spécifications du produit, du type de produit, de la technologie et de l’analyse de la production.

Analyse et taille du marché américain de l’analyse des soins de santé

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’analyse des soins de santé affichera un TCAC d’environ 15,95 % pour la période de prévision 2021-2028. La prévalence croissante des troubles chroniques, l’accent accru sur les compétences en recherche et développement en matière de dispositifs médicaux et sur l’adoption de technologies de santé avancées, et l’augmentation des dépenses pour le développement des infrastructures de santé, en particulier dans les économies en développement, sont les principaux facteurs attribuables à la croissance de marché de l’analyse des soins de santé.

Le rapport de recherche sur le marché mondial de l’analyse des soins de santé aux États-Unis fournit également les dernières données de fabrication et les tendances futures de l’industrie, vous permettant d’identifier les produits et les utilisateurs finaux qui stimulent la croissance des bénéfices et la productivité. Le rapport de marché répertorie les concurrents les plus importants et fournit une analyse stratégique de l’industrie des principaux facteurs influençant le marché. Le rapport comprend les prévisions, l’enquête et la discussion sur les tendances importantes de l’industrie, le volume du marché, les estimations de parts de marché et les profils des principaux acteurs de l’industrie. Le rapport de recherche sur le marché mondial de l’analyse de la santé aux États-Unis fournit des statistiques vitales exclusives, des informations, des données, des tendances et des détails sur le paysage concurrentiel.

Les segments et sous-sections du marché américain de l’analyse des soins de santé sont présentés ci-dessous:

Par type (analyse prescriptive, analyse prédictive et analyse descriptive), composant (services, logiciels et matériel)

Par modèle de livraison (à la demande et sur site)

Par application (analyse clinique, analyse de la santé de la population, analyse opérationnelle et administrative et analyse financière)

Par utilisateur final (payeurs de soins de santé, prestataires de soins de santé et ACOS, HIES, MCOS et TPAS)

LES SOCIÉTÉS MENTIONNÉES COMPRENNENT (nous pouvons également ajouter les autres sociétés comme vous le souhaitez.):

IBM, Wipro Limited, Allscripts Healthcare, LLC, Cerner Corporation, Health Catalyst, Inovalon, McKesson Corporation, MEDEANALYTICS, INC., Optum, Inc., Oracle, SAS Institute Inc., ExlService Holdings, Inc., Verscend Technologies Pvt. Ltd, CitiusTech Inc., Vitreos Health, IKON TECH., IQVIA ……



Nombre de pages du rapport sur le marché de l’analyse des soins de santé aux États-Unis : 350

Nombre de figurines : 60

Le rapport se concentre également sur les principaux acteurs mondiaux de l’industrie du marché mondial de l’analyse des soins de santé aux États-Unis, fournissant des informations telles que les profils d’entreprise, l’image et les spécifications du produit, le prix, la capacité, le coût, la production, les revenus et les coordonnées. Les matières premières et équipements en amont et l’analyse de la demande en aval sont également réalisées.

Année historique – 2010-2018 ; Année de base – 2019 ; Période de prévision – 2022 à 2028 [** sauf indication contraire]

Les pays couverts par le rapport sur le marché américain Healthcare Analytics sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Étendue et taille du marché de l’analyse des soins de santé aux États-Unis

Le marché de l’analyse des soins de santé est segmenté en fonction du type, du composant, du modèle de livraison, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type, le marché de l’analyse des soins de santé est segmenté en analyse prédictive, analyse descriptive et analyse prescriptive.

Sur la base des composants, le marché de l’analyse des soins de santé est segmenté en logiciels, matériel et services. Le segment des services est sous-segmenté en services de support et services d’analyse commerciale.

Sur la base du modèle de livraison, le marché de l’analyse des soins de santé est segmenté en à la demande et sur site.

Sur la base de l’application, le marché de l’analyse des soins de santé est segmenté en analyse clinique, analyse financière, analyse opérationnelle et administrative et analyse de la santé de la population. Le segment de l’analyse clinique est sous-segmenté en amélioration de la qualité et analyse comparative clinique, aide à la décision clinique, rapports et conformité réglementaires, analyse comparative/efficacité et santé de précision. Le segment de l’analyse financière est sous-segmenté en traitement des réclamations, gestion du cycle des revenus (RCM), intégrité des paiements et fraude, gaspillage et abus (FWA) et ajustement des risques et évaluation des risques. Le segment de l’analyse opérationnelle et administrative est sous-segmenté en analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyse de la main-d’œuvre, performance de l’entreprise, analyse de la chaîne d’approvisionnement, intelligence du marché, analyse de la recherche et analyse stratégique.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de l’analyse des soins de santé est segmenté en payeurs de soins de santé, prestataires de soins de santé et ACOS, HIES, MCOS et TPAS. Le segment des payeurs de soins de santé est sous-segmenté en agences gouvernementales, compagnies d’assurance privées et employeurs et bourses privées. Le segment des prestataires de soins de santé est sous-segmenté en organisations de soins post-actifs, hôpitaux, cabinets médicaux, IDNS et environnements ambulatoires.

Merci d’avoir lu cet article, vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.

