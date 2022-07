Marché alimentaire d’urgence par taille du marché mondial, demande croissante, tendances, croissance étonnante, technologie et opportunités futures 2028

Les prévisions du marché alimentaire d’urgence jusqu’en 2028 – Impact du Covid-19 et analyse globale – par type de produit (Plats prêts à manger, Barres protéinées aux fruits, Céréales sèches ou granola, Beurre de cacahuète, Fruits secs, Jus en conserve, Lait pasteurisé non périssable , Aliments pour bébés) et Géographie » a été ajouté à l’offre de theinsightpartners.com.

La nourriture d’urgence est la nourriture qui est conservée en cas d’urgence. Dans un monde où les catastrophes peuvent survenir sans avertissement, il est possible qu’il y ait une coupure de la source de nourriture. À ce moment-là, la nourriture d’urgence peut assurer la survie de votre famille jusqu’à l’arrivée des secours ou jusqu’à ce que les routes menant à la source de nourriture de la famille soient dégagées. Les aliments d’urgence peuvent ou non nécessiter une cuisson ou une réfrigération. Les aliments quotidiens tels que les haricots en conserve, la viande, l’avoine, etc. peuvent être considérés comme des aliments d’urgence.

Le rapport sur le marché des aliments d’urgence fournit également une compréhension approfondie de l’analyse concurrentielle de pointe des tendances du marché émergent ainsi que des moteurs, des contraintes, des défis et des opportunités sur le marché des aliments d’urgence pour offrir des informations intéressantes et le scénario actuel pour prendre la bonne décision. Le rapport couvre les principaux acteurs du marché avec une analyse SWOT détaillée, un aperçu financier et les développements clés des produits/services des trois dernières années. De plus, le rapport offre également une perspective à 360 ° du marché à travers le paysage concurrentiel de l’acteur mondial de l’industrie et aide les entreprises à générer des revenus sur le marché des aliments d’urgence en comprenant les approches de croissance stratégique.

Principaux acteurs du marché des aliments d’urgence:

GROUPE CHB

Marques Conagra, Inc.

Aliments Del Monte, Inc.

General Mills, Inc.

Groupe Kraft Foods, Inc.

Nestlé SA

PepsiCo, Inc.

Princes Limitée

La compagnie Coca Cola

La société Kellogg

La demande croissante de produits alimentaires d’urgence de la part du secteur de l’armée entraîne le besoin du marché des aliments d’urgence. En outre, les conditions climatiques incertaines en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord devraient également influencer de manière significative le marché des aliments d’urgence. De plus, les initiatives et politiques gouvernementales en matière d’approvisionnement alimentaire devraient alimenter le marché alimentaire d’urgence. Une collaboration stratégique avec des ONG organisées pour l’approvisionnement alimentaire en cas d’urgence devrait générer des opportunités inexploitées pour les acteurs du marché.

Marché alimentaire d’urgence – Analyse globale jusqu’en 2028 est une étude exclusive et approfondie qui fournit une vue complète du marché, y compris la tendance actuelle et l’amplitude future du marché en ce qui concerne les produits/services. Le rapport fournit un aperçu du marché des aliments d’urgence avec une segmentation détaillée par type, application et région grâce à une analyse de traction approfondie de l’ensemble de l’industrie de la réalité virtuelle. Ce rapport fournit des recherches qualifiées sur le marché pour évaluer les principaux acteurs en calibrant tous les produits/services pertinents pour comprendre le positionnement des principaux acteurs du marché des aliments d’urgence.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial des aliments d’urgence est segmenté en fonction du type de produit. En fonction du type de produit, le marché est segmenté en plats prêts à manger, barres protéinées aux fruits, céréales sèches ou granola, beurre de cacahuète, fruits secs, jus en conserve, lait pasteurisé non périssable et aliments pour bébés.

Le rapport est une combinaison d’analyses qualitatives et quantitatives de l’industrie de la réalité virtuelle. Le marché mondial considère principalement cinq grandes régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud et centrale (SACM). Le rapport se concentre également sur l’analyse PEST exhaustive et la dynamique étendue du marché au cours de la période de prévision.

Table des matières

1.Introduction

1.1.Portée de l’étude

1.2.Orientation du rapport de recherche d’Insight Partners

1.3.Segmentation

du marché 1.3.1Marché des aliments d’urgence – par type de produit

1.3.2Marché des aliments d’urgence – par région

1.3.2.1par pays

2. Principaux plats à emporter

3. Méthodologie de recherche

4. Paysage du marché alimentaire d’urgence

4.1.Aperçu

4.2.Analyse des parasites

4.2.1 Amérique du Nord – Analyse des parasites

4.2.2 Europe – Analyse des parasites

4.2.3 Asie-Pacifique – Analyse des parasites

4.2.4 Moyen-Orient et Afrique – Analyse des parasites

4.2.5 Amérique du Sud et centrale – Analyse des ravageurs

4.3.Opinions d’experts

5. Marché alimentaire d’urgence – Dynamique clé du marché

5.1. Principaux moteurs du marché

5.2 . Principales contraintes du marché

5.3 . Principales opportunités de marché

5.4. Tendances futures

5.5. Analyse d’impact des moteurs, des contraintes et de l’influence attendue de la pandémie de

Covid -19

6. Marché alimentaire d’urgence – Analyse du marché mondial

6.1. Alimentaire d’urgence – Aperçu du marché mondial

6.2. Alimentaire d’urgence – Marché mondial et prévisions jusqu’en 2028

6.3. Positionnement du marché / part de marché

7.Marché des aliments d’urgence – Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – Type de produit

7.1.Aperçu

7.2.Type de produit Prévisions et analyse

du marché 7.3.Repas prêts à manger

7.3.1.Aperçu 7.3.2.Prévisions et analyse du marché des repas

prêts à manger

7.4. Protéines de barres de fruits

7.4.1.Aperçu

7.4.2.Protéines de prévisions et analyse du marché des barres de fruits

7.5.Céréales sèches ou granola

7.5.1.Aperçu

7.5.2.Céréales sèches ou prévisions et analyse du marché des céréales

7.6.Beurre d’arachide

7.6. 1.Aperçu

7.6.2.Prévisions et analyse du marché du beurre d’arachide 7.7.Fruits secs 7.7.1.Aperçu 7.7.2.Prévisions et analyse

du marché des fruits

secs

7.8.Jus en

conserve

7.8.1.Aperçu

7.8.2.Prévisions et analyse du marché des jus en conserve

7.9.Lait pasteurisé non périssable

7.9.1.Aperçu

7.9.2.Prévisions et analyse du marché du lait pasteurisé non périssable

7.10.Aliments pour nourrissons 7.10.1.Aperçu

7.10.2.Aliments pour nourrissons

Prévisions et analyse du marché

…

