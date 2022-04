Marché américain de la thérapie de resynchronisation cardiaque, principales entreprises, tendances émergentes, analyse de la demande, perspectives d’opportunités futures 2030

Le rapport sur le marché américain de la thérapie de resynchronisation cardiaque contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché américain de la thérapie de resynchronisation cardiaque par région.

Le marché américain de la thérapie de resynchronisation cardiaque était évalué à 965,6 millions de dollars en 2019 et devrait atteindre 983,3 millions de dollars d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 4,9 % de 2021 à 2027.

Les Centers for Medicare and Medicaid Services rapportent que les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 4,6 % pour atteindre 3,8 billions de dollars américains en 2019, soit 11 582 dollars américains par personne, et représentaient 17,7 % du PIB. De plus, le gouvernement fédéral représentait 29,0 % des dépenses totales de santé, suivi des ménages (28,4 %). Les gouvernements des États et locaux représentaient 16,1 % des dépenses totales de soins de santé, tandis que les autres revenus privés représentaient 7,5 %.

Cette étude vise à définir la taille du marché et à prévoir les valeurs pour différents segments et pays au cours des huit prochaines années. L’étude vise à inclure des perspectives qualitatives et quantitatives sur l’industrie dans les régions et les pays couverts dans le rapport. Le rapport décrit également les facteurs importants, tels que les facteurs moteurs et les défis, qui détermineront la croissance future du marché.

La thérapie de resynchronisation cardiaque (TRC) est un traitement prescrit pour aider le cœur à battre avec le bon rythme. Le CRT utilise un stimulateur cardiaque pour restaurer le schéma de synchronisation normal des battements cardiaques. Il s’agit d’une procédure d’implantation d’un dispositif dans la poitrine pour que les cavités cardiaques se contractent efficacement. La thérapie de resynchronisation cardiaque est traditionnellement un traitement pour les patients qui souffrent d’insuffisance cardiaque et développent ensuite une arythmie. La thérapie de resynchronisation cardiaque offre des applications dans la dyssynchronie intraventriculaire, la dyssynchronie interventriculaire et la dyssynchronie auriculo-ventriculaire.

L’augmentation de la population gériatrique ainsi que l’augmentation de la prévalence des maladies cardiovasculaires (MCV), l’augmentation des progrès technologiques dans les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs CRT et l’augmentation des dépenses de santé aux États-Unis sont quelques-uns des principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché. Par exemple, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), on estime que 12,1 millions de personnes souffriront de fibrillation auriculaire (AFib) d’ici 2030 aux États-Unis.

En outre, le CDC a signalé qu’environ 6,2 millions d’adultes aux États-Unis souffrent d’insuffisance cardiaque. Un patient meurt toutes les 36 secondes aux États-Unis d’une maladie cardiovasculaire. Les maladies cardiaques sont la principale cause de décès chez les hommes, les femmes et les individus de la plupart des groupes raciaux et ethniques aux États-Unis. De plus, environ 655 000 Américains meurent de maladies cardiaques chaque année, soit un décès sur quatre.

En revanche, la présence de réglementations strictes pour les appareils CRT et le coût élevé de la thérapie CRT aux États-Unis devraient entraver la croissance du marché au cours de la période d’évaluation.

Le marché américain de la thérapie de resynchronisation cardiaque est segmenté en type, application et utilisateur final. Par type, le marché est classé en stimulateur cardiaque CRT et défibrillateur CRT. Le stimulateur cardiaque est un petit appareil électronique, implanté sous la clavicule et connecté au cœur avec des fils ou des fils vers les cavités droites du cœur. Le segment des défibrillateurs CRT devrait dominer le marché au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante des défibrillateurs CRT par rapport aux stimulateurs cardiaques CRT et du lancement de défibrillateurs CRT technologiquement avancés.

Sur la base de l’application, le marché américain de la thérapie de resynchronisation cardiaque est divisé en dyssynchronie intraventriculaire, dyssynchronie interventriculaire et dyssynchronie auriculo-ventriculaire. La dyssynchronie intraventriculaire est le principal facteur responsable de la dysfonction contractile, celui qui est le plus affecté et le plus prédictif de la réponse à la thérapie de resynchronisation.

Le segment de la dyssynchronie intraventriculaire a été le fer de lance du marché en 2019 en termes de revenus attribués à une incidence comparativement plus élevée de dyssynchronie intraventriculaire chez les patients souffrant d’insuffisance cardiaque et de bloc de branche gauche. La dyssynchronie interventriculaire fait référence à la discordance entre les temps de contraction du ventricule droit (RV) et du ventricule gauche (VG), ou au retard dans le mouvement de la paroi segmentaire.

La dyssynchronie auriculo-ventriculaire (AV) survient lorsqu’il existe une différence de temps défavorable entre les contractions auriculaires et ventriculaires. Il s’agit d’un retard dans la contraction AV séquentielle normale, dû à une conduction retardée à travers le nœud AV. Il s’agit d’un moment anormal de la contraction de l’oreillette gauche (LA) par rapport au VG qui altère la fonction cardiaque.

Un communiqué du 8 juin 2021 du Bureau and Economic Analysis and U.S. The Census Bureau fait état de la reprise du marché américain. Le rapport décrit également la reprise du commerce international des États-Unis en juillet 2021. En avril 2021, les exportations du pays ont atteint 300 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4 milliards de dollars. En avril 2021, les importations s’élevaient à 294,5 milliards de dollars, en hausse de 17,4 milliards de dollars. Le COVID19 reste un problème important pour les économies du monde entier, comme en témoignent la baisse d’une année sur l’autre des exportations aux États-Unis entre avril 2020 et avril 2021 et l’augmentation des importations au cours de la même période. Le marché tente clairement de se redresser. Malgré cela, cela signifie qu’il y aura un impact direct sur les industries de la santé/TIC/chimie, ce qui créera un marché important pour le marché américain de la thérapie de resynchronisation cardiaque.

Par utilisateur final, le marché américain de la thérapie de resynchronisation cardiaque est divisé en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire et centres de traitement cardiaque spécialisés. Le segment des hôpitaux devrait dominer le marché tout au long de la période de prévision en raison du nombre plus élevé de CVD effectués ainsi que de l’augmentation de l’adoption des dispositifs de thérapie de resynchronisation cardiaque en milieu hospitalier. D’autre part, le segment des centres de traitement cardiaque spécialisés devrait connaître des perspectives de marché importantes au cours de la période d’étude, car il fournit des services de diagnostic et de traitement aux patients souffrant de maladies cardiaques avec l’aide d’une équipe médicale intégrée.

Le marché de la thérapie de resynchronisation cardiaque est de nature hautement concurrentiel, car les principaux acteurs de cette verticale se concentrent sur des stratégies de croissance telles que les lancements de produits, les fusions et acquisitions (M&A), les partenariats et les collaborations pour obtenir un avantage concurrentiel. Par exemple, en juin 2018, MicroPort Scientific Corporation a reçu l’approbation de l’Agence japonaise des dispositifs pharmaceutiques et médicaux (PMDA) pour le dispositif de resynchronisation cardiaque PLATINIUM 4LV SonR CRT-D et la sonde SonRtip associée dotée de la technologie innovante SonR.

Le système SonR utilise un micro-capteur de contractilité innovant intégré dans la sonde SonRtip pour évaluer la contractilité ventriculaire gauche du patient et optimiser la réponse de la thérapie de resynchronisation cardiaque chez les patients souffrant d’insuffisance cardiaque.

Liste des acteurs clés présentés dans le rapport

Les principaux acteurs opérant sur le marché américain de la thérapie de resynchronisation cardiaque sont Medtronic plc, Abbott Laboratories, BIOTRONIK SE & Co. KG, Boston Scientific Corporation, Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd., LivaNova PLC, MEDICO S.p.A., MicroPort Scientific Corporation , OSCOR Inc. et Osypka Medical GmbH.

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES PARTIES PRENANTES

– L’étude fournit une analyse approfondie de la taille du marché américain de la thérapie de resynchronisation cardiaque ainsi que les tendances actuelles et les estimations futures pour élucider les poches d’investissement imminentes

– Il propose une analyse du marché de 2020 à 2027, qui devrait permettre aux parties prenantes de capitaliser sur les opportunités existantes sur le marché

– Une analyse complète du pays aide à comprendre le marché du pays, à faciliter la planification stratégique des activités et à déterminer les opportunités existantes

– Les profils et les stratégies de croissance des principaux acteurs sont analysés en profondeur pour comprendre les perspectives concurrentielles de la croissance du marché américain de la thérapie de resynchronisation cardiaque

SEGMENTS CLÉS DU MARCHÉ

Par type

– Stimulateur cardiaque CRT

– Défibrillateur CRT

Par demande

– Dyssynchronie intraventriculaire

– Dyssynchronie interventriculaire

– Dyssynchronie auriculo-ventriculaire

Par utilisateur final

– Hôpitaux

– Centres de Chirurgie Ambulatoire

– Centres de Traitement Cardiaque Spécialisés

Quels sont les aspects de ce rapport qui se rapportent à l’analyse régionale ?

Les régions géographiques du rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Le rapport fournit une analyse complète des tendances du marché, y compris des informations sur l’utilisation et la consommation au niveau régional.

Les rapports sur le marché incluent les taux de croissance de chaque région, y compris leurs pays, au cours des prochaines années.

Comment sont évalués les principaux acteurs du marché ?

Ce rapport fournit une analyse complète des principaux concurrents sur le marché.

Le rapport comprend des informations sur les principaux fournisseurs du marché.

Le rapport fournit un aperçu complet de chaque entreprise, y compris son profil, la génération de revenus, le coût des marchandises et les produits fabriqués.

Le rapport présente les faits et les chiffres sur les concurrents du marché, ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché.

Un rapport de marché comprend des détails sur les développements récents du marché, les fusions et les acquisitions impliquant les principaux acteurs mentionnés.

Voici les questions auxquelles répond le rapport sur le marché :

Quels sont les objectifs du rapport ?

Ce rapport de marché montre la taille du marché prévue pour le marché des appareils de gestion de la douleur à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

Sur la base de divers indicateurs, les graphiques présentent la croissance d’une année sur l’autre (%) et le taux de croissance annuel composé (TCAC) pour la période de prévision donnée.

Le rapport comprend un aperçu du marché, sa portée géographique, sa segmentation et les performances financières des principaux acteurs.

Le rapport examine l’état actuel de l’industrie et les opportunités de croissance potentielles en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Le rapport de recherche comprend divers facteurs contribuant à la croissance du marché.

Le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché pour la période de prévision.

Quels facteurs sont pris en considération lors de l’évaluation des principaux acteurs du marché?

Le rapport analyse en détail les entreprises du monde entier.

Le rapport donne un aperçu des principaux fournisseurs du marché, y compris des acteurs clés.

Les rapports incluent des informations sur chaque fabricant, telles que les profils, les revenus, les prix des produits et d’autres informations pertinentes sur les produits fabriqués.

Ce rapport comprend une comparaison des concurrents du marché et une discussion des points de vue des principaux acteurs.

Les rapports de marché fournissent des informations sur les développements récents, les fusions et les acquisitions impliquant des acteurs clés.

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

Combiné à l’analyse des cinq forces de Porter, il sert d’analyse SWOT et d’analyse du paysage concurrentiel.

Il fournit une analyse approfondie du marché, mettant en évidence ses taux de croissance et ses opportunités de croissance.

